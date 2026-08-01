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Боец Скиталец рассказал о натовской тактике ВСУ прикрываться мирными жителями
Боец Скиталец: ВСУ по натовской схеме используют мирных для прикрытия
Украинские военные по натовской схеме активно используют жилые дома в качестве пунктов управления беспилотниками, подвергая опасности находящихся там мирных граждан, сообщил старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец.
Украинская армия применяет западные методы ведения боевых действий, используя население в качестве живого щита, передает ТАСС. По словам старшего оператора разведывательного беспилотника «Орлан-10» с позывным Скиталец, противник массово превращает обычные здания в командные пункты для своих дронов.
«Это стандартная их схема натовская - прятаться и прикрываться местными жителями, населением. Русский человек всегда относится с трепетом к гражданским людям, старается сделать все, чтобы не нанести им вред. Даже последнее отдаем. Бывали случаи, мы выводили детей. С трех сторон их прикрывали собою. Они [ВСУ] так не работают», – заявил военнослужащий.
Ранее Скиталец сообщил, что украинские войска превратили Херсон в полигон для проверки новых беспилотных систем.
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