Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
«Газпром» пустил первый газ с Харасавэя в магистральный трубопровод
Компания «Газпром» подала первый газ с Харасавэйского месторождения на полуострове Ямал в магистральный газопровод «Харасавэй – Бованенково».
«В рамках комплексных испытаний осуществлена подача газа с Харасавэйского месторождения в магистральный газопровод «Харасавэй – Бованенково», это важнейший этап на пути ко вводу месторождения в эксплуатацию», – говорится в репортаже ИС «Вести».
В сюжете также сообщили о завершении основных строительно-монтажных и пусконаладочных работ на ключевых производственных объектах, передает РИА «Новости». Обустройство месторождения находится на финишной прямой.
Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено севернее Бованенковского месторождения. Оно частично находится на суше полуострова Ямал и частично в акватории Карского моря. По размеру запасов газа оно относится к категории уникальных: около 2 трлн кубометров. Проектная добыча составляет 32 млрд кубометров в год. Полномасштабное освоение месторождения началось в марте 2019 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Газпром» и «Лукойл» приступили к опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения в Ненецком автономном округе.
В августе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили новые масштабные залежи углеводородов.
В июне председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщил о выходе Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области на проектную мощность до конца 2026 года.