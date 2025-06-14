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    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    Командующий Тель-Авивским округом заявил о масштабных разрушениях
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    33 комментария
    14 июня 2025, 14:51 • Новости дня

    В Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

    Tекст: Александра Юдина

    Операторы проката в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона, сообщает департамент транспорта Москвы.

    Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что по статистике прошлых лет чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадали дети и подростки, использовавшие сервисы проката вопреки запрету, указано в Telegram-канале ведомства.

    Он подчеркнул, что верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять нарушителей и блокировать им доступ к аренде.

    Ликсутов отметил, что за три месяца было заблокировано 30 тыс. аккаунтов, не прошедших проверку по возрасту. Он добавил, что городские власти намерены и дальше повышать безопасность поездок на самокатах по поручению мэра Сергея Собянина.

    С текущего года арендовать самокат возможно только после подтверждения личности через Mos ID, а на сегодняшний день аккаунты подтвердили более 810 тыс. человек.

    По данным ведомства, в мае ежедневно совершалось около 230 тыс. поездок на самокатах. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков, а также быстрее выявлять нарушителей правил дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала сезона камеры в столице зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средствах индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.

    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    Комментарии (8)
    14 июня 2025, 06:30 • Новости дня
    Командующий Тель-Авивским округом заявил о масштабных разрушениях

    Командир Тель-Авивским округом назвал масштабными разрушения от ударов Ирана

    Командующий Тель-Авивским округом заявил о масштабных разрушениях
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Командующий Тель-Авивским округом доложил о стараниях тыла и полиции свести к минимуму ущерб гражданскому населению от иранских ударов, однако разрушения масштабные.

    «Здание позади меня было почти полностью разрушено, но благодаря тому, что гражданские лица следовали указаниям, раненых относительно немного, все они незначительные, учитывая масштабные разрушения», приводит его слова Telegram-канал ЦАХАЛ.

    Командир округа отметил, что конфликт «может продолжаться довольно долго», поэтому важно действовать по инструкции. Победа на передовой невозможна без сильного тыла, который следует указаниям, подчеркнул он.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    Комментарии (17)
    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 17:20 • Новости дня
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские службы безопасности сумели обманным путем заставить собраться командующих военно-космическими силами Ирана, чтобы нанести по ним удары, сообщает телеканал Fox News.

    Представитель израильских служб отметил, что была проведена целенаправленная операция по сбору информации о высших иранских военных, сообщил Fox News, передает РИА «Новости».

    Чиновник заявил телеканалу: «Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание».

    Он подчеркнул, что удалось узнать больше о ключевых фигурах командования и использовать эти сведения для влияния на их решения.

    Напомним, в результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.

    Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.

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    14 июня 2025, 07:59 • Новости дня
    Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания
    Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В соцсети завирусился пост об исследовании ученых 2023 года, которые рекомендуют для быстрого засыпания проделывать необычный трюк с одной ногой – высовывать ее из-под одеяла.

    Вирусный пост в аккаунте biohackyourselfmedia соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) рекомендует засыпать, выставив одну ногу из-под одеяла.

    Исследование 2023 года в журнале Journal of Physiological Anthropology подтвердило, что сон действительно наступает скорее, если вытянуть одну ногу из-под одеяла, пишет Daily Mail.

    Причина, по которой этот необычный трюк работает, заключается в том, что снижение температуры тела – один из ключевых сигналов организму, что пора засыпать.

    Когда температура тела падает, в мозг отправляется сигнал, запускающий выработку мелатонина – вещества, которое облегчает организму засыпание и регулирует циркадный ритм.

    Поскольку на ступнях есть кровеносные сосуды для быстрого отвода тепла, оставляя одну ногу без тепла одеяла мы снижаем температуру тела, а это повысит уровень мелатонина и сократит время, необходимое для засыпания, а также улучшит общее качество сна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в ходе исследования обнаружили генетическую мутацию, позволяющую некоторым людям обходиться всего тремя часами сна без ухудшения самочувствия.

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    13 июня 2025, 22:31 • Новости дня
    Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю

    Иран запустил третью ракетную волну атак по территории Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные приступили к третьему этапу ракетных ударов по территории Израиля, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

    Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран начал третью волну ракетных атак по Израилю в пятницу вечером, передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале IRIB около 22.00 по московскому времени, указано, что началась третья волна ракетного удара.

    Иран подтвердил начало операции «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля. Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.

    Иран начал операцию против Израиля вечером пятницы, заявив о готовности ответить на удары по Тегерану.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль пожалеет о своих действиях.

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    14 июня 2025, 10:00 • Новости дня
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с израильскими дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News.

    В Тегеране сообщили о задержании автомобилей, в которых перевозились израильские беспилотники, предназначенные для проведения диверсионных операций, передает РИА «Новости».

