Жара сделала жизнь в Европе смертельно опасной

Tекст: Валерия Вербинина

Битва при Ватерлоо не состоится. Ежегодная реконструкция знаменитого сражения, которое положило конец владычеству Наполеона, отменена в Бельгии из-за жары. В Париже пал главный оплот западной свободы – перенесен гей-парад, по той же причине.

Впрочем, во Франции вообще покусились на святое – с полудня пятницы в парижском регионе запрещено распитие спиртных напитков на открытом воздухе, а с 18 часов того же дня запрещена и их продажа. Министр внутренних дел Лоран Нуньес призвал власти других департаментов страны последовать примеру Парижа, так как потребление алкоголя способствует обезвоживанию организма, что при жаре под 40 градусов (а кое-где и выше) может иметь критические последствия. На данный момент известно, что в 36 департаментах Франции запретили продажу и публичное распитие алкоголя либо одно только распитие.

Однако волна жары, обрушившаяся на Европу, имеет и более серьезные последствия, чем отмена всевозможных мероприятий или временный запрет спиртного. Франция, Испания, Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания и некоторые другие страны в большей или в меньшей степени столкнулись с тем, что жизнь при температуре значительно выше летней нормы становится весьма непростой.

Тает асфальт, раскаляются железнодорожные рельсы, водоемы перегреваются, возрастает риск лесных пожаров. Это уже не говоря о том, как мучительно находиться в такое время в душных офисах, классах или автобусах без кондиционеров, или проживать на последних этажах старых домов, под легко раскаляющейся металлической крышей.

По всей Европе отменяются поезда, а в некоторых местах железнодорожное движение полностью замирает в часы пиковой дневной жары. Музеи, в том числе такие известные, как Лувр или Уффици, сокращают часы работы.

В Германии из-за проблем с дорожным покрытием было частично закрыто шоссе А2. Во Франции были остановлены три реактора на атомных станциях, так как вода, предназначенная для их охлаждения, стала рискованно горячей. По аналогичной причине в Швейцарии в пятницу была временно остановлена АЭС Бецнау. Также по требованию профсоюзов или из-за напряженной ситуации с водоснабжением временно прекратили производство некоторые заводы, в том числе известный производитель посуды Ле Крезе.

Отдельной проблемой стал образовательный процесс, так как очень многие школы не обеспечены кондиционерами, которым «зеленые» много лет старательно создавали репутацию губителей природы. Часть школ перенесла экзамены, но это касается не всех: так, во Франции около 850 тысяч детей в пятницу, в самую жару должны были сдавать письменный экзамен по французскому.

Ничуть не легче, чем школам, приходится медицинским службам, которые работают с огромной перегрузкой. Так, французский доктор Матьё Ревест заявил, что службе неотложной помощи пришлось столкнуться с еще большим числом вызовов, чем во время наивысшего пика ковидной эпидемии.

Его коллега Филипп Жювен, врач больницы имени Жоржа Помпиду, заметил, что «поток пациентов не прекращается начиная с понедельника, а в четверг он значительно возрос», так что новых пострадавших приходится укладывать прямо в коридорах. Он предсказал, что в ближайшие дни придется столкнуться со значительным количеством смертей людей, которые живут в одиночестве и не смогли вовремя позвать на помощь. Врач Самюэль Тома высказался еще определеннее:

«Я уверен, что сверхсмертность окажется огромной. Количество свидетельств о смерти, которые приходится выдавать… лично я за 20 лет работы не видел ничего подобного».

И действительно, уже известно, что с 24 июня во Франции зарегистрировано около тысячи дополнительных смертей по сравнению с показателями предыдущих месяцев. При этом многие больницы во Франции не оборудованы кондиционерами.

Только после того, как врачи в эфире популярных телеканалов рассказали о том, что пациенты стали умирать в палатах от перегрева, власти соблаговолили разрешить, чтобы люди могли приносить своим близким вентиляторы и портативные кондиционеры в госпитали и дома престарелых. Раньше это было не рекомендовано, чтобы избежать дополнительных трат на электричество.

В Великобритании из-за жары больницы столкнулись с поломками критически важного оборудования, которые наложились на увеличение потока пациентов. Вдобавок ко всему, как отметил один из докторов, «очень мало мест снабжено кондиционерами», и пожилым пациентам в некоторых отделениях приходилось терпеть температуру в 35 градусов.

В Испании, которой чаще приходилось сталкиваться с жарой, к кондиционерам куда более здравое отношение, чем в соседней Франции - что, однако, не отменяет рисков для здоровья тех, кому приходится работать на свежем воздухе. Однако на этот случай в законодательстве страны предусмотрен оплачиваемый так называемый климатический отпуск длительностью до 4 дней, а также возможность смещать рабочие часы на более ранее время, чтобы не подвергаться риску получить тепловой удар. Тем не менее, по данным института здоровья Карлоса III, жертвами нынешней жары в Испании уже стали как минимум 327 человек.

Не менее, чем людей, жара мучает и животных. Так, в отдельных регионах Франции были замечены сотни и тысячи тонн погибшей домашней птицы, так как оптимальная температура для содержания кур в 20-22 градуса была значительно превышена. Пока министерство сельского хозяйства не дает определенных цифр потерь в этой области, но уже признает, что «обычная для этого сезона смертность превышена».

Из-за того, что жара повышает температуру воды,

имеет место, с одной стороны, истощение водных запасов, а с другой - массовая гибель рыбы и всего живого в реках и водоемах.

В Италии Паоло Манчин, глава рыболовного кооператива, пожаловался, что из-за жары в реке По образовалось слишком много водорослей, из-за чего в больших количествах стали гибнуть моллюски. А между тем По – вовсе не незначительная речушка, а широкая и полноводная река.

В отдельных частях Европы жара вызвала перебои в электроснабжении и водоснабжении. Так, 46 тысяч домохозяйств в нескольких департаментах Франции остались без электричества, а отдельные населенные пункты в глубинке – без воды.

Из-за нехватки специалистов во Франции студентов-медиков призвали помогать спасателям, а почтальонов – поддерживать контакт с одинокими людьми, которым они привыкли разносить почту. Но при столь непростой погоде жертвами становятся не только одинокие старики. Жара приводит и к гибели маленьких детей, которых родители по привычке оставляют в машине, при высокой температуре превращающейся в смертельную западню. К примеру, в Марселе погиб 18-месячный ребенок, которого отец забыл в автомобиле, отправившись на работу.

А между тем французский климатолог Кристоф Кассу считает вполне возможным, что позже этим летом на Европу обрушится еще одна волна жары, причем даже более тяжелой. «Рассуждают о пороге в 50 градусов, но вопрос теперь заключается не в том, будет это или не будет, а в том, когда именно, и случиться это может уже в августе. В этом году, или через два года, или через десять… И самое главное – надо быть к этому готовыми», – предупреждает специалист.