Минобороны: ВС России поразили сухогруз и электроподстанцию в Ровенской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России продолжили удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.

В результате поражена электроподстанция в селе Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивавшая работу логистических центров хранения военного имущества ВСУ.

В порту Черноморск Одесской области поражены паромный терминал, управление порта и электроподстанция, которые использовались для разгрузки и хранения доставляемых военных грузов. В море поражен сухогруз, который вез в Одессу военные грузы и грузы двойного назначения.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Днепропетровск поражены два локомотива, использовавшихся для перевозки грузов ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военным имуществом для ВСУ в Черноморске.

В среду Минобороны отчиталось об ударах по трем электроподстанциям и сухогрузу с оружием в Черном море.

Во вторник российские военные нанесли удары по четырем украинским электроподстанциям и трем судам с военными грузами.