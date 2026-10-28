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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 14:17 • Новости дня

    Прокуратура ФРГ отказалась расследовать ранение военного полицейскими

    Bild: Прокуратура ФРГ отказалась расследовать ранение солдата полицией

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура немецкого города Ландсхут не стала начинать расследование в отношении полицейских, которые в прошлом году по ошибке ранили военнослужащего бундесвера во время учений.

    Инцидент произошел в октябре 2025 года в баварском городе Эрдинг во время учений Marshal Power 2025. Местные жители вызвали экстренные службы из-за появления вооруженных людей в масках на улицах.

    Военные приняли прибывшие наряды за участников маневров и открыли по ним огонь холостыми патронами. В ответ правоохранители применили боевое оружие и ранили одного солдата, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Прокуратура объяснила отказ от официального разбирательства неоднозначностью обстоятельств дела. Ведомство посчитало, что у полицейских были причины принять ситуацию за настоящее нападение, поэтому их действия нельзя подвести под уголовную статью.

    Издание уточнило, что полиция была заранее проинформирована об учениях в Эрдинге. Правоохранители по радиосвязи получили сообщение о человеке с оружием, который представился военнослужащим, однако эта информация могла дойти не до всех прибывших нарядов.

    Адвокаты пострадавшего солдата Александр Стивенс и Хольм Путцке намерены обжаловать решение прокуратуры.

    Юристы настаивают на проверке действий полицейских на предмет покушения на убийство и причинения вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце десятки тысяч молодых людей вышли на улицы немецких городов в знак протеста против планов властей вернуть обязательный призыв в армию.

    Летом власти Германии начали разработку новой модели альтернативной гражданской службы на случай возобновления призыва.

    27 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Junge Welt: Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Гете-Института на Украине Якоб Рачек сфотографировался с бойцами Вооруженных сил Украины из подразделения «Азов» на книжной ярмарке во Франкфурте, в самом институте оправдали произошедшее поддержкой культурного обмена.

    Во время книжной ярмарки во Франкфурте Якоб Рачек, директор Института Гете на Украине, позировал для группового фото с Мариной Мирзаевой и Александром Иванцовым, представляющими 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, пишет Junge Welt. На фото они держат флаг с символикой, напоминающей вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов».

    Фотография, набравшая более 80 лайков, была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Института Гете на Украине, однако позже удалена.

    В пресс-службе Института Гете в ответ на запрос издания пояснили, что Марина Мирзаева присутствовала на ярмарке как «автор в рамках программы Украинского института книги». Представитель института также добавила: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады в зону боевых действий. Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты. На прошлой неделе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь около 10% немцев.

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    27 октября 2026, 13:13 • Новости дня
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.

    В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.

    В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 22:32 • Новости дня
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что за масштабным похищением внутренних документов партии может стоять украинский хакер.

    «Утечки из АдГ занимают Германию – или, возможно, скорее по меньшей мере прессу. И вот уже два дня мы, предположительно, знаем, кто стоит за этими утечками. Речь идет об украинском хакере. И я нахожу все это особенно интригующим на фоне того, что мы, немцы, заплатили Украине миллиарды евро», – заявил Фронмайер.

    По его словам, подобные действия представляют собой попытку прямого иностранного вмешательства во внутриполитические процессы ФРГ, передает ТАСС.

    Фронмайер намерен инициировать парламентское расследование для проверки возможной причастности Киева к данной кибератаке.

    Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке. Неизвестные взломали почтовые ящики партии и опубликовали материалы в интернете. В открытом доступе могли оказаться сотни тысяч электронных писем общим объемом 281 гигабайт. В массиве данных обнаружены личные документы членов партии, финансовые счета, выписки по банковским счетам, дипломы, заявления на вступление в партию и списки членов окружных отделений АдГ в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

    На прошлой неделе несколько государственных сайтов в Германии отключили в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

    В среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

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    26 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Умерла мать вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна

    NDR: Мать фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна умерла в 87 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поэтесса и журналистка Бригитта Линдеманн, мать вокалиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, ушла из жизни в возрасте 87 лет.

    Бригитта Линдеманн скончалась в минувшие выходные в своем доме на северо-западе Мекленбурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию NDR.

    Она познакомилась со своим будущим мужем, писателем Вернером Линдеманном, в 1959 году. Спустя четыре года пара поженилась, тогда же у них родился сын Тилль, который впоследствии стал фронтменом и автором текстов группы Rammstein.

    С 1968 года Бригитта Линдеманн работала на радио ГДР, а до выхода на пенсию в 2002 году руководила культурной редакцией отделения NDR в Мекленбурге – Передней Померании. Писательница продолжала заниматься литературой до последних дней, издав в начале года сборник стихов «Беззвучно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца скончался художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев.

    В апреле в возрасте 101 года ушла из жизни американская пианистка Рут Сленьчинска.

    В феврале умер участник немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель.

