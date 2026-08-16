Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Представитель Росавиации предупредил в Max-канале о временных ограничениях в работе с рейсами в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском.
«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Ранее в ночь на воскресенье сообщалось, что аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за сутки
сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. При этом за неделю силы ПВО
уничтожили 1743 летевших к Москве БПЛА.