Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Маркетплейсы убрали из продажи провалившие испытания МЧС огнетушители
Wildberries и Ozon начали блокировку неработающих огнетушителей после тестов МЧС
Российские электронные торговые площадки Wildberries и Ozon приступили к проверке и блокировке карточек огнетушителей на фоне результатов испытаний спасательного ведомства, выявивших массовую неработоспособность этих товаров.
Маркетплейс Wildberries скрыл с витрины карточки огнетушителей, которые не прошли испытания МЧС России, а Ozon инициировал дополнительную проверку этой категории товаров, передает ТАСС.
В пресс-службе Wildberries пояснили, что подозрительные карточки товаров были выявлены и заблокированы алгоритмами компании. Платформа продолжит усиленный мониторинг и скроет другие позиции с нарушениями в случае их обнаружения. Представители Ozon подчеркнули, что огнетушители подлежат обязательной сертификации и допускаются к продаже только при наличии действующих документов. Продавцов маркетплейса привлекут к ответственности при выявлении нарушений.
Ранее спасательное ведомство совместно с ассоциацией «Антиконтрафакт» провело контрольные закупки огнетушителей на ведущих маркетплейсах. Специалисты протестировали 26 образцов различных типов на полигонах, и ни один из них не прошел проверку на соответствие заявленным характеристикам. В МЧС отметили, что проблема заключается именно в работоспособности устройств, а не в документации.
Во время испытаний один из огнетушителей с маркировкой «ГОСТ 2026» не сработал. Последующее вскрытие показало отсутствие источника вытесняющего газа, при этом вместо огнетушащего порошка внутри находилось вещество, похожее на песок. Кроме того, предыдущая проверка 400 карточек средств пожарной безопасности выявила некорректное подтверждение соответствия техническим регламентам в 87,2% случаев.
В апреле Федеральная антимонопольная служба уличила крупнейшие российские маркетплейсы в навязывании невыгодных условий для продавцов. В марте Федеральная антимонопольная служба России потребовала от Ozon и Wildberries предоставить информацию о размерах комиссий.