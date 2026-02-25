Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики

Tекст: Катерина Туманова

«Во всех странах «двадцатки» банк центральный отвечает за рост экономики, инфляцию и безработицу. Может, нам все-таки тоже, учитывая, что ставка по депозиту выше рентабельности во всех отраслях обрабатывающих, кроме банковского сектора, всё же сделать ответственным Банк России за рост экономики»? – обратился он к премьер-министру.

«Позволю себе не согласиться. Первое: в странах Европы не во всех банки центральные отвечают за рост экономики и безработицу. Существуют различные системы, различные подходы. В основном, даже если это есть, то это содействие экономическому росту и устойчивой занятости», – сказал Мишустин.

В отношении совместных мер с Банком России премьер-министр ответил, что те меры, которые проводились, на сегодня привели к самому важному – к тому, что инфляция не стала расти.

«Это была серьёзная угроза. И те мероприятия, которые были сделаны, привели к, по денежной массе, по-моему, 9,5 трлн. Эльвира Набиуллина может сказать точнее, но это важный элемент, который позволит сегодня избежать ухудшения ситуации с инфляцией», – сказал он.

По механизмам финансирования Мишустин согласился, есть дискуссии и их нужно продолжать, думать о том, как обеспечить экономику финансовыми ресурсами.