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    27 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Прокуратура Германии отказалась закрыть дело о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг в Высшем земельном суде Гамбурга ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрывов на газопроводах «Северный поток».

    Во вторник состоялось второе заседание по делу о диверсии на трубопроводах, в ходе которого сторона обвинения не согласилась с требованием прекратить судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Судья огласила письменное заявление бывшего командира подсудимого Романа Червинского. В документе указано, что Кузнецов давал на Украине подписку о неразглашении военной тайны. После этого слово предоставили старшему прокурору.

    «Ходатайство защиты о прекращении дела не подлежит удовлетворению», – сказал Шмидт.

    Прокурор подчеркнул, что право Кузнецова на защиту не было нарушено. По его словам, статус военнослужащего и нормы украинского права не препятствуют даче показаний в немецком суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Высший земельный суд Гамбурга приступил ко второму заседанию по делу о диверсии на трубопроводах. В середине месяца инстанция завершила первое слушание по этому разбирательству. В прошлом месяце хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в подрыве «Северных потоков».

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    25 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    На вокзалах Германии поймали 5 тыс. человек с алкоголем после запрета

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые семь дней после введения запрета на распитие спиртного на станциях немецкого концерна Deutsche Bahn охранники выявили около 5 тыс. нарушителей.

    На платформах и в зданиях вокзалов сотрудники службы безопасности заметили тысячи человек с бутылками пива, бокалами вина и фляжками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Охранники подходили к пассажирам и разъясняли им новые правила, вступившие в силу 15 октября. По информации железнодорожников, большинство людей соглашались убрать алкоголь, и лишь в отдельных случаях нарушителей просили покинуть вокзал.

    Поводом для принятия жестких мер стал высокий уровень преступности. По статистике федеральной полиции, в 2025 году на вокзалах и в поездах Германии зарегистрировали 28 тыс. насильственных преступлений, значительная часть которых была совершена в состоянии алкогольного опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе почти на тысяче железнодорожных станций Германии прозвучала ложная тревога из-за случайного нажатия аварийной кнопки.

    В прошлом месяце концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов из-за вандализма и кражи кабелей.

    Летом железнодорожники временно остановили поезда по всей стране из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.

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    25 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Ущерб от пожара в бывшем чайном доме Гитлера оценили в миллионы евро

    DPA: Ущерб от поджога бывшего чайного дома Гитлера оценили в миллионы евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель немецкой организации по развитию туризма Бартль Виммер заявил, что ущерб от поджога бывшего чайного дома Адольфа Гитлера в Баварии составляет миллионы евро.

    «Ущерб, безусловно, составляет миллионы евро», – заявил председатель местной организации по развитию туризма Бартль Виммер, его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн подчеркнул, что пожарно-техническим экспертам еще предстоит оценить точный масштаб ущерба. Он также заявил о намерении властей региона восстановить поврежденное огнем историческое здание.

    Пожар в Кельштайнхаусе, также известном как «Орлиное гнездо», разгорелся в пятницу вечером.

    Кельштайнхаус возвели в 1937–1938 годах как представительскую резиденцию Адольфа Гитлера. Во время Второй мировой войны здание почти не пострадало, а с 1952 года использовалось в качестве ресторана и туристической достопримечательности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу местная полиция начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера Кельштайнхаус.

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить серьезно пострадавшее при пожаре здание.

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    25 октября 2026, 23:54 • Новости дня
    Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом в порту Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Круизный лайнер Mein Schiff 3 при отходе от причала в порту Бремерхафена на севере Германии столкнулся с контейнеровозом, в результате чего корпус второго судна получил повреждения, пишет газета Nordsee-Zeitung.

    «Круизный лайнер Mein Schiff 3 вечером столкнулся с контейнеровозом при отходе от причала в Бремерхафене», – пишет Nordsee-Zeitung.

    В результате инцидента пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Причиной столкновения могли стать сильные порывы штормового ветра, которые мешали лайнеру маневрировать при отшвартовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 12 человек получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя в Бангкоке.

    В августе ночное столкновение двух туристических катеров в заливе Ла-Напуль на юге Франции привело к тяжелым травмам 11 человек и исчезновению одного пассажира.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Пушков назвал Мерца главным дестабилизатором ситуации в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Политика немецкого правящего класса и канцлера ФРГ Фридриха Мерца дестабилизирует ситуацию в стране, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Самый видный дестабилизатор Германии сегодня – сам Мерц... Вместо того чтобы заниматься своей страной и обеспечивать интересы немцев, Мерц бросает все силы на борьбу с Россией и поддержку Украины», – написал политик в Telegram-канале.

    Пушков напомнил, что в день национального праздника Германии, 3 октября, канцлер отправился в Киев, пообещав украинским властям еще 1,35 млрд евро из бюджета страны.

