Мировые СМИ: Звонок Путину расколол Европу

Tекст: Олег Исайченко

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере Владимиру Путину вбил клин между партнерами Украины, пишет The Telegraph. «Усилия Хельсинки и Осло были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, который, как многие опасаются, все больше склоняется в пользу Москвы из-за все более непредсказуемых действий Дональда Трампа», – говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, лидеры Европы раскритиковали Стубба и Стере за то, что они «действовали в одиночку», без европейского консенсуса. По словам источника The Telegraph, после этого диалога главы стран ЕС могут связываться с президентом России «налево и направо», не имея общей позиции. Другой собеседник газеты рассказал, что без этого контакта Европа рисковала стать в глазах главы Белого дома препятствием на пути к миру.

Немецкий журнал Der Spiegel, анализируя реакцию стран континента на действия Хельсинки и Осло, также отмечает: телефонный звонок Путину «разозлил европейцев». «В Европе односторонние действия этой пары воспринимаются со скептицизмом», – говорится в материале.

В свою очередь британская The Independent сообщает, что европейские лидеры «пришли в ярость» после того, как политики Норвегии и Финляндии «нарушили традицию и во вторник напрямую позвонили Путину». «Этот шаг вызвал критику со стороны их коллег из стран Северной Европы, которые призвали «держаться вместе» в вопросе Украины», – пишет издание.

Как напоминает газета, лидеры западноевропейских стран избегали переговоров с президентом России, делая ставку на так называемую изоляцию Москвы. Однако недавние мирные инициативы Дональда Трампа изменили расстановку сил: из-за непредсказуемого подхода американского президента к конфликту европейские политики не могут рассчитывать на «надежную поддержку» со стороны Вашингтона.

В этой связи газета The New York Times указывает, что в последние дни риторика Дональда Трампа становится все более благосклонной по отношению к России, при этом он регулярно подвергает критике действия Владимира Зеленского. В качестве примера издание приводит «дизельную сделку». На этом фоне лидеры Европы пытаются вмешаться в мирный процесс. Они преследуют как минимум две цели – гарантировать учет европейских интересов и «защитить» Украину от давления, говорится в материале. Несмотря на это,

не все европейские лидеры были рады норвежско-финской инициативе, которая «немедленно вновь подняла болезненный вопрос: кто должен разговаривать с господином Путиным»,

добавляет NYT. «Не ясно, поощряла ли американская администрация этот звонок. Стубб считается одним из последних европейских лидеров, у которых сложились теплые отношения с Трампом – они вместе играли в гольф, и глава Белого дома говорил, что они долгое время были друзьями», – пишет газета.

Аналитики полагают, что Стубб может стать важным активом, если Европа и Штаты когда-нибудь скоординируют свои подходы к Украине. Однако пока даже «в едином европейском фронте» по Украине наблюдаются трещины, констатирует Politico. На этом фоне норвежская газета VG подчеркивает: «Скандинавской ссоры следовало бы избежать». А обозреватели издания Aftenposten (Норвегия) и вовсе раскритиковали главу датского кабинета министров Метте Фредериксен из-за недовольства телефонными переговорами.

Журналисты уверены, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности. «Помолчи, Метте! Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

Между тем, профессор международной политики в Университете Тампере Туомас Форсберг назвал телефонный разговор победой президента России.

«Стубб и Стере позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина»,

– сказал он Helsingin Sanomat. По его мнению, последствием этих контактов станет тот факт, что некоторые европейские лидеры почувствуют себя «вне игры», поскольку все больше государств Евросоюза стремятся самостоятельно налаживать контакты с Москвой. «Это дает возможность большему числу европейских лидеров проявлять еще большую несогласованность в установлении контактов с Россией и обсуждении вопросов, которые уже не так сосредоточены на Украине», – уточнил профессор.

Финская телерадиовещательная компания Yle рассматривает разговор не только как попытку приблизить завершение украинского конфликта, но и как изменение подхода самой Финляндии к отношениям с Россией. По оценке издания, решение Стубба открывает возможность для восстановления политического диалога после нескольких лет практически полного отсутствия контактов.

Напомним, разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся во вторник по просьбе Хельсинки и Осло. Это первый прямой контакт подобного уровня за долгое время. В последний раз от лица западных европейцев с российским лидером беседовал президент Франции Эммануэль Макрон летом 2025 года.

Как и тогда, нынешняя беседа вызвала резкую реакцию у европейских политиков. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что звонок не был согласован с остальными союзниками. «Я действительно не понимаю, чего, по мнению этих двух стран, можно достичь таким образом. Мы также ранее четко подчеркивали в посланиях из остальной Европы, что, когда другие в одиночку, например, едут в Москву, важно, чтобы мы, европейцы, ездили вместе», – сказала она.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также выразил сомнения в эффективности прямых контактов. Вместе с тем, он признал, что переговоры могут быть полезны, если приблизят мирное соглашение на приемлемых для Украины условиях. А глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что предыдущие попытки вести разговор с Москвой не дали результатов.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его норвежский коллега заранее уведомил Варшаву о звонке президенту России. После разговора Александр Стубб поделился с Туском деталями беседы. Польский премьер заявил, что европейская сторона оценивает перспективы предстоящих переговоров по Украине в Абу-Даби со «сдержанным оптимизмом».

Примечательно, что в ходе пленарной сессии форума «Валдай» Владимир Путин отметил, что некоторые политики в Европе пытаются не допустить самостоятельного диалога отдельных стран с Россией. Модератор заседания Федор Лукьянов задал президенту вопрос: «Может, все-таки, раз запрещают, может, поразваливать, чтобы с отдельной стороны полегче было?». На это глава государства ответил: «Да не надо, они сами развалятся».