    По сведениям иранских спецслужб, задержанные транспортные средства принадлежали лицам, связанным с разведывательным ведомством «Моссад».

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Комментарии (11)
    14 июня 2025, 04:04 • Новости дня
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп

    Берлетик: Переговоры с Ираном были прикрытием американо-израильского удара

    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Геополитический аналитик, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что так называемые переговоры с Ираном по ядерной программе, были прикрытием для того удара, который совершил Израиль в ночь на 13 июня.

    «Как и предупреждалось, «переговоры» Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – написал он в посте соцсети Х.

    Берлетик считает, что мир должен прекратить с США такие «переговоры» и дать Вашингтону понять, что любая атака со стороны сателлитов США будет истолкована как атака самих США.

    «Настало время тем, кто защищает Трампа, проснуться, высказаться и отказать ему», – призвал аналитик.

    По его мнению, подобные игры – это не то, за что голосовали американцы.

    «Россия и Китай – на очереди. Он не остановится на Иране, цель удара по Ирану –  создать условия для дальнейшего окружения и сдерживания России и Китая», – предупредил Берлетик.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    Комментарии (11)
    14 июня 2025, 08:18 • Новости дня
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство Mehr опубликовало первые фотографии истребителя F-35 ВВС Израиля, который был сбит иранскими средствами противовоздушной обороны.

    На предоставленном снимке виден лежащий на земле горящий самолет, вокруг которого разбросаны части его конструкции, передает «Российская газета».

    Согласно публикации, фото фиксирует последствия атаки, в результате которой израильский военный самолет оказался полностью уничтожен. Издание отмечает, что самолет был сбит в ходе недавнего обострения ситуации в регионе.

    Местоположение падения истребителя не уточняется. Данных о судьбе пилота не приводится.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

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    14 июня 2025, 07:37 • Новости дня
    Приятель принца Уильяма миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу и умер

    Миллиардер Санджай Капур во время игры в поло скоропостижно умер из-за пчелы

    Приятель принца Уильяма миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу и умер
    @ The India Today Group/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Известный индийский миллиардер и председатель правления мирового производителя автомобильных запчастей Sona Comstar Санджай Капур скоропостижно скончался во время игры в поло после того, как пчела случайно попала ему в рот.

    Приятель британского принца Уильяма по игре в поло Санджай Капур, известный индийский миллиардер и председатель правления мирового производителя автомобильных запчастей Sona Comstar, упал в обморок во время матча в Великобритании и скоропостижно умер, пишет Mirror.

    Как оказалось, 53-летниц Капур проглотил пчелу во время игры, что вызвало сердечный приступ со смертельным исходом. Играя в поло Капур проглотил пчелу, которая ужалила его. Это могло спровоцировать анафилактический шок и присти к остановке сердца.

    Медики говорят, что внутренние укусы могут быть смертельными, особенно если у человека не диагностирована аллергия. Укус в горло или дыхательные пути может вызвать отек, закупорку дыхательных путей, внезапное падение кровяного давления и остановку сердца.

    Точная причина смерти Капура выясняется, но, по предварительным данным, ее могла вызвать сильная аллергическая реакция, которая привела к остановке сердца. Трагический инцидент шокировал как британских любителей поло, так и в высшее общество Индии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Турции причиной гибели шести человек стали клещи. Кроме того, ученые предупредили европейцев о нашествии пожирающего провода и стоящего огромные колонии супермуравья.


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    13 июня 2025, 18:05 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о новых угрозах для ВСУ после освобождения Комара

    Военный эксперт Онуфриенко: Освобождение Комара дает российским войскам свободу маневра

    Военный аналитик рассказал о новых угрозах для ВСУ после освобождения Комара
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение населенного пункта Комар в ДНР позволяет российским войскам развивать наступление на север, чтобы перерезать трассу М30, снабжающую укрепрайоны противника в Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. В пятницу министр обороны Андрей Белоусов поздравил бойцов с освобождением Комара.

    «Оборона противника в районе расположения населенного пункта Комар в Донецкой народной республике (ДНР) была взломана еще весной. Это произошло возле населенных пунктов Федоровка и Веселово. Российские военные вышли на правый берег реки Мокрые Ялы, но противник, успев завернуть фланг своей обороны и зацепившись за населенный пункт Комар, а также за находящуюся рядом с ним  Перестройку, более месяца продолжал удерживать здесь оборону. Бои за Комар шли около двух недель непосредственно в самом населенном пункте», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Продвигаясь от Федоровки, российские войска обошли Комар восточнее и развили наступление от села Днепроэнергия, а затем «уже широким фронтом, наступая с юга и с востока, снова на Комар»: «Судьба менее укрепленной Перестройки тоже сомнений не вызывает – это вопрос одного-двух дней. Таким образом, освобождение Комара позволяет в дальнейшем продвигаться на север», – уверен эксперт.

    По его словам, с учетом одновременного продвижения в ДНР наших частей после освобождения Богатыря и Алексеевки, а за ними Зеленого Поля и Дачного и выхода соединений в Днепропетровскую область – фактически получается «метла», «которая сметает противника из целого ряда населенных пунктов вдоль границы с частичным заходом в Днепропетровскую область – вплоть до Удачного и Котлино».

    «А это уже новая фаза окружения Покровско-Мирноградской агломерации и возможность развития нашего наступления – двигаться дальше на север, перерезая трассу М30 – основную трассу снабжения противника в этом укрепрайоне», – добавил собеседник.

    Кроме того, освобождение Комара оставляет за российскими войсками свободу маневра, потому что в случае продвижения не на север, а на запад «мы широким заходом через Днепропетровскую область выходим во фланг украинской группировки, которая сейчас держит оборону на Запорожском фронте, опираясь на такие укрепрайоны, как Гуляйполе и Орехово и ему подобные».

    «Причем со стороны Днепропетровской области эти укрепрайоны практически не защищены. Не говоря уже о том, что это перерезает их основные трассы снабжения. Наша свобода выбора ставит противника перед дилеммой, куда дальше будет развиваться наше наступление. Прикрыть все направления у него не хватит сил, поэтому освобождение Комара трудно переоценить», – подчеркнул Онуфриенко.

    Что касается освобождения Яблоновки в Сумской области и завершения боев в Юнаковке, «то это позволяет продвигаться с севера к реке Олешня, которая пока еще прикрывает Сумы». «Речь идет о наступлении на Сумы, которое ведется узким фронтом», – добавил спикер.

    В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 336-й бригады морской пехоты с успешным освобождением населенного пункта Комар. Министр отметил, что военнослужащие соединения с первых дней спецоперации образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, подтверждая славное наследие фронтовиков. Он подчеркнул: «Сегодня гвардейцы 336-й отдельной Белостокской бригады морской пехоты успешно решают боевые задачи в составе группировки войск «Восток», отражают атаки противника и занимают более выгодные рубежи», – подчеркнул Белоусов.

    Об освобождении Комара подразделениями группировки «Восток» ранее сообщило Минобороны. По данным ведомства, в результате наступательных действий в ДНР группировки «Центр» также было освобождено село Коптево. Таким образом, за прошедшую неделю российские военнослужащие заняли в ДНР пять населенных пунктов, в том числе Петровское и Алексеевку. Сейчас российская армия вышла на западную границу республики и продолжает наступать на территории Днепропетровской области.

    Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области.

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    13 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану

    Американские и европейские СМИ оценили последствия авиаудара Израиля по Ирану

    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые СМИ уделили особое внимание последствиям удара Израиля по иранским объектам и возможным ответным мерам со стороны Тегерана.

    Американские, европейские и ближневосточные СМИ оперативно отреагировали на авиаудары Израиля по Ирану, передает «Коммерсантъ».

    Ближневосточные издания подчеркивают, что атака произошла на фоне эскалации напряженности, и считают ответ Ирана вопросом времени.

    «Этот акт неспровоцированной агрессии совершается на фоне все более враждебной риторики израильских лидеров», – пишет Tehran Times, отмечая, что иранский ответ может изменить баланс сил в регионе.

    The New York Times анализирует, насколько атака Израиля затормозит ядерную программу Ирана, и подчеркивает риск последствий в виде выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    The Guardian отмечает, что удары по Ирану практически сорвали попытки президента США Дональда Трампа договориться с Тегераном и существенно осложнили дипломатические усилия.

    The Times of Israel ссылается на официальное заявление Армии обороны Израиля, которая назвала атаку «упреждающим ударом» против экзистенциальной угрозы, исходящей от иранской ядерной программы.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на международно-правовой аспект, отмечая, что превентивные удары допускаются только при наличии явной угрозы, а в данном случае доказательств подготовки нападения со стороны Ирана нет.

    Le Monde подчеркивает отсутствие поддержки Израиля со стороны США в публичных заявлениях, однако отмечает, что стратегическое партнерство между странами сохраняется. Эксперты уверены, что ситуация может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

    Ранее в ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Иранский атомный сектор сообщил, что не намерен сворачивать проекты после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 17:12 • Новости дня
    В Иркутске задержали женщину за видео с «пожеланиями смерти» бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутске 35-летняя жительница города Шелехова задержана после размещения в интернете видео с оскорблениями бойцов СВО и негативными высказываниями про День России.

    Жительница Иркутской области была задержана после публикации в социальных сетях видео с оскорблениями в адрес бойцов спецоперации на Украине и негативными высказываниями о Дне России, передает РИА «Новости».

    В ролике она публично оскорбляла российских военных, желала им смерти и заявляла, что их дети якобы «будут мучиться». Также женщина заявила, что День России – праздник, «которым не нужно гордиться».

    По данным регионального управления МВД, задержанной оказалась 35-летняя бывшая бортпроводница из города Шелехова, имеющая судимость. При задержании она вела себя агрессивно, несколько раз пыталась скрыться от полиции и отказалась самостоятельно открыть дверь, сославшись на поломку замка. В итоге спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специнструментов.

    Женщину доставили в психоневрологический диспансер для установления возможного опьянения или употребления запрещенными веществами. В настоящее время ее действиям дается правовая оценка, проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных сил России. С ней работают следователи Следственного комитета.

    Ранее правоохранительные органы начали проверку в отношении Владислава Бакальчука из-за его высказываний о влиянии спецоперации на Украине на российский бизнес.

    Юморист Артемий Останин включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после обвинения в разжигании ненависти к участникам спецоперации.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам участников спецоперации.

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    14 июня 2025, 01:03 • Новости дня
    Нетаньяху обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство

    Нетаньяху: обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство

    Нетаньяху обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство
    @ Скриншот с видео/ Telegram-канал Биньямина Нетаньяху

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к иранцам, которых назвал гордым народом, и призвал «встать и сделать так, чтобы ваш голос услышали».

    «Сегодня я хочу обратиться к вам, гордый народ Ирана. Этот режим никогда не был таким слабым. Сейчас ваш шанс встать и сделать так, чтоб ваш голос услышали. Я с вами. Народ Израиля с вами», – говорит Нетаньяху на видео, размещенном в его Telegram-канале.

    Он заявил, что исламский режим, который якобы угнетает иранцев почти 50 лет, угрожает уничтожить Израиль, поэтому цель военной операции – устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима.

    «Двигаясь к достижению нашей цели, мы расчищаем путь вам, чтобы вы добились свободы», – сказал он.

    Израильский премьер уверен, что авиаудары по Ирану дают шанс народу «объединиться вокруг своего флага и исторического наследия», чтобы встать на борьбу «за свободу от режима угнетателей».

    Для убедительности и подтверждения солидарности с иранским народом Нетаньяху произнес несколько фраз на фарси и напомнил о долгой истории отношений между Израилем и Ираном.

    Израильский премьер несколько раз подчеркнул, что борьба ведется не с народом, но с «кровожадным исламским режимом», который угнетает и ввергает иранцев в нищету.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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    14 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил о погибших участниках переговоров с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Трамп ранее призывал иранцев «сесть за стол переговоров, чтобы заключить сделку, пока не стало слишком поздно», однако теперь те, кто выступал против ядерной сделки с Соединенными Штатами, мертвы, сказал президент США в интервью репортеру CNN Дане Бэш в коротком телефонном интервью.

    «Вы знаете, что люди, с которыми я имел дело, мертвы, сторонники жесткой линии», – сказал Трамп, по словам Бэш.

    Мохаммад Багери, главнокомандующий армией Ирана, был убит в ходе первых израильских ударов, как и генерал Хоссейн Салами, генерал Голамали Рашид и генерал Амир Али Хаджизаде.

    Когда Бэш спросила, была ли их смерть результатом атаки Израиля, Трамп иронично ответил: «Они определенно умерли не от гриппа, и не от Covid».

    Американский лидер также повторил свою реплику в посте в социальных сетях.

    «Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно было произойти. Они все мертвы теперь, и будет только хуже!» –написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке.

    До этого Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.

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    14 июня 2025, 11:35 • Новости дня
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил несогласие с мнением бывшего премьер-министра Сергея Степашина о том, что присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой.

    Геннадий Зюганов прокомментировал слова Сергея Степашина, который назвал ошибкой присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР перед Великой Отечественной войной, передает ТАСС.

    Лидер КПРФ заявил, что, если бы не отодвинули на 200-250 км, победа в войне была бы невозможна. По его словам, расширение границ позволило предотвратить скорое наступление фашистов на стратегически важные регионы страны.

    Зюганов также отметил, что если бы враг смог раньше занять Сталинград, то был бы отрезан юг страны, что поставило бы под угрозу поставки горючего из Баку, откуда снабжались моторы советских танков, самолетов и машин.

    Он добавил, что это касалось не только Западной Украины и Бессарабии, но и Прибалтики, где расстояние от эстонской границы до Ленинграда составляло 160 км и фашисты могли бы оказаться там очень быстро.

    Ранее Сергей Степашин заявил, что включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой. Он также считает, что Польша по-другому относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий, связанных с ГКЧП.

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