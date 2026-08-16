Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
США начали десятки расследований поставок оружия на Украину
Силовые структуры США и Украины совместно проверяют возможные злоупотребления при передаче военной помощи Киеву, изучая десятки сообщений о нарушениях.
Американские ведомства проводят не менее 49 расследований, касающихся поставок вооружений на Украину, передает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранителей.
В проверках участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, а также ФБР, ВМС и ВВС.
Со стороны Киева с ними взаимодействуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), полиция и офис генерального прокурора. Правоохранительные структуры объединили усилия для строгого контроля за распределением военной поддержки Киеву.
С начала 2026 года США получили 26 обращений о вероятных злоупотреблениях при передаче помощи. По итогам рассмотрения этих сигналов в десяти случаях были официально начаты расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году заявлял о масштабном воровстве западных средств на Украине. Аудиторы США выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов. Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине.