Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр и Плющевым
Таганский суд Москвы утвердил мировое соглашение между бизнесменом Олегом Дерипаской и признанными в России иноагентами Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым по иску о защите чести.
На заседании Таганского суда Москвы было утверждено мировое соглашение между Олегом Дерипаской и Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым. Представляющий интересы Дерипаски адвокат Алексей Мельников отметил, что ответчики обязаны в течение десяти дней подготовить опровержение спорных сведений и удалить все видеоматериалы, которые стали предметом судебного разбирательства. В случае просрочки установлена неустойка в размере десяти тыс. рублей за каждый день, передает ТАСС.
Соответчики Ольга Романова и Мария Певчих*, также признанные в России иноагентами, а равно и их представители на заседании суда не присутствовали. Адвокат Дерипаски пояснил, что если мировое соглашение с частью ответчиков утверждается судом, то производство по делу в их отношении прекращается, а в отношении остальных ответчиков дело продолжается в обычном порядке.
Судья Ольга Синельникова огласила решение суда, в котором было вынесено два определения о заключении мирового соглашения с Фельгенгауэр и Плющевым, что завершает производство по их делу.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом