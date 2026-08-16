Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
При массированной ночной атаке на Ростовскую область погибли три человека
При ночной атаке на Ростовскую область погибли три человека
В результате ночной воздушной атаки дронов на Ростовскую область три человека погибли, еще один пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Max-канале.
«Сегодня ночью в результате воздушной атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал он.
Слюсарь уточнил, что в ходе отражения массированного удара система ПВО сбила свыше 150 беспилотников и ракет в трех городах и девяти районах Ростовской области.
В Каменске-Шахтинском при атаке дронов повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и на железнодорожном вокзале.
В хуторе Старая Станица на птицефабрике повреждены четыре корпуса, ликвидировано возгорание. Возле хутора Волченский потушен пожар на площади 1,3 тыс. квадратных метров, а в Каменском лесничестве продолжается тушение огня на площади 0,02 гектара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за атаки БПЛА 15 августа жители семи хуторов остались без света в Ростовской области. Девушку госпитализировали 13 августа из-за падения дрона на базу отдыха под Донецком.