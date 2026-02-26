У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».19 комментариев
Мишустин анонсировал закон о единых правилах отображения цены в маркетплейсах
Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал в ходе подведения итогов 2025 года в Госдуме в среду закон, который призван задать единые правила отображения цены в маркетплейсах.
Мишустин заявил, что этот закон обяжет платформы обеспечить гражданам техническую возможность предъявить продавцу требование на возврат товара ненадлежащего качества и уплаченных за него денежных средств.
«Что из важного содержится в новом законе? Это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, которые у нас есть, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которая не зависит от средства платежа. Людей это волнует. Люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли, который удобно доставлять. Будут вводиться и преференции, в том числе для самозанятых, которые вступили в программу добровольного социального, пенсионного страхования», – рассказал премьер-министр.
Мишустин добавил, что платформенная экономика гораздо шире маркетплейсов и вопросов, требующих решений больше, поэтому правительство будет «заниматься и продолжать думать» на эту тему.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мишустин заявил о быстром росте платформенной экономики в России. Минэкономразвития предложило пересмотреть правила возврата товаров на маркетплейсах. Минэк опроверг отмену скидок из-за новых правил на цены маркетплейсов.