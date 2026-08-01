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Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть
Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.
Кабачок и цукини: в чем разница
Главное отличие кабачка от цукини – во внешнем виде, вкусе и текстуре. Кабачок чаще бывает светло-зеленым, белесым или желтоватым, может вырастать крупным и при перерастании становится более водянистым. Цукини обычно темно-зеленый, иногда почти черный, с более тонкой кожицей, плотной мякотью и нежным вкусом.
Коротко:
- кабачок чаще светлее и крупнее;
- цукини обычно темнее, меньше и плотнее;
- кабачок быстрее становится водянистым при перерастании;
- цукини лучше держит форму при жарке, запекании и приготовлении на гриле;
- молодые цукини чаще едят сырыми;
- обычный кабачок удобнее для икры, оладий, супов-пюре и рагу.
При этом с ботанической точки зрения цукини – это разновидность кабачка. Поэтому различия не абсолютные: многое зависит от сорта, зрелости плода и условий выращивания.
Чем отличается кабачок от цукини внешне
Обычный кабачок чаще имеет светло-зеленую, белую, кремовую или желтоватую кожуру. Плоды бывают длинными, цилиндрическими, иногда с ребристой поверхностью. Если кабачок долго остается на грядке, он быстро увеличивается в размере, кожура грубеет, семена становятся жестче, а мякоть – более рыхлой.
Цукини чаще бывает темно-зеленым, насыщенно-изумрудным, полосатым или почти черным. Кожица у молодых плодов тонкая, гладкая и нежная. По размеру цукини обычно компактнее, поэтому его удобно нарезать кружочками, слайсами, соломкой или использовать для фаршировки.
Для салатов, быстрых гарниров и гриля лучше выбирать молодые плоды длиной примерно 15–20 см. Крупные переросшие кабачки и цукини лучше очищать от кожицы и семян.
Чем отличаются кабачок и цукини по вкусу
Кабачок имеет мягкий нейтральный вкус и хорошо впитывает соусы, специи, масло, томатную основу и аромат других овощей. Поэтому его часто используют для рагу, кабачковой икры, супов-пюре, оладий и запеканок.
Цукини обычно плотнее и чуть выразительнее по вкусу. У молодых плодов может быть легкий ореховый оттенок. Благодаря плотной мякоти цукини не так быстро превращается в пюре и хорошо подходит для блюд, где важно сохранить форму кусочков.
Что полезнее: кабачок или цукини
Кабачок и цукини близки по составу, поэтому нельзя сказать, что один овощ однозначно полезнее другого. Оба низкокалорийные, содержат много воды, пищевые волокна, витамин C, калий и другие полезные вещества.
Роспотребнадзор отмечает, что кабачок примерно на 95% состоит из воды и пищевых волокон, а в 100 г продукта содержится около 24 ккал. Также кабачок содержит витамин C, калий и магний, а пищевые волокна помогают нормальной работе кишечника.
Цукини часто едят с кожицей, особенно молодые плоды. В кожуре овощей может содержаться часть пищевых волокон и растительных пигментов, поэтому при хорошей переносимости и тщательном мытье молодые цукини можно не очищать.
Калорийность кабачка и цукини
Кабачок и цукини относятся к низкокалорийным продуктам. В среднем в 100 г свежего кабачка около 20–25 ккал. Роспотребнадзор приводит показатель около 24 ккал на 100 г кабачка.
Примерная пищевая ценность на 100 г:
- калорийность – около 20–25 ккал;
- вода – около 90–95%;
- белки – около 1 г;
- жиры – менее 1 г;
- углеводы – около 3–5 г;
- клетчатка – около 1 г.
Точная калорийность зависит от сорта, зрелости и способа приготовления. Сырой, тушеный или запеченный кабачок остается легким продуктом, а жареный на сковороде становится гораздо калорийнее из-за масла.
Польза кабачков и цукини для организма
Кабачки и цукини полезны как часть сбалансированного рациона. Они не лечат болезни, но помогают сделать питание легче, разнообразнее и богаче овощами.
Помогают снизить калорийность рациона
Кабачки и цукини содержат много воды и мало калорий. Их можно добавлять в гарниры, салаты, супы, овощные рагу и запеканки, чтобы сделать блюдо более объемным, но не слишком тяжелым.
Поддерживают пищеварение
Пищевые волокна в кабачках помогают нормальной работе кишечника. Роспотребнадзор указывает, что пищевые волокна кабачка благоприятно воздействуют на микрофлору и улучшают перистальтику кишечника.
Подходят для детского и диетического питания
Кабачок часто используют в детском питании из-за мягкой текстуры и нейтрального вкуса. Роспотребнадзор отмечает, что пищевые волокна в мякоти и кожуре кабачка достаточно нежные, а пюре из этого овоща может использоваться как прикорм для малышей.
