Названо число участников масштабной протестной акции против правительства Италии

В Риме 100 тыс. человек вышли на шествие против правительства Италии

Tекст: Тимур Шайдуллин

В пятницу массовая манифестация против правительства Италии, роста стоимости жизни и военных расходов стартовала от центрального вокзала Термини и дошла до улицы Императорских форумов, передает РИА «Новости».

«Нас 100 тыс., и борьба не заканчивается сегодня. Мы разобьем палатки у Колизея на три дня, до воскресенья», – заявили организаторы с возглавляющего колонну грузовика. Инициативу с палатками намерен провести участвующий в шествии комитет движения за право на жилье Lotta per la casa.

К протестному шествию присоединились студенты, сторонники Палестины, левые активисты и представители различных общественных движений. Акция проходит в рамках всеобщей забастовки, объявленной профсоюзом USB. Участники выступили против роста стоимости жизни и бюджетной политики правительства, скандируя: «Опустите оружие, поднимите зарплаты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники многотысячного шествия против правительства Италии закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта в Риме.

Ранее итальянская полиция применила водометы на акции протеста в центре столицы.

Посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о якобы причастности Москвы к протестным акциям в итальянских городах.