Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр и Плющевым

Tекст: Ольга Иванова

На заседании Таганского суда Москвы было утверждено мировое соглашение между Олегом Дерипаской и Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым. Представляющий интересы Дерипаски адвокат Алексей Мельников отметил, что ответчики обязаны в течение десяти дней подготовить опровержение спорных сведений и удалить все видеоматериалы, которые стали предметом судебного разбирательства. В случае просрочки установлена неустойка в размере десяти тыс. рублей за каждый день, передает ТАСС.

Соответчики Ольга Романова и Мария Певчих*, также признанные в России иноагентами, а равно и их представители на заседании суда не присутствовали. Адвокат Дерипаски пояснил, что если мировое соглашение с частью ответчиков утверждается судом, то производство по делу в их отношении прекращается, а в отношении остальных ответчиков дело продолжается в обычном порядке.

Судья Ольга Синельникова огласила решение суда, в котором было вынесено два определения о заключении мирового соглашения с Фельгенгауэр и Плющевым, что завершает производство по их делу.