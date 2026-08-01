Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу глава тайского правительства Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления в Паттайе и пообещал обеспечить безопасность всех иностранных туристов. Премьер-министр принес публичные извинения в связи с убийством двух российских граждан – брата и сестры Назимовых.

По его словам, совершившие это преступление «убили не просто иностранцев, они «убили» весь тайский народ и разрушили репутацию безопасной страны». Глава правительства пообещал добиться смертной казни для убийц, напомнив, что в Таиланде сохраняется высшая мера наказания для особо опасных рецидивистов.

В районе Паттайи и Чонбури введены максимально жесткие меры безопасности и усилено патрулирование, чтобы вернуть доверие туристов.

22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман несколько лет проживали в пригороде Паттайи с матерью. Родом они из Тюмени. Сначала в Паттайю перебралась мать семейства Зарина Назимова. Обустроившись на новом месте, она перевезла двух детей, а также дедушку. Главными причинами были комфортный теплый климат и желание развивать семейные проекты в туристической сфере.

По данным СМИ, они арендовали просторный дом в престижном жилом комплексе Bristol Park Pattaya в пригороде Хуай-Яй (провинция Чонбури). Дети адаптировались к местной жизни, свободно передвигались по окрестностям на мотобайке и чувствовали себя в Паттайе как дома. Девушка вела блог, а брат сосредоточился на учебе. В Тюмени у них практически не осталось незавершенных дел или бизнеса, которые требовали бы возвращения. Они жили в стране по долгосрочным визам.

В прошлое воскресенье, 26 июля, брат и сестра внезапно уехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра по местному времени (ночные поездки на мотоцикле были для них привычным делом, когда детям не спалось, они иногда выезжали вдвоем прокатиться до круглосуточного магазина). Спустя 20 минут мать получила от дочери СМС-сообщение со словом Urgent! («Срочно!»). Незадолго до трагедии девушка также упоминала, что ее iPhone постоянно обнаруживает чужой скрытый Bluetooth-трекер, и за ней явно кто-то наблюдает.

В среду полицейские обнаружили разобранный на части мотоцикл Назимовых закопанным в лесу в 200 метрах от автотрассы. Убийство было совершено в понедельник, 27 июля. По данным местной прессы, «юношу застрелили, а девушку забили до смерти». В ночь на субботу полицейские эксперты извлекли тела убитых из могилы метровой глубины, местонахождение которой указали задержанные по подозрению в совершении убийства местные жители: 43-летний Тхан Керттхонг (по кличке Понг) и 39-летний Тхонгчай Сринил (по кличке Тхонг).

Останки направлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.

Понг и Тхонг уже признались в жестокой расправе над россиянами. По их словам, они хотели ограбить молодых людей и угнать мотоцикл, но когда брат с сестрой оказали отчаянное сопротивление, нападавшие расправились с жертвами, после чего спрятали тела.

Тхан Керттхонг оказался опасным рецидивистом. На его счету жизни как минимум пяти человек. Буквально накануне эта же банда напала на тайскую семью, убив отца, мать и дочь ради кражи автомобиля. Их тела обнаружили в могиле, которая находилась рядом с той, откуда извлекли останки Дианы и Романа.

Сестра одного из подозреваемых рассказала полиции, что в день исчезновения Дианы и Романа ее брат вернулся домой в грязной одежде, очень похожей на полицейскую форму, и с огнестрельным оружием. Полиция проверяла версию о том, что бандиты использовали поддельную форму для остановки и выманивания молодых людей на дороге.

Посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных. Посол России в Таиланде Евгений Томихин также назвал причиной трагедии попытку угона мотоцикла.

Адвокат подозреваемых подтвердил наличие двух уголовных дел об убийстве и сокрытии тел. По его словам, за эти преступления предусмотрена смертная казнь, а суд, вероятно, оставит Понга и Тхонга под стражей без права залога. Вопрос о психиатрической экспертизе для признания их невменяемыми пока не поднимался.

Это преступление вызвало огромный общественный резонанс в стране. В субботу толпа местных жителей собралась у полицейского участка на окраине Паттайи, настаивая на высшей мере наказания для обвиняемых в жестокой расправе над россиянами.

По официальным данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), по итогам 2025 года зафиксирован исторический рекорд: страну посетили более 1,8 млн российских туристов. Россияне опередили по темпам роста многие другие рынки и прочно заняли четвертое место по общему числу прибытий (после Малайзии, Китая и Индии), оставаясь при этом крупнейшим туристическим рынком для королевства среди всех стран Европы.

По данным посольства России в Таиланде, в первой половине этого года тенденция к росту сохранилась. Только за первые полтора месяца года (с 1 января по 15 февраля) в страну въехали около 400 тыс. россиян, что превзошло показатели аналогичных периодов прошлых лет. Этому способствуют развитая чартерная полетная программа из регионов РФ и сохранение лояльной визовой политики.

