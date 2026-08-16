Tекст: Катерина Туманова

Американские ведомства проводят не менее 49 расследований, касающихся поставок вооружений на Украину, передает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранителей.

В проверках участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, а также ФБР, ВМС и ВВС.

Со стороны Киева с ними взаимодействуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), полиция и офис генерального прокурора. Правоохранительные структуры объединили усилия для строгого контроля за распределением военной поддержки Киеву.

С начала 2026 года США получили 26 обращений о вероятных злоупотреблениях при передаче помощи. По итогам рассмотрения этих сигналов в десяти случаях были официально начаты расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году заявлял о масштабном воровстве западных средств на Украине. Аудиторы США выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов. Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине.