Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Силы ПВО сбили за четыре часа более 80 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 82 направлявшихся к Москве дрона
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 82 дрона ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы вечером воскресенья, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Ещё 15 беспилотников сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в последнем за воскресенье сообщении мэра в мессенджере.
Всего за четыре часа, с 20:00 до 24:00, силы ПВО перехватили 82 украинских беспилотника, летевших к российской столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Собянин сообщил об отражении атаки десяти беспилотников на Москву. Вечером воскресенья Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию. Минобороны сообщило, что силы ПВО за день сбили 230 украинских беспилотников.