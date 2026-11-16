Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Ракета Vulcan не смогла вывести на орбиту спутники Amazon
Ракета-носитель Vulcan Centaur американского консорциума United Launch Alliance (ULA) столкнулась с аномалией и не смогла вывести на орбиту спутники Amazon, сообщается в соцсетях компании.
«На основе данных, полученных нашим директором по запускам, мы подтверждаем, что ракета-носитель Vulcan, запущенная с космического стартового комплекса 41, столкнулась с аномалией через 10 минут после старта и не смогла вывести миссию Amazon на орбиту», – говорится в сообщении компании в соцсети X.
Конкретных данных, чтобы понять, что случилось, у компании сразу по факту произошедшего не было.
В ULA отметили, что будут сотрудничать с клиентом и другими организациями для выяснения причин произошедшего и определения корректирующих действий, чтобы вернуться к полетам как можно скорее.
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