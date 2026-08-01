  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия обыграла Россию в Океании из-за неявки противника
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    Толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
    Дроны ВСУ атаковали и потопили контейнеровоз Росатома в Черном море
    Мишустин пообещал разобраться с забуксовавшим торговым коридором в Китай
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    23 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    1 августа 2026, 13:29 • Справки

    Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

    Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    Кабачок и цукини: в чем разница

    Главное отличие кабачка от цукини – во внешнем виде, вкусе и текстуре. Кабачок чаще бывает светло-зеленым, белесым или желтоватым, может вырастать крупным и при перерастании становится более водянистым. Цукини обычно темно-зеленый, иногда почти черный, с более тонкой кожицей, плотной мякотью и нежным вкусом.

    Коротко:

    • кабачок чаще светлее и крупнее;

    • цукини обычно темнее, меньше и плотнее;

    • кабачок быстрее становится водянистым при перерастании;

    • цукини лучше держит форму при жарке, запекании и приготовлении на гриле;

    • молодые цукини чаще едят сырыми;

    • обычный кабачок удобнее для икры, оладий, супов-пюре и рагу.

    При этом с ботанической точки зрения цукини – это разновидность кабачка. Поэтому различия не абсолютные: многое зависит от сорта, зрелости плода и условий выращивания.

    Чем отличается кабачок от цукини внешне

    Обычный кабачок чаще имеет светло-зеленую, белую, кремовую или желтоватую кожуру. Плоды бывают длинными, цилиндрическими, иногда с ребристой поверхностью. Если кабачок долго остается на грядке, он быстро увеличивается в размере, кожура грубеет, семена становятся жестче, а мякоть – более рыхлой.

    Цукини чаще бывает темно-зеленым, насыщенно-изумрудным, полосатым или почти черным. Кожица у молодых плодов тонкая, гладкая и нежная. По размеру цукини обычно компактнее, поэтому его удобно нарезать кружочками, слайсами, соломкой или использовать для фаршировки.

    Для салатов, быстрых гарниров и гриля лучше выбирать молодые плоды длиной примерно 15–20 см. Крупные переросшие кабачки и цукини лучше очищать от кожицы и семян.

    Чем отличаются кабачок и цукини по вкусу

    Кабачок имеет мягкий нейтральный вкус и хорошо впитывает соусы, специи, масло, томатную основу и аромат других овощей. Поэтому его часто используют для рагу, кабачковой икры, супов-пюре, оладий и запеканок.

    Цукини обычно плотнее и чуть выразительнее по вкусу. У молодых плодов может быть легкий ореховый оттенок. Благодаря плотной мякоти цукини не так быстро превращается в пюре и хорошо подходит для блюд, где важно сохранить форму кусочков.

    Что полезнее: кабачок или цукини

    Кабачок и цукини близки по составу, поэтому нельзя сказать, что один овощ однозначно полезнее другого. Оба низкокалорийные, содержат много воды, пищевые волокна, витамин C, калий и другие полезные вещества.

    Роспотребнадзор отмечает, что кабачок примерно на 95% состоит из воды и пищевых волокон, а в 100 г продукта содержится около 24 ккал. Также кабачок содержит витамин C, калий и магний, а пищевые волокна помогают нормальной работе кишечника.

    Цукини часто едят с кожицей, особенно молодые плоды. В кожуре овощей может содержаться часть пищевых волокон и растительных пигментов, поэтому при хорошей переносимости и тщательном мытье молодые цукини можно не очищать.

    Калорийность кабачка и цукини

    Кабачок и цукини относятся к низкокалорийным продуктам. В среднем в 100 г свежего кабачка около 20–25 ккал. Роспотребнадзор приводит показатель около 24 ккал на 100 г кабачка.

    Примерная пищевая ценность на 100 г:

    • калорийность – около 20–25 ккал;

    • вода – около 90–95%;

    • белки – около 1 г;

    • жиры – менее 1 г;

    • углеводы – около 3–5 г;

    • клетчатка – около 1 г.