Содержат витамин C и минералы
Кабачок содержит витамин C, который участвует в защите клеток от повреждений, синтезе коллагена и усвоении железа. В составе также есть калий и магний, необходимые для нормальной работы организма.
Хорошо сочетаются с другими овощами
Кабачки и цукини легко включить в летнее меню. Они сочетаются с томатами, баклажанами, перцем, морковью, луком, зеленью, чесноком, грибами, крупами, рыбой, птицей и сыром.
Возможный вред кабачков и цукини
Большинству людей кабачки и цукини подходят, но есть ситуации, когда с ними нужна осторожность.
Горькие кабачки есть нельзя
Если кабачок или цукини сильно горчит, есть его нельзя даже после жарки, тушения или запекания. Горечь может быть связана с кукурбитацином – токсичным веществом, которое иногда накапливается в тыквенных культурах. Роспотребнадзор предупреждает, что горькие кабачки могут вызвать спазмы в желудке или диарею, а кукурбитацин не разрушается при высокой температуре.
Особенно внимательно стоит относиться к плодам с собственного огорода, если использовались свои семена или рядом выращивались декоративные тыквенные культуры.
Сырые овощи могут раздражать ЖКТ
Сырые кабачки и цукини подходят не всем. При гастрите, язвенной болезни, колите, панкреатите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения сырые овощи могут усиливать дискомфорт, вздутие или боль.
В таких случаях лучше выбирать приготовленные варианты: тушеные, запеченные, отварные или приготовленные на пару.
При заболеваниях почек нужна осторожность
Роспотребнадзор указывает, что из-за мочегонных свойств кабачки лучше употреблять осторожно при пиелонефрите и других заболеваниях почек, чтобы не увеличивать нагрузку; в такой ситуации стоит проконсультироваться с врачом.
Кабачки и цукини могут контактировать с землей, пылью и руками покупателей, поэтому перед едой их нужно тщательно мыть. Роспотребнадзор рекомендует мыть кабачки, патиссоны, тыкву, баклажаны, перец и другие овощи под проточной водой с помощью щетки в течение 2–3 минут.
Кому нельзя или нежелательно есть кабачки и цукини
Ограничить или временно исключить кабачки и цукини стоит:
- при индивидуальной непереносимости;
- при обострении гастрита, язвы, колита, панкреатита;
- при плохой переносимости сырых овощей;
- при заболеваниях почек – по рекомендации врача;
- если плод горчит;
- если на овоще есть гниль, плесень, неприятный запах или повреждения.
Для детей, беременных и пожилых людей кабачки обычно подходят, но важны свежесть, правильное приготовление и умеренность. Если есть хронические заболевания, лучше ориентироваться на рекомендации врача.
Можно ли есть кабачок и цукини сырыми
Молодой кабачок и цукини можно есть сырыми, если они свежие, хорошо вымыты и не горчат. В сыром виде их добавляют в салаты, нарезают тонкими слайсами, делают овощную «лапшу» или используют в холодных закусках.
Для сырых блюд лучше подходят:
- молодые цукини;
- маленькие кабачки с тонкой кожицей;
- плоды без жестких семян;
- овощи без горечи и повреждений.
Крупные переросшие кабачки лучше готовить термически: тушить, запекать, варить, фаршировать или использовать для икры.
Нужно ли чистить кабачок и цукини
Молодые кабачки и цукини можно не очищать, если кожица тонкая, плод хорошо вымыт и нет повреждений. У переросших овощей кожура становится грубой, а семена – крупными и жесткими, поэтому их лучше удалить.
Чистить стоит, если:
- кожура жесткая;
- плод крупный и переросший;
- овощ покупной и есть сомнения в качестве;
- есть поврежденные участки;
- блюдо готовится для человека с чувствительным пищеварением.
Как выбрать кабачок и цукини в магазине или на рынке
Лучше выбирать молодые, плотные и упругие плоды без трещин, пятен, мягких участков и следов гнили.
Признаки хорошего кабачка или цукини:
- плотный и упругий на ощупь;
- кожица ровная, без трещин и пятен;
- нет плесени и неприятного запаха;
- плодоножка не мокрая и не подгнившая;
- размер небольшой или средний;
- семена не должны быть жесткими и крупными.
Для салатов и быстрых блюд лучше брать маленькие цукини. Для икры, рагу и оладий можно использовать обычные кабачки, но не переросшие и не водянистые.
Как хранить кабачки и цукини
Молодые кабачки и цукини лучше хранить в холодильнике в отделении для овощей. Перед хранением их не стоит мыть: лишняя влага ускоряет порчу. Мыть овощи лучше непосредственно перед приготовлением.
