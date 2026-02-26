Мишустин анонсировал закон о единых правилах отображения цены в маркетплейсах

Tекст: Катерина Туманова

Мишустин заявил, что этот закон обяжет платформы обеспечить гражданам техническую возможность предъявить продавцу требование на возврат товара ненадлежащего качества и уплаченных за него денежных средств.

«Что из важного содержится в новом законе? Это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, которые у нас есть, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которая не зависит от средства платежа. Людей это волнует. Люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли, который удобно доставлять. Будут вводиться и преференции, в том числе для самозанятых, которые вступили в программу добровольного социального, пенсионного страхования», – рассказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что платформенная экономика гораздо шире маркетплейсов и вопросов, требующих решений больше, поэтому правительство будет «заниматься и продолжать думать» на эту тему.

