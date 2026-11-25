Эксперт: Китай подхватил миссию СССР по выводу новых стран в космос

Эксперт Котов: Китай подхватил миссию СССР по выводу новых стран в космос

Tекст: Анастасия Куликова

«Появление любой новой страны в космическом клубе – даже если речь только о специалистах, которых другие государства помогли вывести в космос, – это всегда замечательно», – считает научный журналист Михаил Котов. Он напомнил, что Советский Союз в рамках программы «Интеркосмос» дал космический старт очень многим странам, включая Францию и Японию, и Россия продолжает этим заниматься.

По оценкам собеседника, тот факт, что Китай отправил пакистанского космонавта на свою орбитальную станцию, можно только приветствовать. «Таким образом Пекин показывает, что подхватил миссию по выводу представителей других государств в космос. Разумеется, у жителей Пакистана участие их гражданина в миссии вызывает огромный эмоциональный отклик, ведь для них это по-настоящему значимое событие», – указал Котов.

То, что первым иностранцем на станции «Тяньгун» стал именно представитель Пакистана, журналист связывает с политикой. «Исламабад – один из союзников Пекина в противостоянии с Индией», – пояснил спикер. Вместе с тем едва ли стоит говорить о начале системной практики приглашения иностранцев на «Тяньгун». «По крайней мере, пока нам об этом ничего не известно. У нас нет сведений о других специалистах, которых готовят к полету. Поэтому можно предположить, что речь идет о разовой акции. Тем более что Китай по-прежнему довольно тщательно скрывает то, что происходит на станции и какие там применяются новшества», – отметил Котов.

Говоря о балансе сил в космической отрасли, журналист напомнил, что сейчас лишь три государства обладают собственной пилотируемой программой: это Россия, США и Китай. «Если к ним присоединится Индия, то это изменит расклад. Потому как способность самостоятельно доставлять людей на низкую околоземную орбиту – серьезный показатель технологических возможностей», – заключил собеседник.

Ранее космический корабль «Шэньчжоу-24» произвел успешную стыковку с китайской орбитальной станцией «Тяньгун». Об этом сообщило Управление пилотируемой космической программы КНР. Запуск «Шэньчжоу-24» был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере Китая в среду в 8:18 по местному времени (3:18 мск). Вывод корабля на орбиту обеспечила ракета-носитель CZ-2F («Чанчжэн-2-эф»).

Впервые в истории космической программы страны в миссии принял участие иностранец. Вместе с командиром корабля Тан Хунбо и бортинженером У И на «Тяньгун» отправился гражданин Пакистана Мухаммад Зишан Али, специалист по полезной нагрузке. На орбите экипаж проведет четыре китайско-пакистанских эксперимента в области биотехнологий и материаловедения.

Для Тан Хунбо это уже третий полет, а для бортинженера У И – первый. Оба тайконавта останутся на космической станции на полугодовую вахту. Первый пакистанский астронавт на орбите вернется на Землю через неделю на корабле предыдущей миссии «Шэньчжоу-23».

Напомним, в феврале 2025 года Китай и Пакистан в рамках инициативы «Один пояс – один путь» подписали соглашение о сотрудничестве в области отбора, подготовки и участия космонавтов в полетах на китайскую космическую станцию. Зишан Али и его дублер Хуррам Дауд прошли отбор и интенсивную подготовку в Пекине, включая изучение китайского языка.

Китайская станция «Тяньгун» находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей).