Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ около Алексеевки, Катериновки, Кондратовкаи, Новой Сечи и Шевченково в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Жовтневым, Колодезным и Малиновкой.

В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Райгородока и Северска в ДНР.

Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Восток» освободили Гай в Днепропетровской области и нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Остаповского, Радостного в Днепропетровской области, Воздвижевки и Червоного в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Куриловки, Петропавловки, Путниково в Харьковской области и Дроновки в ДНР.

Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска. В течение суток были сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе Благодатовки и 15-й бригады нацгвардии под Великой Шапковкой, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения.

В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, канадская бронемашина Senator, четыре станции РЭБ.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, британская 105-мм гаубица L-119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Гришино, Кучерова Яра, Новоалександровки, Октябрьского, Родинского и Торского в ДНР, Демурино и Ивановки в Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное, отчитались в Минобороны.

Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

В итоге уничтожены до 25 украинских военнослужащих и бронемашина.

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города.

Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий.

За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

Накануне российские войска также освободили Ровнополье в Запорожской области, а за день до этого Яблоково в Запорожской области.