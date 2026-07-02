  • Новость часаВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
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    Киев покусился на основы международной морской торговли
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    2 июля 2026, 17:59 • Новости дня

    Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор актеру Смольянинову

    Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор актеру Смольянинову
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и утвердил восемь лет лишения свободы для актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) по делу о дискредитации армии.

    Московский городской суд признал законным решение о заочном приговоре актеру Артуру Смольянинову* (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    «Суд решил апелляцию защиты Смольянинова оставить без удовлетворения, а приговор, вынесенный судом первой инстанции, – без изменения», – сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил актера к восьми годам колонии.

    Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по данному делу. При въезде в страну артиста немедленно задержат.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    2 июля 2026, 10:32 • Новости дня
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная атака на объекты военной промышленности и энергетической инфраструктуры украинской столицы была самой массированной, заявил мэр города Виталий Кличко.

    «Самая массированная атака, <…> самая масштабная», – заявил он в видеообращении, передает ТАСС.

    Политик уточнил, что серьезные разрушения зафиксированы во всех районах.

    Местные средства массовой информации также подтвердили появление сильного задымления и множественных очагов возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    Были поражены заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы.

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    2 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила сделать День ветеранов боевых действий федеральным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предложение сделать День ветеранов боевых действий федеральной памятной датой озвучил начальник Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин. Инициатива о придании Дню ветеранов боевых действий статуса общегосударственной памятной даты прозвучала на фоне обращений, поступающих от региональных ветеранских организаций.

    Головин входит в федеральную пятёрку списка партии на выборах в Госдуму IX созыва.

    «Ветераны и их родственники проживают во всех регионах страны, и было бы правильным учесть это. К нам обращаются сами ветераны, ветеранские общественные объединения с предложением сделать такой памятный день единым для всех россиян. Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

    По информации партии, в регионах уже проходят памятные мероприятия, посвящённые Дню ветеранов боевых действий. Однако на федеральном уровне такой день пока не отмечается по ряду причин.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    2 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным заводам и аэродромам на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные атаковали высокоточным оружием и беспилотниками предприятия военной промышленности и энергетические объекты в нескольких украинских регионах, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военной промышленности и топливно-энергетический комплекс в Киеве и области. Кроме того, серьезный урон нанесен инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, указало ведомство в Max.

    Атака осуществлялась с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных дронов.

    Ранее российские военкоры сообщали, что в ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    В украинской столице прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Напомним, в конце прошлой недели ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима поразили НПЗ в городе Кременчуг в Полтавской области, территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и объекты хранения вооружения в Киеве.

    Комментарии (0)
    2 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве загорелся элитный отель CityHotel Residence, в котором размещаются иностранные наемники, приезжающие на Украину воевать на стороне ВСУ, сообщают российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы.

    Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.

    Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    1 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции

    IHA: Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в турецкой провинции Трабзон

    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инцидент с падением украинского беспилотника произошел в турецкой провинции Трабзон, пишет местное агентство IHA.

    «Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», – говорится в сообщении IHA, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что рухнувший боевой БПЛА спровоцировал панику среди местных жителей. По факту происшествия уже начата официальная проверка.

    В конце июня жители турецкой провинции Самсун обнаружили в поле моторную часть украинского дрона-камикадзе.

    В тот же день крупный неопознанный беспилотник рухнул рядом с жилым домом в деревне Кушкаясы.

    В середине прошлого месяца отдыхающие на побережье Черного моря нашли выброшенный на берег вооруженный летательный аппарат.

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    2 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве

    ВС России поразили производства ракет, дронов «Лютый» и систем РЭБ в Киеве

    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе удара по инфраструктуре киевского режима поразили заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

    В Киеве уничтожены мощности завода «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго», указало ведомство в Max.

    «Радоникс» – это ключевая научно-производственная база, которая выпускает системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).

    Кроме того, продукция завода влияет на боевые способности ВВС Украины и их возможность противостоять системам ПВО.

    Также значительный ущерб нанесен компании «Атлон Авиа» и предприятию «Антонов», где собирались ударные дроны большой дальности «Лютый» и «Магура УА».

    «Атлон Авиа» также производит БПЛА других типов и барражирующие боеприпасы.

    Поражены цеха Киевского радиозавода, производившего прицельные комплексы для бронетехники и компоненты для БПЛА.

    АО «Киевский радиозавод» модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, комплектующие почти для всех разведдронов и ударных дронов ВСУ.

    Также предприятие производит интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники.

    Уничтожен логистический центр «МЛП-Чайка» с западным вооружением и склад горючего «Грандтерминал», снабжавший топливом украинские войска. Дополнительно поражены газораспределительные станции, обеспечивавшие энергией оборонный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали высокоточным оружием предприятия военной промышленности в нескольких украинских регионах.

    Также ВС России нанесли удары по газовой инфраструктуре украинских военных возле Запорожья с помощью беспилотников «Герань», и поразили объекты транспортной и военной инфраструктуры украинской армии в двух областях.

