Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

Tекст: Ольга Никитина

Кабачок и цукини: в чем разница

Главное отличие кабачка от цукини – во внешнем виде, вкусе и текстуре. Кабачок чаще бывает светло-зеленым, белесым или желтоватым, может вырастать крупным и при перерастании становится более водянистым. Цукини обычно темно-зеленый, иногда почти черный, с более тонкой кожицей, плотной мякотью и нежным вкусом.

Коротко:

кабачок чаще светлее и крупнее;

цукини обычно темнее, меньше и плотнее;

кабачок быстрее становится водянистым при перерастании;

цукини лучше держит форму при жарке, запекании и приготовлении на гриле;

молодые цукини чаще едят сырыми;

обычный кабачок удобнее для икры, оладий, супов-пюре и рагу.

При этом с ботанической точки зрения цукини – это разновидность кабачка. Поэтому различия не абсолютные: многое зависит от сорта, зрелости плода и условий выращивания.

Чем отличается кабачок от цукини внешне

Обычный кабачок чаще имеет светло-зеленую, белую, кремовую или желтоватую кожуру. Плоды бывают длинными, цилиндрическими, иногда с ребристой поверхностью. Если кабачок долго остается на грядке, он быстро увеличивается в размере, кожура грубеет, семена становятся жестче, а мякоть – более рыхлой.

Цукини чаще бывает темно-зеленым, насыщенно-изумрудным, полосатым или почти черным. Кожица у молодых плодов тонкая, гладкая и нежная. По размеру цукини обычно компактнее, поэтому его удобно нарезать кружочками, слайсами, соломкой или использовать для фаршировки.

Для салатов, быстрых гарниров и гриля лучше выбирать молодые плоды длиной примерно 15–20 см. Крупные переросшие кабачки и цукини лучше очищать от кожицы и семян.

Чем отличаются кабачок и цукини по вкусу

Кабачок имеет мягкий нейтральный вкус и хорошо впитывает соусы, специи, масло, томатную основу и аромат других овощей. Поэтому его часто используют для рагу, кабачковой икры, супов-пюре, оладий и запеканок.

Цукини обычно плотнее и чуть выразительнее по вкусу. У молодых плодов может быть легкий ореховый оттенок. Благодаря плотной мякоти цукини не так быстро превращается в пюре и хорошо подходит для блюд, где важно сохранить форму кусочков.

Что полезнее: кабачок или цукини

Кабачок и цукини близки по составу, поэтому нельзя сказать, что один овощ однозначно полезнее другого. Оба низкокалорийные, содержат много воды, пищевые волокна, витамин C, калий и другие полезные вещества.

Роспотребнадзор отмечает, что кабачок примерно на 95% состоит из воды и пищевых волокон, а в 100 г продукта содержится около 24 ккал. Также кабачок содержит витамин C, калий и магний, а пищевые волокна помогают нормальной работе кишечника.

Цукини часто едят с кожицей, особенно молодые плоды. В кожуре овощей может содержаться часть пищевых волокон и растительных пигментов, поэтому при хорошей переносимости и тщательном мытье молодые цукини можно не очищать.

Калорийность кабачка и цукини

Кабачок и цукини относятся к низкокалорийным продуктам. В среднем в 100 г свежего кабачка около 20–25 ккал. Роспотребнадзор приводит показатель около 24 ккал на 100 г кабачка.

Примерная пищевая ценность на 100 г:

калорийность – около 20–25 ккал;

вода – около 90–95%;

белки – около 1 г;

жиры – менее 1 г;

углеводы – около 3–5 г;

клетчатка – около 1 г.

Точная калорийность зависит от сорта, зрелости и способа приготовления. Сырой, тушеный или запеченный кабачок остается легким продуктом, а жареный на сковороде становится гораздо калорийнее из-за масла.

Польза кабачков и цукини для организма

Кабачки и цукини полезны как часть сбалансированного рациона. Они не лечат болезни, но помогают сделать питание легче, разнообразнее и богаче овощами.

Помогают снизить калорийность рациона

Кабачки и цукини содержат много воды и мало калорий. Их можно добавлять в гарниры, салаты, супы, овощные рагу и запеканки, чтобы сделать блюдо более объемным, но не слишком тяжелым.

Поддерживают пищеварение

Пищевые волокна в кабачках помогают нормальной работе кишечника. Роспотребнадзор указывает, что пищевые волокна кабачка благоприятно воздействуют на микрофлору и улучшают перистальтику кишечника.

Подходят для детского и диетического питания

Кабачок часто используют в детском питании из-за мягкой текстуры и нейтрального вкуса. Роспотребнадзор отмечает, что пищевые волокна в мякоти и кожуре кабачка достаточно нежные, а пюре из этого овоща может использоваться как прикорм для малышей.