    Точная калорийность зависит от сорта, зрелости и способа приготовления. Сырой, тушеный или запеченный кабачок остается легким продуктом, а жареный на сковороде становится гораздо калорийнее из-за масла.

    Польза кабачков и цукини для организма

    Кабачки и цукини полезны как часть сбалансированного рациона. Они не лечат болезни, но помогают сделать питание легче, разнообразнее и богаче овощами.

    Помогают снизить калорийность рациона

    Кабачки и цукини содержат много воды и мало калорий. Их можно добавлять в гарниры, салаты, супы, овощные рагу и запеканки, чтобы сделать блюдо более объемным, но не слишком тяжелым.

    Поддерживают пищеварение

    Пищевые волокна в кабачках помогают нормальной работе кишечника. Роспотребнадзор указывает, что пищевые волокна кабачка благоприятно воздействуют на микрофлору и улучшают перистальтику кишечника.

    Подходят для детского и диетического питания

    Кабачок часто используют в детском питании из-за мягкой текстуры и нейтрального вкуса. Роспотребнадзор отмечает, что пищевые волокна в мякоти и кожуре кабачка достаточно нежные, а пюре из этого овоща может использоваться как прикорм для малышей.

    Содержат витамин C и минералы

    Кабачок содержит витамин C, который участвует в защите клеток от повреждений, синтезе коллагена и усвоении железа. В составе также есть калий и магний, необходимые для нормальной работы организма.

    Хорошо сочетаются с другими овощами

    Кабачки и цукини легко включить в летнее меню. Они сочетаются с томатами, баклажанами, перцем, морковью, луком, зеленью, чесноком, грибами, крупами, рыбой, птицей и сыром.

    Возможный вред кабачков и цукини

    Большинству людей кабачки и цукини подходят, но есть ситуации, когда с ними нужна осторожность.

    Горькие кабачки есть нельзя

    Если кабачок или цукини сильно горчит, есть его нельзя даже после жарки, тушения или запекания. Горечь может быть связана с кукурбитацином – токсичным веществом, которое иногда накапливается в тыквенных культурах. Роспотребнадзор предупреждает, что горькие кабачки могут вызвать спазмы в желудке или диарею, а кукурбитацин не разрушается при высокой температуре.

    Особенно внимательно стоит относиться к плодам с собственного огорода, если использовались свои семена или рядом выращивались декоративные тыквенные культуры.

    Сырые овощи могут раздражать ЖКТ

    Сырые кабачки и цукини подходят не всем. При гастрите, язвенной болезни, колите, панкреатите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения сырые овощи могут усиливать дискомфорт, вздутие или боль.

    В таких случаях лучше выбирать приготовленные варианты: тушеные, запеченные, отварные или приготовленные на пару.

    При заболеваниях почек нужна осторожность

    Роспотребнадзор указывает, что из-за мочегонных свойств кабачки лучше употреблять осторожно при пиелонефрите и других заболеваниях почек, чтобы не увеличивать нагрузку; в такой ситуации стоит проконсультироваться с врачом.

    Кабачки и цукини могут контактировать с землей, пылью и руками покупателей, поэтому перед едой их нужно тщательно мыть. Роспотребнадзор рекомендует мыть кабачки, патиссоны, тыкву, баклажаны, перец и другие овощи под проточной водой с помощью щетки в течение 2–3 минут.

    Кому нельзя или нежелательно есть кабачки и цукини

    Ограничить или временно исключить кабачки и цукини стоит:

    • при индивидуальной непереносимости;

    • при обострении гастрита, язвы, колита, панкреатита;

    • при плохой переносимости сырых овощей;

    • при заболеваниях почек – по рекомендации врача;

    • если плод горчит;

    • если на овоще есть гниль, плесень, неприятный запах или повреждения.

