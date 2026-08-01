Боец Скиталец: ВСУ по натовской схеме используют мирных для прикрытия

Tекст: Вера Басилая

Украинская армия применяет западные методы ведения боевых действий, используя население в качестве живого щита, передает ТАСС. По словам старшего оператора разведывательного беспилотника «Орлан-10» с позывным Скиталец, противник массово превращает обычные здания в командные пункты для своих дронов.

«Это стандартная их схема натовская - прятаться и прикрываться местными жителями, населением. Русский человек всегда относится с трепетом к гражданским людям, старается сделать все, чтобы не нанести им вред. Даже последнее отдаем. Бывали случаи, мы выводили детей. С трех сторон их прикрывали собою. Они [ВСУ] так не работают», – заявил военнослужащий.

Ранее Скиталец сообщил, что украинские войска превратили Херсон в полигон для проверки новых беспилотных систем.

В Димитрове противник оборудовал огневые позиции прямо в многоэтажной жилой застройке.

На запорожском направлении украинские боевики использовали мирных жителей в качестве живого щи