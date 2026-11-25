Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
США разрешили SpaceX разместить 1 млн спутников для дата-центров в космосе
Федеральная комиссия по связи США выдала компании SpaceX разрешение на размещение до 1 млн спутников для создания центров обработки данных в космосе.
«Сегодня Федеральная комиссия по связи впервые в истории США выдала разрешение на создание группировки центров обработки данных в космосе… комиссия разрешает компании SpaceX разместить на орбите 1 млн вычислительных модулей», – говорится в заявлении ведомства, которое цитирует РИА «Новости».
Создание спутниковой группировки под названием Starmind призвано удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта.
В ведомстве считают, что реализация проекта приблизит человечество к освоению всего энергетического потенциала Солнца. Это соответствует второму типу цивилизации по шкале, разработанной советским астрофизиком Николаем Кардашевым.
Комиссия продолжает рассматривать другие заявки на создание орбитальных дата-центров и намерена оперативно принять по ним решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца предприниматель Илон Маск рассказал о планах перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.
Летом стало известно о намерении SpaceX создать в космосе масштабную сеть центров обработки данных.
В феврале компания заявляла о планах запустить 1 млн спутников для сложных вычислительных задач в области искусственного интеллекта.