    Для детей, беременных и пожилых людей кабачки обычно подходят, но важны свежесть, правильное приготовление и умеренность. Если есть хронические заболевания, лучше ориентироваться на рекомендации врача.

    Можно ли есть кабачок и цукини сырыми

    Молодой кабачок и цукини можно есть сырыми, если они свежие, хорошо вымыты и не горчат. В сыром виде их добавляют в салаты, нарезают тонкими слайсами, делают овощную «лапшу» или используют в холодных закусках.

    Для сырых блюд лучше подходят:

    • молодые цукини;

    • маленькие кабачки с тонкой кожицей;

    • плоды без жестких семян;

    • овощи без горечи и повреждений.

    Крупные переросшие кабачки лучше готовить термически: тушить, запекать, варить, фаршировать или использовать для икры.

    Нужно ли чистить кабачок и цукини

    Молодые кабачки и цукини можно не очищать, если кожица тонкая, плод хорошо вымыт и нет повреждений. У переросших овощей кожура становится грубой, а семена – крупными и жесткими, поэтому их лучше удалить.

    Чистить стоит, если:

    • кожура жесткая;

    • плод крупный и переросший;

    • овощ покупной и есть сомнения в качестве;

    • есть поврежденные участки;

    • блюдо готовится для человека с чувствительным пищеварением.

    Как выбрать кабачок и цукини в магазине или на рынке

    Лучше выбирать молодые, плотные и упругие плоды без трещин, пятен, мягких участков и следов гнили.

    Признаки хорошего кабачка или цукини:

    • плотный и упругий на ощупь;

    • кожица ровная, без трещин и пятен;

    • нет плесени и неприятного запаха;

    • плодоножка не мокрая и не подгнившая;

    • размер небольшой или средний;

    • семена не должны быть жесткими и крупными.

    Для салатов и быстрых блюд лучше брать маленькие цукини. Для икры, рагу и оладий можно использовать обычные кабачки, но не переросшие и не водянистые.

    Как хранить кабачки и цукини

    Молодые кабачки и цукини лучше хранить в холодильнике в отделении для овощей. Перед хранением их не стоит мыть: лишняя влага ускоряет порчу. Мыть овощи лучше непосредственно перед приготовлением.

    Общие правила:

    • хранить сухими;

    • не класть рядом с подгнившими овощами;

    • использовать молодые плоды в ближайшие дни;

    • крупные зрелые кабачки могут храниться дольше, если кожура целая и плотная;

    • разрезанный кабачок держать в холодильнике и использовать как можно быстрее.

    Что приготовить из кабачка

    Обычный кабачок хорошо подходит для блюд, где нужна мягкая текстура.

    Из кабачка можно приготовить:

    • кабачковую икру;

    • овощное рагу;

    • оладьи;

    • суп-пюре;

    • запеканку;

    • фаршированные кабачки;

    • кабачки с томатами;

    • тушеные кабачки с морковью и луком;

    • постные блюда;

    • заготовки на зиму.

    Кабачок хорошо впитывает вкус специй, чеснока, томатов и зелени, поэтому подходит для простых летних блюд и домашних заготовок.

    Что приготовить из цукини

    Цукини лучше держит форму и подходит для быстрых блюд.

    Из цукини можно приготовить:

    • цукини на гриле;

    • овощную лапшу;

    • салат из сырых цукини;

    • цукини с чесноком и зеленью;

    • запеченные кружочки;

    • фаршированные лодочки;

    • теплый салат;

    • рататуй;

    • овощные рулетики;

    • гарнир к рыбе или птице.

    Если нужно приготовить блюдо без лишней воды, чаще выбирают цукини. Если нужна нежная масса для икры или пюре – обычный кабачок.

    Что лучше для жарки, икры, салата и запекания

    Для жарки лучше подходит цукини: он плотнее и меньше расползается на сковороде. Для кабачковой икры удобнее обычный кабачок: он мягче, хорошо тушится и легко превращается в однородную массу.

