Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
Жители трех районов Киева пожаловались на цветную воду из кранов
Жители Оболонского, Голосеевского и Дарницкого районов украинской столицы обратили внимание на странную пузырящуюся жидкость неестественных цветов, которая течет из водопроводных труб в их домах.
Киевляне сообщают о появлении воды весьма своеобразного вида в городском водопроводе после недавних отключений. Многочисленные жалобы поступают от жителей трех районов города, передает РИА «Новости».
На опубликованных очевидцами видеозаписях зафиксировано, как из кранов течет голубая и коричневая вода. На некоторых кадрах видно, что водопроводная жидкость сильно пузырится.
Ранее директор ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь допустил введение на Украине графиков подачи воды во время длительных отключений электроэнергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье левый берег Киева частично остался без света и воды после взрывов.
В субботу в украинской столице начались перебои с водоснабжением из-за отключений электроэнергии.
В четверг проблемы с водой возникли в четырех районах города.