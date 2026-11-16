  • Новость часаЗахарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    16 ноября 2026, 00:10 • Новости дня

    Силы ПВО сбили за четыре часа более 80 направлявшихся к Москве дронов ВСУ

    Силы ПВО за четыре часа уничтожили 82 направлявшихся к Москве дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 82 дрона ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы вечером воскресенья, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Ещё 15 беспилотников сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в последнем за воскресенье сообщении мэра в мессенджере.

    Всего за четыре часа, с 20:00 до 24:00, силы ПВО перехватили 82 украинских беспилотника, летевших к российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Собянин сообщил об отражении атаки десяти беспилотников на Москву. Вечером воскресенья Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию. Минобороны сообщило, что силы ПВО за день сбили 230 украинских беспилотников.


    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

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    15 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией

    Россия проверит достоверность сообщений Эстонии о закрытии границ

    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

    «Проверим все это на достоверность», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Дипломат добавила: если подобные планы реальны, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил о планах правительства принять решение о полном закрытии границы с Россией.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД и аппарату правительства подготовить меры на этот случай.

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    15 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    В Москве таксист насмерть сбил двух пешеходов на Юго-Восточной хорде

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве на Юго-Восточной хорде водитель такси сбил мужчину и женщину, в результате ДТП оба пешехода скончались, сообщила столичная прокуратура.

    «Утром на ЮВХ водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», – сообщила прокуратура в Max.

    В результате аварии женщина и мужчина скончались на месте. Прокуратура Южного административного округа контролирует ход доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в результате столкновения четырех автомобилей в Новой Москве погиб один человек.

    В прошлом месяце на западе Москвы в аварии с мотоциклом погибла женщина-пассажир.

    В прошлом году в Новой Москве водитель такси сбил насмерть пешехода при движении задним ходом.

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    15 ноября 2026, 08:32 • Новости дня
    Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в США

    МИД: Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в Майами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия приступила к формированию делегации для участия в декабрьском саммите «Группы двадцати» в Майами, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Начали формирование соответствующей делегации. О том, кто ее возглавит, официально объявим», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Саммит лидеров стран – членов G20 пройдет в США 14-15 декабря. Россия собирается участвовать в этой встрече и активно готовится к ней, добавил Бердыев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о начале работы над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.

    Также в МИД заявили о подтверждении Россией статуса ведущего поставщика энергоресурсов на встрече глав МИД G20.

    Первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

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    15 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил ситуацию в Ливии с анархией в Европе

    Посол РФ в Ливии Аганин назвал обстановку в стране лучше, чем в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Ливии Айдар Аганин заявил, что ситуация в североафриканской стране значительно улучшилась, в то время как в ряде европейских столиц царит анархия.

    «В Ливии сохраняются разногласия, но есть реальное улучшение. Если кто-то интересуется ситуацией в Ливии, то нельзя сказать, что страна живет в состоянии войны», – заявил Аганин РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что обстановка в государстве неидеальна, но гораздо лучше, чем в некоторых других странах. «Да, иногда происходят стычки, но стоит посмотреть, какая анархия творится в ряде европейских столиц», – подчеркнул он.

    В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Поддерживаемое ООН базируется в Триполи. На востоке страны функционирует кабмин, который поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил о планах возобновить работу генерального консульства в Бенгази.

    Правительство Ливии одобрило возвращение российских дипломатов в город.

    Ранее председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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    15 ноября 2026, 13:10 • Новости дня
    Иран назвал Россию и Китай своими стратегическими партнерами

    МИД Ирана назвал Россию и Китай стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, между странами налажен близкий контакт, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Исмаил Багаи.

    «Мы находимся в близком контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают наши позиции», – заявил Багаи.

    Так представитель МИД Ирана ответил на вопрос об отношении Тегерана к возможной встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров трех стран может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О проработке возможной встречи сообщали замглавы МИД России Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков.

    США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими атаками. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным, существуют риски возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    В пятницу стало известно о планах России, США и Китая сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    15 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Житель Люберец зарезал отца-консьержа

    Сын в Люберцах зарезал отца-консьержа в ходе пьяной ссоры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковных Люберцах 35-летний мужчина в ходе пьяной ссоры убил своего отца, работавшего консьержем в многоэтажном доме, сообщили в пресс-службе областного главка СК России.

    Тело 66-летнего консьержа с ножевым ранением в шею было найдено в его служебном помещении в подъезде жилого дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

    Следствие установило, что к убийству причастен 35-летний сын погибшего. Во время совместного распития алкоголя между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой сын ударил отца ножом. Потерпевший скончался на месте.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Пушкино арестовали местного жителя по обвинению в убийстве племянника из-за наследства.

    Также пенсионер застрелил и расчленил супружескую пару в деревне Лобаново Московской области.

    Кроме того, москвич убил отца и сжег его тело на северо-востоке столицы.

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    15 ноября 2026, 08:40 • Новости дня
    Уганда выразила готовность к совместным с Россией космическим исследованиям

    Уганда объявила о планах исследовать Луну и Венеру вместе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр в администрации президента Уганды Азиимве Джонард заявил о планах развития космической программы совместно с Россией.

