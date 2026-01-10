Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.21 комментарий
СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева
В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.
Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».
«Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.
По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.
До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».
Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».