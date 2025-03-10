В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
Президент России Владимир Путин наградил званиями Героя России космонавтов Александра Гребенкина и Николая Чуба за мужество и героизм, проявленные в длительном космическом полете.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Гребенкину Александру Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»... Чубу Николаю Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
Ранее Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.