    Уганда планирует развивать свою космическую программу в сотрудничестве с Россией и готова участвовать в исследованиях Луны и Венеры. В ближайший месяц запланирована встреча с российской стороной для обсуждения возможных проектов, передает ТАСС.

    «Мы хотим понять, как именно Уганда может сотрудничать с Россией для развития в сфере космоса. Но мы уже находимся в процессе обсуждения того, как Россия может помочь Уганде развить эту сферу», – отметил министр Азиимве Джонард.

    Опыт Российской академии наук в разработке программ исследования Луны и Венеры будет передан Уганде. «Это тот самый опыт, который будет передан Уганде, чтобы мы могли работать вместе и оценивать наши возможности», – добавил он, подчеркнув, что две страны «точно собираются работать вместе» в космической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов назвал лунную АЭС России колоссальным прорывом в освоении космоса.

    Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития отрасли.

    Кроме того, стало известно об установке российского спектрометра на индийскую станцию для исследования Венеры.

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    15 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Московская пенсионерка отдала мошенникам 2,9 млн рублей через почтовый ящик

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожилая жительница Москвы стала жертвой телефонных аферистов и передала им 2,9 млн рублей через почтовый ящик, сообщили в столичной прокуратуре.

    Пенсионерке позвонил неизвестный и потребовал 300 тыс. рублей за якобы проведенную замену дверного замка. Женщина ответила, что никаких работ не было, и повесила трубку, сообщает прокуратура Москвы в Max.

    После этого с ней связался лжесиловик, который попросил помочь в поимке преступника. Для этого он убедил женщину снять накопления и передать их через почтовый ящик, пообещав вернуть деньги.

    Поверив мошеннику, пенсионерка оставила в почтовом ящике 2,9 млн рублей. Она осознала обман только после разговора с племянником. Прокуратура взяла расследование дела под контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце 81-летняя москвичка лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

    82-летний столичный пенсионер отдал почти 13 млн рублей и недвижимость для помощи силовикам в задержании злоумышленников.

    В сентябре пожилая жительница столицы передала курьерам более 23 млн рублей после приглашения в фейковый домовой чат.

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    15 ноября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби

    Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби позитивно оценили итоги встречи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники трехсторонних переговоров в Абу-Даби позитивно оценили их итоги, за исключением Владимира Зеленского.

    Как уточнил Лавров, все участники прошедших в Абу-Даби переговоров между Россией, США и Украиной позитивно оценили состоявшуюся встречу, сообщают «Вести».

    «Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены», – подчеркнул он в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на переговорах в Абу-Даби предложений о выходе стран из НАТО.

    Во вторник Лавров сообщил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонней встрече.

    В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства отметил намерение посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.

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    15 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на востоке Москвы пострадал человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате возгорания личных вещей в квартире на востоке Москвы пострадал один человек, еще троих жильцов удалось спасти, сообщили в столичном главке МЧС.

    Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме № 18, расположенном на Халтуринской улице. В одной из квартир загорелись личные вещи и предметы мебели, после чего на место прибыли экстренные службы. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает Главное управление МЧС по Москве в Max.

    Для обеспечения безопасности людей пожарные применили специальные спасательные устройства. С их помощью удалось вывести трех жильцов с вышележащих этажей здания. Несмотря на успешную спасательную операцию, один человек получил травмы в результате происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме на улице Полбина.

    В четверг три человека погибли в результате возгорания в жилом доме на улице Алтайской.

    В прошлом месяце столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при ликвидации огня в квартире на Новинском бульваре.

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    15 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Минфин не поддержал идею обложить налогом на сверхдоходы кредитные организации

    Tекст: Катерина Туманова

    Минфин России не поддерживает идею обложить налогом на сверхдоходы кредитные организации, микрофинансовые организации (МФО) и игорный бизнес, заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    «В данный момент это не соответствует предмету законопроекта. Здесь мы говорим все-таки о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые, полезные компоненты. Те виды деятельности, которые сейчас перечисляются, соответственно, не занимаются добычей полезных ископаемых», – передает РИА «Новости» заявление Сазанова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    Замминистра напомнил, что для игорного бизнеса уровень налогообложения уже скорректирован. Организации стали плательщиками налога на прибыль, и был изменен порядок налогообложения от проведения азартных игр.

    С 1 января 2026 года налоговая нагрузка букмекеров в России изменилась: был введен налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также налог на прибыль по ставке 25%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сазанов сообщил также о предложении Минфина исключить добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена из налога на сверхдоходы.

    В октябре Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса. В мае ведомство заявило об отсутствии планов установления налога на сверхприбыль для бизнеса.

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    15 ноября 2026, 20:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки еще 10 беспилотников на Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще 10 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО трех беспилотников.

    В пятницу он заявил об уничтожении 44 беспилотников ВСУ на подлете к Москве.

    В четверг система ПВО подавила атаку еще 11 беспилотников.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Льготы на капремонт в 2026 году: кому положены, как рассчитываются и как оформить

      Взнос на капитальный ремонт – обязательная строка в квитанции для большинства собственников квартир, но часть граждан может платить половину суммы или получать ее назад полностью. Кто относится к льготным категориям, как считается размер компенсации, какие документы нужны и что делать, если в льготе отказали?

    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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