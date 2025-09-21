Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Кениец Киген установил рекорд Московского марафона
Кенийский спортсмен Альфонс Киген первым преодолел дистанцию Московского марафона и обновил исторический результат, улучшив время, зафиксированное на этом забеге в прошлом году.
Победу в Московском марафоне одержал кениец Альфонс Киген, передает ТАСС. Он пробежал дистанцию в 42 км. 195 метров за 2 часа 9 минут 31 секунду, что стало новым рекордом трассы.
Предыдущий лучший результат принадлежал марокканцу Юнесу Беннару (2:11.34), установленному в 2024 году. Второе место занял представитель Эфиопии Гебретсадик Адихана с временем 2 часа 10 минут 9 секунд. Третьим пришел россиянин Дмитрий Неделин (2:10.43).
Накануне марафона прошел забег на 10 километров. Новые рекорды России на этой дистанции установили Владимир Никитин и Светлана Аплачкина.