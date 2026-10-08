Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в Донецке
Мирошник: Беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в Донецке
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские войска целенаправленно атаковали дронами грузовики и склад Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке.
Украинские беспилотники преднамеренно атаковали территорию склада Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке, сообщил Мирошник в Max. «Территория склада МККК была промаркирована защитными эмблемами Красного Креста в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права», – заявил он.
Дипломат добавил, что украинская сторона была заранее уведомлена о расположении объекта, где находились продовольствие, медикаменты и стройматериалы для помощи жителям Донбасса.
Несмотря на это, украинские дроны нанесли удары по территории склада, в результате которых были повреждены три грузовика с символикой организации и уничтожены стройматериалы. В региональной делегации МККК подтвердили факт атаки.
«Дополнительного цинизма этой атаке придает то, что эти стройматериалы используются для восстановления гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов украинских формирований», – отметил Мирошник.
Он подчеркнул, что действия Киева демонстрируют полное игнорирование норм международного гуманитарного права, и призвал международное сообщество дать однозначную оценку этому преступлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаках ВСУ на ДНР погибли три человека. В тот же день атака украинского беспилотника в донецком селе Спартак привела к гибели еще двух мирных жителей.
Во вторник в Донецке после обстрелов ввели веерные отключения электричества.