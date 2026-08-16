Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Собянин: В сторону Московского региона летели 600 БПЛА
В сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«В период со вчерашнего вечера по 6.30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», – написал он.
С 3 утра в воскресенье до 6.00 силы ПВО уничтожили 132 дрона, о которых в своем Max-канале сообщал мэр. Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.