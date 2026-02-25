У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».18 комментариев
Депутаты Госдумы призвали ООН и ЕС пресечь передачу ядерного оружия Киеву
Госдума: Поставка ядерного оружия Киеву приведет мир к катастрофе
Российские парламентарии подготовили обращение к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН с требованием не допустить передачу компонентов оружия массового поражения украинским властям.
Депутаты Государственной думы обратились к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН с призывом провести расследование планов по передаче Киеву ядерного оружия, передает РИА «Новости».
В проекте обращения подчеркивается, что поставки ядерного оружия на Украину могут привести мир к ядерной катастрофе. Документ был внесен в Госдуму в среду комитетом по международным делам.
Глава комитета Леонид Слуцкий отметил, что проект обращения связан с информацией Службы внешней разведки о планах Парижа и Лондона по передаче компонентов ядерного оружия Киеву. «Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», – заявил Слуцкий.
Депутаты считают, что такие действия Франции и Британии являются вопиющим нарушением международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия. В обращении подчеркивается, что реализация подобных планов может привести к эскалации конфликта и трагическим последствиям в глобальном масштабе.
Парламентарии призвали коллег из Франции и Британии провести независимое расследование возможного «ядерного сговора» и сделать его результаты публичными. По их мнению, выяснение всех деталей этих планов должно стать мерой по поддержанию мира и привлечению причастных к ответственности.
Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средств его доставки.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче Украине ядерного оружия и назвал их повторением старых обвинений.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал незамедлительно отреагировать на сведения о подготовке таких поставок.
Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.