Содержат витамин C и минералы

Кабачок содержит витамин C, который участвует в защите клеток от повреждений, синтезе коллагена и усвоении железа. В составе также есть калий и магний, необходимые для нормальной работы организма.

Хорошо сочетаются с другими овощами

Кабачки и цукини легко включить в летнее меню. Они сочетаются с томатами, баклажанами, перцем, морковью, луком, зеленью, чесноком, грибами, крупами, рыбой, птицей и сыром.

Возможный вред кабачков и цукини

Большинству людей кабачки и цукини подходят, но есть ситуации, когда с ними нужна осторожность.

Горькие кабачки есть нельзя

Если кабачок или цукини сильно горчит, есть его нельзя даже после жарки, тушения или запекания. Горечь может быть связана с кукурбитацином – токсичным веществом, которое иногда накапливается в тыквенных культурах. Роспотребнадзор предупреждает, что горькие кабачки могут вызвать спазмы в желудке или диарею, а кукурбитацин не разрушается при высокой температуре.

Особенно внимательно стоит относиться к плодам с собственного огорода, если использовались свои семена или рядом выращивались декоративные тыквенные культуры.

Сырые овощи могут раздражать ЖКТ

Сырые кабачки и цукини подходят не всем. При гастрите, язвенной болезни, колите, панкреатите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения сырые овощи могут усиливать дискомфорт, вздутие или боль.

В таких случаях лучше выбирать приготовленные варианты: тушеные, запеченные, отварные или приготовленные на пару.

При заболеваниях почек нужна осторожность

Роспотребнадзор указывает, что из-за мочегонных свойств кабачки лучше употреблять осторожно при пиелонефрите и других заболеваниях почек, чтобы не увеличивать нагрузку; в такой ситуации стоит проконсультироваться с врачом.

Кабачки и цукини могут контактировать с землей, пылью и руками покупателей, поэтому перед едой их нужно тщательно мыть. Роспотребнадзор рекомендует мыть кабачки, патиссоны, тыкву, баклажаны, перец и другие овощи под проточной водой с помощью щетки в течение 2–3 минут.

Кому нельзя или нежелательно есть кабачки и цукини

Ограничить или временно исключить кабачки и цукини стоит:

при индивидуальной непереносимости;

при обострении гастрита, язвы, колита, панкреатита;

при плохой переносимости сырых овощей;

при заболеваниях почек – по рекомендации врача;

если плод горчит;

если на овоще есть гниль, плесень, неприятный запах или повреждения.

Для детей, беременных и пожилых людей кабачки обычно подходят, но важны свежесть, правильное приготовление и умеренность. Если есть хронические заболевания, лучше ориентироваться на рекомендации врача.

Можно ли есть кабачок и цукини сырыми

Молодой кабачок и цукини можно есть сырыми, если они свежие, хорошо вымыты и не горчат. В сыром виде их добавляют в салаты, нарезают тонкими слайсами, делают овощную «лапшу» или используют в холодных закусках.

Для сырых блюд лучше подходят:

молодые цукини;

маленькие кабачки с тонкой кожицей;

плоды без жестких семян;

овощи без горечи и повреждений.

Крупные переросшие кабачки лучше готовить термически: тушить, запекать, варить, фаршировать или использовать для икры.

Нужно ли чистить кабачок и цукини

Молодые кабачки и цукини можно не очищать, если кожица тонкая, плод хорошо вымыт и нет повреждений. У переросших овощей кожура становится грубой, а семена – крупными и жесткими, поэтому их лучше удалить.

Чистить стоит, если:

кожура жесткая;

плод крупный и переросший;

овощ покупной и есть сомнения в качестве;

есть поврежденные участки;

блюдо готовится для человека с чувствительным пищеварением.

Как выбрать кабачок и цукини в магазине или на рынке

Лучше выбирать молодые, плотные и упругие плоды без трещин, пятен, мягких участков и следов гнили.

Признаки хорошего кабачка или цукини:

плотный и упругий на ощупь;

кожица ровная, без трещин и пятен;

нет плесени и неприятного запаха;

плодоножка не мокрая и не подгнившая;

размер небольшой или средний;

семена не должны быть жесткими и крупными.

Для салатов и быстрых блюд лучше брать маленькие цукини. Для икры, рагу и оладий можно использовать обычные кабачки, но не переросшие и не водянистые.

Как хранить кабачки и цукини

Молодые кабачки и цукини лучше хранить в холодильнике в отделении для овощей. Перед хранением их не стоит мыть: лишняя влага ускоряет порчу. Мыть овощи лучше непосредственно перед приготовлением.