По мнению экспертов, эта трагедия нанесла серьезный удар по позиционированию страны. За фасадом «страны улыбок» скрываются системные проблемы с организованной преступностью и нелегальным оружием, которые власти не могут решить годами.

«Появление премьер-министра Таиланда на месте трагедии и официальные извинения российскому народу – это шаг, в котором сочетаются особенности национальной политической культуры и трезвый экономический расчет»,

– считает Екатерина Колдунова, директор Центра АСЕАН ИМИ МГИМО.

По ее словам, публичные извинения официальных лиц за резонансные происшествия в целом характерны для тайской политической традиции. «Подобная практика применяется не только в межгосударственных отношениях, но и внутри страны, когда необходимо сгладить острые, неприглядные ситуации. Это элемент принятой там коммуникации», – добавила спикер.

С другой стороны, здесь сработал прагматический мотив. «Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Убийство двух молодых людей – случай из ряда вон выходящий, способный спровоцировать негативный информационный фон и отток туристов. Формирование образа небезопасной страны для королевства, чья экономика сильно завязана на туризм, крайне невыгодно. Личное вмешательство премьера и жесткая риторика о высшей мере наказания – это, прежде всего, попытка оперативно минимизировать репутационный ущерб и продемонстрировать, что руководство страны контролирует ситуацию», – пояснила Колдунова.

В свою очередь Дмитрий Мосяков, заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН, тоже подчеркивает, что Таиланд критически зависит от привлекательности своего образа.

«Туристическая отрасль для королевства – это один из ключевых источников валютных поступлений и фундамент процветания. Когда происходит такое зверское преступление, удар наносится не просто по конкретным людям, а по всему позиционированию страны. Репутация зарабатывается годами, а теряется в один момент», – сказал эксперт.

По словам профессора, Таиланд исторически выгодно смотрелся на фоне соседей: в отличие от той же Бирмы с ее кол-центрами и откровенным криминалом, здесь делали ставку на образ безопасного, организованного, спокойного отдыха. «Преступление такого уровня подрывает именно этот образ, что вызывает огромное внутреннее возмущение. Личное вмешательство премьера – это не только элемент политической культуры, но и экономический расчет: необходимо как можно быстрее продемонстрировать жесткость и вернуть ощущение безопасности туристам», – пояснил собеседник.

В Москве прекрасно понимают, что тайское правосудие в данном случае будет чрезвычайно суровым, добавляет спикер. «Уличная преступность – кражи, выхватывание сумок – присутствует во многих азиатских странах, и это, увы, фон. Но убийство иностранных туристов с такой жестокостью выходит далеко за эти рамки. Нельзя допустить повторения подобного. Что касается дипломатических нот или рекомендаций россиянам воздержаться от поездок – это вопрос конкретных решений, но ключевой сигнал уже подан: тайские власти воспринимают произошедшее как чрезвычайное происшествие, бьющее по их национальным интересам», – отметил Мосяков.

Этот случай, безусловно, обнажает те самые «скелеты в шкафу», которые есть у любой, даже внешне благополучной страны. «Бедность, социальное расслоение, зависть, жестокость – все это существует и в Таиланде. Были инциденты и раньше: нападения на туристов на пляжах, избиения. Однако государство накопило определенный опыт и практики, позволяющие купировать негатив и минимизировать последствия», – отметил спикер.

Принципиальная разница – в официальной реакции. «Если власть сильная и жестко пресекает подобное и в информационной, и в практической плоскости – это один сценарий. Если же пускает на самотек – совершенно другой.

Сейчас мы наблюдаем именно жесткий подход: требование высшей меры наказания, вплоть до смертной казни. Это попытка власти не просто покарать преступников, а защитить образ «страны улыбок»,

спокойствия и гарантированной безопасности», – рассуждает эксперт.

По прогнозу Мосякова, вряд ли эта трагедия кардинально перераспределит туристические потоки в пользу других стран Юго-Восточной Азии.

«Российский туризм и без того активно расширяется: огромный поток уже идет во Вьетнам, сохраняется интерес к Бали. Но я бы не говорил здесь о прямом соперничестве или перехвате. У каждого направления есть свои устойчивые сторонники: кто-то предпочитает Таиланд, кто-то Вьетнам, кто-то Индонезию. К тому же в том же Вьетнаме, при всей его организованности, и на Бали хватает своих проблем с преступностью – там тоже есть и бедность, и жестокие способы повысить свой материальный уровень», – заметил ученый.

Если тайские власти примут максимально жесткие меры, посадят виновных и продемонстрируют неотвратимость наказания, «то эта трагедия останется трагедией, не перечеркнет многолетнюю репутацию и не спровоцирует массового оттока в пользу конкурентов», полагает эксперт.