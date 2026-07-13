МИД пообещал ответить на новые санкции Британии

МИД: Москва ответит на расширение антироссийских санкций Лондоном

Tекст: Мария Иванова

Россия отреагирует на решение британских властей расширить санкционные списки, передает ТАСС. В дипломатическом ведомстве подтвердили намерение принять ответные меры.

«Москва даст соответствующий ответ», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Лондон увеличил перечень антироссийских ограничений, добавив в него десять новых позиций. Кроме того, британская сторона включила 14 имен в список лиц, связанных с вопросами кибербезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британские власти добавили в санкционный список десятерых россиян и восемь организаций.

В ответ на конфронтационный курс Лондона Москва ввела ограничения против ряда представителей политического истеблишмента Великобритании.

Летом прошлого года правительство Соединенного Королевства объявило о применении мер против десяти человек и 20 судов.