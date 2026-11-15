В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Удар ВС России поразил электроподстанцию под Ровно и сухогруз с оружием
Минобороны: ВС России поразили сухогруз и электроподстанцию в Ровенской области
Военные Российской Федерации с помощью беспилотников нанесли новые удары по украинским энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим ВСУ, сообщило Министерство обороны.
Вооруженные силы России продолжили удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.
В результате поражена электроподстанция в селе Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивавшая работу логистических центров хранения военного имущества ВСУ.
В порту Черноморск Одесской области поражены паромный терминал, управление порта и электроподстанция, которые использовались для разгрузки и хранения доставляемых военных грузов. В море поражен сухогруз, который вез в Одессу военные грузы и грузы двойного назначения.
Кроме того, в районе железнодорожной станции Днепропетровск поражены два локомотива, использовавшихся для перевозки грузов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военным имуществом для ВСУ в Черноморске.
В среду Минобороны отчиталось об ударах по трем электроподстанциям и сухогрузу с оружием в Черном море.
Во вторник российские военные нанесли удары по четырем украинским электроподстанциям и трем судам с военными грузами.