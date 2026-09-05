Житель Подмосковья убил и расчленил супружескую пару

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым стал 65-летний пенсионер, ему предъявили обвинение в убийстве двух человек, указали в ведомстве, передает ТАСС.

По версии следствия, 27 августа в деревне Лобаново городского округа Истра обвиняемый застрелил знакомую супружескую пару. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тела и закопал их на своем участке. Родственники погибших обратились в правоохранительные органы с заявлением об их исчезновении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи установили, что в день пропажи супруги находились в доме обвиняемого. При обыске на его участке были найдены останки потерпевших. На месте происшествия изъяты предметы, имеющие значение для дела, назначен комплекс судебных экспертиз.

На допросе мужчина признал вину. Он пояснил, что мотивом убийства стал конфликт из-за раздела земельного участка и долговых обязательств. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Видном полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого из ревности.

В июне на востоке Москвы следователи нашли пакеты с фрагментами тела местной жительницы.

В прошлом году обвиняемый в аналогичном преступлении москвич признался в убийстве ради квартиры.