18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
В аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек
В центре столицы на Тверской-Ямской улице мотоциклист столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, водитель мотоцикла скончался от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице, у дома 9, там столкнулись скорая и мотоцикл, указало ведомство в Max.
«В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», – добавили там.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все детали и причины произошедшей трагедии.
В начале августа на юге Москвы легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи.
Неделей ранее на Третьем транспортном кольце в результате ДТП с грузовиком погибла мотоблогер Татьяна Броновицкая.
В конце прошлого года при аварии с участием скорой помощи и «Газели» в столице пострадали пять человек.