Общие правила:
- хранить сухими;
- не класть рядом с подгнившими овощами;
- использовать молодые плоды в ближайшие дни;
- крупные зрелые кабачки могут храниться дольше, если кожура целая и плотная;
- разрезанный кабачок держать в холодильнике и использовать как можно быстрее.
Что приготовить из кабачка
Обычный кабачок хорошо подходит для блюд, где нужна мягкая текстура.
Из кабачка можно приготовить:
- кабачковую икру;
- овощное рагу;
- оладьи;
- суп-пюре;
- запеканку;
- фаршированные кабачки;
- кабачки с томатами;
- тушеные кабачки с морковью и луком;
- постные блюда;
- заготовки на зиму.
Кабачок хорошо впитывает вкус специй, чеснока, томатов и зелени, поэтому подходит для простых летних блюд и домашних заготовок.
Что приготовить из цукини
Цукини лучше держит форму и подходит для быстрых блюд.
Из цукини можно приготовить:
- цукини на гриле;
- овощную лапшу;
- салат из сырых цукини;
- цукини с чесноком и зеленью;
- запеченные кружочки;
- фаршированные лодочки;
- теплый салат;
- рататуй;
- овощные рулетики;
- гарнир к рыбе или птице.
Если нужно приготовить блюдо без лишней воды, чаще выбирают цукини. Если нужна нежная масса для икры или пюре – обычный кабачок.
Что лучше для жарки, икры, салата и запекания
Для жарки лучше подходит цукини: он плотнее и меньше расползается на сковороде. Для кабачковой икры удобнее обычный кабачок: он мягче, хорошо тушится и легко превращается в однородную массу.
Для салата лучше брать молодой цукини или совсем молодой кабачок. Для запекания подходят оба овоща, но цукини лучше сохраняет форму, а кабачок дает более мягкую текстуру.
Краткая подсказка:
- для икры – кабачок;
- для оладий – кабачок;
- для гриля – цукини;
- для салата – молодой цукини;
- для рагу – оба варианта;
- для фаршировки – цукини или плотный молодой кабачок;
- для супа-пюре – кабачок;
- для овощной лапши – цукини.
Кратко: чем отличается кабачок от цукини
Цукини – разновидность кабачка, но в кулинарии эти овощи часто различают. Обычный кабачок чаще светлый, крупный и более водянистый, особенно если перерос. Цукини обычно темно-зеленый, компактный, с тонкой кожицей и плотной мякотью. Кабачок лучше подходит для икры, оладий, супов и рагу, а цукини – для гриля, салатов, фаршировки и быстрых гарниров.
Оба овоща низкокалорийные, содержат много воды, пищевые волокна, витамин C и минералы. Есть их можно большинству людей, но горькие плоды нужно выбрасывать, а при заболеваниях ЖКТ и почек стоит соблюдать осторожность.
Частые вопросы
Кабачок и цукини – это одно и то же?
Цукини – разновидность кабачка. В быту их различают по внешнему виду, вкусу и плотности мякоти: цукини обычно темнее, плотнее и нежнее, а обычный кабачок чаще светлее и более водянистый.
Что полезнее: кабачок или цукини?
По пользе они близки. Оба содержат много воды, мало калорий, пищевые волокна, витамин C, калий и магний. Выбирать лучше по вкусу и блюду, которое вы хотите приготовить.
Сколько калорий в кабачке?
В 100 г кабачка около 20–25 ккал. Роспотребнадзор указывает показатель около 24 ккал на 100 г продукта.
Можно ли есть кабачок сырым?
Да, молодой кабачок можно есть сырым, если он свежий, хорошо вымыт и не горчит. При заболеваниях ЖКТ сырые овощи могут вызывать дискомфорт.
Можно ли есть цукини сырым?
Да, молодые цукини часто используют в салатах, овощной лапше и холодных закусках. Перед едой их нужно тщательно вымыть.
Почему кабачок горчит?
Горечь может быть связана с кукурбитацином. Такой кабачок есть нельзя даже после термической обработки, потому что кукурбитацин не разрушается при высокой температуре.
Кому нельзя есть кабачки и цукини?
Их стоит ограничить при индивидуальной непереносимости, обострении заболеваний ЖКТ, плохой переносимости сырых овощей и некоторых заболеваниях почек. При хронических болезнях лучше обсудить рацион с врачом.
Нужно ли чистить цукини?
Молодой цукини можно не чистить, если кожица тонкая и хорошо вымыта. Переросшие плоды с грубой кожурой лучше очищать.
Что лучше для кабачковой икры – кабачок или цукини?
Для икры чаще удобнее обычный кабачок: он мягче, хорошо тушится и легко превращается в нежную массу. Цукини лучше использовать там, где нужно сохранить форму кусочков.
Что лучше для жарки – кабачок или цукини?
Для быстрой жарки и гриля лучше подходит цукини: у него плотная мякоть, он меньше разваливается и не так быстро выделяет воду.