Общие правила:

хранить сухими;

не класть рядом с подгнившими овощами;

использовать молодые плоды в ближайшие дни;

крупные зрелые кабачки могут храниться дольше, если кожура целая и плотная;

разрезанный кабачок держать в холодильнике и использовать как можно быстрее.

Что приготовить из кабачка

Обычный кабачок хорошо подходит для блюд, где нужна мягкая текстура.

Из кабачка можно приготовить:

кабачковую икру;

овощное рагу;

оладьи;

суп-пюре;

запеканку;

фаршированные кабачки;

кабачки с томатами;

тушеные кабачки с морковью и луком;

постные блюда;

заготовки на зиму.

Кабачок хорошо впитывает вкус специй, чеснока, томатов и зелени, поэтому подходит для простых летних блюд и домашних заготовок.

Что приготовить из цукини

Цукини лучше держит форму и подходит для быстрых блюд.

Из цукини можно приготовить:

цукини на гриле;

овощную лапшу;

салат из сырых цукини;

цукини с чесноком и зеленью;

запеченные кружочки;

фаршированные лодочки;

теплый салат;

рататуй;

овощные рулетики;

гарнир к рыбе или птице.

Если нужно приготовить блюдо без лишней воды, чаще выбирают цукини. Если нужна нежная масса для икры или пюре – обычный кабачок.

Что лучше для жарки, икры, салата и запекания

Для жарки лучше подходит цукини: он плотнее и меньше расползается на сковороде. Для кабачковой икры удобнее обычный кабачок: он мягче, хорошо тушится и легко превращается в однородную массу.

Для салата лучше брать молодой цукини или совсем молодой кабачок. Для запекания подходят оба овоща, но цукини лучше сохраняет форму, а кабачок дает более мягкую текстуру.

Краткая подсказка:

для икры – кабачок;

для оладий – кабачок;

для гриля – цукини;

для салата – молодой цукини;

для рагу – оба варианта;

для фаршировки – цукини или плотный молодой кабачок;

для супа-пюре – кабачок;

для овощной лапши – цукини.

Кратко: чем отличается кабачок от цукини

Цукини – разновидность кабачка, но в кулинарии эти овощи часто различают. Обычный кабачок чаще светлый, крупный и более водянистый, особенно если перерос. Цукини обычно темно-зеленый, компактный, с тонкой кожицей и плотной мякотью. Кабачок лучше подходит для икры, оладий, супов и рагу, а цукини – для гриля, салатов, фаршировки и быстрых гарниров.

Оба овоща низкокалорийные, содержат много воды, пищевые волокна, витамин C и минералы. Есть их можно большинству людей, но горькие плоды нужно выбрасывать, а при заболеваниях ЖКТ и почек стоит соблюдать осторожность.

Частые вопросы

Кабачок и цукини – это одно и то же?

Цукини – разновидность кабачка. В быту их различают по внешнему виду, вкусу и плотности мякоти: цукини обычно темнее, плотнее и нежнее, а обычный кабачок чаще светлее и более водянистый.

Что полезнее: кабачок или цукини?

По пользе они близки. Оба содержат много воды, мало калорий, пищевые волокна, витамин C, калий и магний. Выбирать лучше по вкусу и блюду, которое вы хотите приготовить.

Сколько калорий в кабачке?

В 100 г кабачка около 20–25 ккал. Роспотребнадзор указывает показатель около 24 ккал на 100 г продукта.

Можно ли есть кабачок сырым?

Да, молодой кабачок можно есть сырым, если он свежий, хорошо вымыт и не горчит. При заболеваниях ЖКТ сырые овощи могут вызывать дискомфорт.

Можно ли есть цукини сырым?

Да, молодые цукини часто используют в салатах, овощной лапше и холодных закусках. Перед едой их нужно тщательно вымыть.

Почему кабачок горчит?

Горечь может быть связана с кукурбитацином. Такой кабачок есть нельзя даже после термической обработки, потому что кукурбитацин не разрушается при высокой температуре.

Кому нельзя есть кабачки и цукини?

Их стоит ограничить при индивидуальной непереносимости, обострении заболеваний ЖКТ, плохой переносимости сырых овощей и некоторых заболеваниях почек. При хронических болезнях лучше обсудить рацион с врачом.

Нужно ли чистить цукини?

Молодой цукини можно не чистить, если кожица тонкая и хорошо вымыта. Переросшие плоды с грубой кожурой лучше очищать.

Что лучше для кабачковой икры – кабачок или цукини?

Для икры чаще удобнее обычный кабачок: он мягче, хорошо тушится и легко превращается в нежную массу. Цукини лучше использовать там, где нужно сохранить форму кусочков.

Что лучше для жарки – кабачок или цукини?

Для быстрой жарки и гриля лучше подходит цукини: у него плотная мякоть, он меньше разваливается и не так быстро выделяет воду.