    Видео ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (11)
    2 июля 2026, 02:20 • Новости дня
    МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку

    Представитель МИД Волосастов: Пресса Японии пишет о возможных ударах по России

    МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В японских изданиях обсуждение дальнобойных ракет и американских бомбардировщиков сопровождается комментариями о доступности Владивостока для ударов, сообщил и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

    «Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны «китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток»», – сказал Волосастов.

    Дипломат отметил, что трудно однозначно понять, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или о работе СМИ по заданному сверху шаблону. При этом, по его словам, игнорировать подобные комментарии невозможно, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подготовке Россией ответных мер на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в Японии.

    Захарова на брифинге заявила о прямой угрозе дальневосточным рубежам России из-за размещения американских ракетных комплексов Typhon в Японии.

    МИД России сообщал, что оставляет за собой право жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава.

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    1 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Британию увеличивать число геев в органах власти
    Захарова призвала Британию увеличивать число геев в органах власти
    @ Craig Lovell/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мария Захарова саркастически прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о самом «гейском» за всю историю британском парламенте. Представитель МИД России призвала Лондон «не останавливаться на достигнутом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости». Ранее глава правительства назвал британский парламент мировым лидером по числу представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским и запрещено) и подчеркнул собственную гордость за этот факт.

    «Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом», – заявила дипломат.

    Захарова добавила, что ожидала подобных результатов и от других ветвей британской власти, в том числе от внешнеполитического ведомства. Она также пожелала новой команде на Даунинг-стрит ставить перед собой не менее амбициозные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского правительства Кир Стармер публично выразил гордость составом национального парламента из-за беспрецедентного количества представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Ранее политик объявил об уходе с поста лидера правящей Лейбористской партии. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично напомнила о стремительных отставках предыдущих британских премьеров.

    Комментарии (15)
    2 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА на украинскую столицу. Российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы сообщают о масштабном пожаре в Киеве.

    Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.

    «Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.

    «Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа

    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа в Брянской области

    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа.

    Инцидент произошел в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    «Сегодня в 11.55 в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник», – сообщили журналисты телеканала. По предварительным данным, ранения получили два водителя из Гомельской области. Всего в автобусе находилось 19 человек.

    Для оказания помощи на место происшествия была направлена специальная группа. Специалисты из Гомеля займутся эвакуацией пассажиров и водителей пострадавшего транспортного средства.

    В середине июня украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с белорусской детской командой в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о переходе Владимира Зеленского к организации терактов.

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    2 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

    The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

    Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

    Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

    На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

    Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой «воздух-воздух». Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

    Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

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    2 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    Daily Star: Любовница Ермолаева лишилась обеих ног в результате взрыва в Монако

    Daily Star: В Монако пострадала дочь бывшего украинского зампрокурора Насобина

    Tекст: Антон Антонов

    Тяжело пострадавшей при взрыве в Монако женщиной оказалась 46-летняя Анна Насобина, дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области, пишут Nice Matin и Daily Star. Daily Star называет ее любовницей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

    «По имеющимся данным, женщиной, тяжело пострадавшей в результате взрыва бомбы в доме украинского олигарха в Монако, оказалась любовница миллиардера, предположительно ставшего целью взрыва», – пишет Daily Star.

    По данным Nice Matin, Насобина в результате взрыва в Монако получила серьезные увечья и потеряла обе ноги. Daily Star уточняет, что ей пришлось перенести ампутацию обеих ног в результате травм, полученных при взрыве.

    Насобина – акционер британской компании Wycombe Square Investments LLP, которая занимается налоговым сопровождением нерезидентов, соучредительница закрытого лондонского клуба Club Eclectique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о тяжелом ранении находившейся рядом с Ермолаевым женщины.

    Уточнялось, что «официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте».


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    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

    Комментарии (7)
    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    2 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Посольство России в Швеции атаковали дроны

    Российское посольство в Швеции атаковали беспилотники с муляжом взрывчатки

    Посольство России в Швеции атаковали дроны
    @ ANDERS WIKLUND/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные направили два квадрокоптера на территорию дипломатического представительства, сбросив контейнер с красной краской и муляж самодельной бомбы.

    Инцидент произошел минувшей ночью. Злоумышленники задействовали несколько аппаратов для провокации против российских дипломатов

    «2 июля около 2 часов ночи посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», – заявили в Telegram-канал дипмиссии.

    Представители ведомства уточнили подробности произошедшего. Первый квадрокоптер сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Второй дрон был оснащен муляжом самодельного взрывного устройства и упал в непосредственной близости от здания.

    «Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств. Однако на деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство», – отметили российские дипломаты.

    «Мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо – не получится», – закобчили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года беспилотник сбросил краску на территорию российского торгового представительства в Стокгольме.

    Летом 2025 года МИД выразил решительный протест шведскому дипломату из-за подобных инцидентов.

    Ранее российские дипломаты потребовали от местных властей расследования регулярных актов вандализма.

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