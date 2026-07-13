Грета Тунберг приклеила себя к асфальту в центре Берлина

Грета Тунберг приклеила себя к асфальту у бюро Rheinmetall в Берлине

Tекст: Мария Иванова

Шведская правозащитница вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед офисом германского оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина, передает ТАСС. По данным городской полиции, в акции приняли участие более 40 человек.

«Чуть ранее восьми часов утра более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Около 40 человек приклеили там себя к земле», – сообщили в правоохранительных органах. На место прибыли порядка 70 полицейских, которые начали отлеплять протестующих от асфальта и выводить их с территории.

Инициатором акции выступила группа Peacefully against Genocide. Протест направлен против работы завода Rheinmetall в столичном районе Веддинг, боевых действий в секторе Газа и использования немецкого оружия в зонах вооруженных конфликтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года израильские военные перехватили направлявшиеся в сектор Газа суда с Гретой Тунберг на борту.

В феврале 2025 года шведская полиция обвинила активистку в неповиновении правоохранительным органам.

Осенью 2024 года бельгийские силовики задержали правозащитницу на экологической акции протеста в Брюсселе.