Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Метеостанции зафиксировали выпадение снега почти по всей Москве
Синоптик Тишковец: Практически все метеостанции Москвы отметили выпадение снега
Выпадение снега зафиксировано почти на всех метеостанциях Москвы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Зона снегопадов на Русской равнине раскинулась от Крайнего Севера до ростовских степей и от Смоленщины до Приуралья. В столичном регионе выпадение снега отмечают практически все метеостанции», – написал Тишковец в Telegram-канале.
По его словам, за минувшие сутки выпало от 0,5 до 2 мм осадков в пересчете на воду. В результате земля местами побелела. Снежный покров менее 0,5 см отметили станции ВДНХ и Тушино, а также подмосковные станции в Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Михайловском и Ново-Иерусалиме. В Дмитрове слой снега в 1 см держится уже вторые сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичных водителей призвали отказаться от поездок на летней резине из-за непогоды.
Тишковец сообщил о формировании снежного покрова в Подмосковье.
В конце прошлого месяца он рассказал о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.