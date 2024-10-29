Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.4 комментария
Посольство РФ направило в финский МИД ноту из-за ареста российской недвижимости
В российском посольстве выразили надежду на пересмотр решения об аресте недвижимости в Финляндии
Посольство России рассчитывает, что решение Службы судебных приставов Финляндии об аресте недвижимости в стране будет пересмотрено, заявили в диппредставительстве России.
Отмечается, что посольство уже направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей республики, грубо нарушающих положения международного права, сообщает ТАСС.
В посольстве также рассчитывают, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины и задействует все доступные правовые средства для защиты своих имущественных интересов. Напомним, до этого стало известно, что в Финляндии арестовали землю культурного центра России по иску «Нафтогаза».
Финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов США и почти 900 тыс. евро. Решения о конфискации движимого и недвижимого имущества России приняты по иску шести украинских компаний.