    Сенатор назвал иррациональной ситуацию, когда партия Мерца проигрывает выборы, а его мысли сосредоточены лишь на Украине. По мнению Пушкова, именно в этом заключается секрет дестабилизации общественной жизни в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о ежедневном стремлении России дестабилизировать ситуацию в стране.

    В тот же день Мерц констатировал острую необходимость немедленных экономических реформ.

    В четверг политик столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании.

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    26 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Глава немецкого спецназа заявил о подготовке к длительному конфликту с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия целенаправленно готовит силы специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией, заявил глава командования спецназа Андреас Кюне.

    «Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией», – сказал Кюне газете Bild. Военнослужащих готовят к продолжительным операциям без определенного срока завершения на начальном этапе предполагаемого конфликта, тогда как ранее операции занимали около трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    По данным газеты, штат командования спецназа ФРГ насчитывает около 1,5 тыс. человек, из которых бойцы составляют лишь треть, а остальные заняты административной работой. Штат укомплектован на 70–80%.

    Издание напомнило о скандалах в подразделении: использовании нацистского приветствия, пропаже боеприпасов и обнаружении тайника с оружием. В 2020 году одна из рот была расформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к войне с Россией.

    В среду Вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил о состоянии вооруженного противостояния Германии и России.

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    25 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    В аэропортах Германии прошли акции протеста против депортаций

    DPA: Сотни человек в аэропортах Германии протестовали против депортаций

    Tекст: Ольга Иванова

    В нескольких аэропортах Германии сотни человек вышли на демонстрации против высылки лиц, которым отказали в убежище, сообщает DPA со ссылкой на полицию.

    По информации DPA, демонстранты выступили против депортаций, содержания под стражей перед высылкой и строительства объектов для подготовки к выдворению. Наиболее массовая акция прошла в Лейпциге, где собралось около 400 человек, выступавших в том числе против чартерных рейсов в Афганистан, передает РИА «Новости».

    Во Франкфурте-на-Майне протестовали примерно 300 человек, в аэропорту Берлин-Бранденбург – около 150. В Кельне/Бонне и Дюссельдорфе собралось примерно по 50 участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат бундестага Себастиан Мюнценмайер заявил о параличе процесса высылки нелегальных мигрантов из Германии.

    В конце лета неофициальная делегация талибов тайно прибыла в ФРГ для оформления документов на депортацию афганских граждан.

    Летом немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у 2 тыс. выходцев из Сирии.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии

    Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.

    Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.

    Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.

    «Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.

    В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.

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    27 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца и ряд европейских политиков мазохистами

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц и некоторые политики Европы ведут себя как мазохисты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца и ряд других европейских политиков «политическими мазохистами» из-за их стремления нанести поражение России в ущерб собственным странам.

    «Пытается он (Запад) общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем: зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и в принципе социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что недавно подобные заявления делал и канцлер ФРГ. «Вот такие мазохисты, если хотите, политические», – добавил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев возвращением убийц на место преступления.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова Мерца о планах сделать Германию главной военной силой Европы.

    В конце лета спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нанесении политикой Мерца экономического ущерба Германии.

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    27 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемых в причастности к наезду на толпу на севере ФРГ

    DPA: Полиция Ганновера задержала трех человек по делу о наезде на толпу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ганновере полиция задержала трех человек, которые, предположительно, связаны с наездом на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге на севере Германии, сообщает DPA.

    Инцидент произошел поздно вечером в понедельник в Нойштадте-на-Рюбенберге, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Для остановки автомобиля полиции пришлось открыть огонь. Водитель и возможные сообщники скрылись с места происшествия, бросив машину. В результате наезда пострадали не менее четырех человек.

    «По месту жительства владельца автомобиля, который использовался при наезде на людей, были задержаны трое человек», – заявили в полиции Ганновера.

    Следователи выясняют причастность задержанных к преступлению. По данным правоохранительных органов, участники инцидента были знакомы друг с другом и принадлежат к семьям, связанным с клановой преступностью.

    Полиция по согласованию с прокуратурой Ганновера начала расследование по подозрению в покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В июле полиция установила личность 21-летнего подозреваемого в наезде на людей в районе берлинского парка Тиргартен.

    В мае в Лейпциге правоохранители задержали водителя, совершившего наезд на группу людей в центре города.

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    27 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Вертолет ВВС Германии пролетел недалеко от границы России и Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет Военно-воздушных сил Германии пролетел в нескольких километрах от российско-эстонской границы.

    Воздушное судно с позывным GAF661 вылетело из аэропорта Таллина и взяло курс на восток, в направлении Нарвы. Позже воздушное судно снизило высоту и изменило направление на запад, а затем на юго-запад, передает РИА «Новости».

    В настоящее время вертолет следует на юг в районе Чудского озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen провел радиолокационную разведку над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.

    В середине месяца американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II совершил полет над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от российской границы.

    В начале месяца немецкий военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas пролетел над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области.

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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