    Для салата лучше брать молодой цукини или совсем молодой кабачок. Для запекания подходят оба овоща, но цукини лучше сохраняет форму, а кабачок дает более мягкую текстуру.

    Краткая подсказка:

    • для икры – кабачок;

    • для оладий – кабачок;

    • для гриля – цукини;

    • для салата – молодой цукини;

    • для рагу – оба варианта;

    • для фаршировки – цукини или плотный молодой кабачок;

    • для супа-пюре – кабачок;

    • для овощной лапши – цукини.

    Кратко: чем отличается кабачок от цукини

    Цукини – разновидность кабачка, но в кулинарии эти овощи часто различают. Обычный кабачок чаще светлый, крупный и более водянистый, особенно если перерос. Цукини обычно темно-зеленый, компактный, с тонкой кожицей и плотной мякотью. Кабачок лучше подходит для икры, оладий, супов и рагу, а цукини – для гриля, салатов, фаршировки и быстрых гарниров.

    Оба овоща низкокалорийные, содержат много воды, пищевые волокна, витамин C и минералы. Есть их можно большинству людей, но горькие плоды нужно выбрасывать, а при заболеваниях ЖКТ и почек стоит соблюдать осторожность.

    Частые вопросы

    Кабачок и цукини – это одно и то же?

    Цукини – разновидность кабачка. В быту их различают по внешнему виду, вкусу и плотности мякоти: цукини обычно темнее, плотнее и нежнее, а обычный кабачок чаще светлее и более водянистый.

    Что полезнее: кабачок или цукини?

    По пользе они близки. Оба содержат много воды, мало калорий, пищевые волокна, витамин C, калий и магний. Выбирать лучше по вкусу и блюду, которое вы хотите приготовить.

    Сколько калорий в кабачке?

    В 100 г кабачка около 20–25 ккал. Роспотребнадзор указывает показатель около 24 ккал на 100 г продукта.

    Можно ли есть кабачок сырым?

    Да, молодой кабачок можно есть сырым, если он свежий, хорошо вымыт и не горчит. При заболеваниях ЖКТ сырые овощи могут вызывать дискомфорт.

    Можно ли есть цукини сырым?

    Да, молодые цукини часто используют в салатах, овощной лапше и холодных закусках. Перед едой их нужно тщательно вымыть.

    Почему кабачок горчит?

    Горечь может быть связана с кукурбитацином. Такой кабачок есть нельзя даже после термической обработки, потому что кукурбитацин не разрушается при высокой температуре.

    Кому нельзя есть кабачки и цукини?

    Их стоит ограничить при индивидуальной непереносимости, обострении заболеваний ЖКТ, плохой переносимости сырых овощей и некоторых заболеваниях почек. При хронических болезнях лучше обсудить рацион с врачом.

    Нужно ли чистить цукини?

    Молодой цукини можно не чистить, если кожица тонкая и хорошо вымыта. Переросшие плоды с грубой кожурой лучше очищать.

    Что лучше для кабачковой икры – кабачок или цукини?

    Для икры чаще удобнее обычный кабачок: он мягче, хорошо тушится и легко превращается в нежную массу. Цукини лучше использовать там, где нужно сохранить форму кусочков.

    Что лучше для жарки – кабачок или цукини?

    Для быстрой жарки и гриля лучше подходит цукини: у него плотная мякоть, он меньше разваливается и не так быстро выделяет воду.

    Главное
    Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    Премьер Венгрии заявил о возможной полной остановке АЭС «Пакш» в выходные
    Латвия полностью прекратила движение на границе с Белоруссией
    В Киргизии нашли необычную замену традиционному квасу для окрошки
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    Названы имена самых удачливых лотерейных миллионеров России

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия обыграла Россию в Океании из-за неявки противника

    Самая маленькая в мире республика – Науру – сменила название и отменила свое решение 17-летней давности о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами по примеру России. Грузия празднует. Но слишком поздно. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации