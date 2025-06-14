В Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

Tекст: Александра Юдина

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что по статистике прошлых лет чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадали дети и подростки, использовавшие сервисы проката вопреки запрету, указано в Telegram-канале ведомства.

Он подчеркнул, что верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять нарушителей и блокировать им доступ к аренде.

Ликсутов отметил, что за три месяца было заблокировано 30 тыс. аккаунтов, не прошедших проверку по возрасту. Он добавил, что городские власти намерены и дальше повышать безопасность поездок на самокатах по поручению мэра Сергея Собянина.

С текущего года арендовать самокат возможно только после подтверждения личности через Mos ID, а на сегодняшний день аккаунты подтвердили более 810 тыс. человек.

По данным ведомства, в мае ежедневно совершалось около 230 тыс. поездок на самокатах. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков, а также быстрее выявлять нарушителей правил дорожного движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала сезона камеры в столице зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средствах индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.