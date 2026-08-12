Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Командующий ТОФ: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности
Президент Владимир Путин проинспектировал масштабные учения по защите дальневосточных рубежей Тихоокеанского флота, к которым привлекли свыше 13 тыс. военнослужащих и десятки кораблей.
Российский лидер наблюдал за завершающей стадией маневров с крейсера «Варяг», передает РИА «Новости».
В ходе визита в Южно-Сахалинск он заслушал подробный доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиины.
«Силы, войска Тихоокеанского флота находятся в постоянной боевой готовности, выполняя задачи по предназначению, они способны обеспечить безопасность Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил адмирал президенту.
Он также добавил, что военные провели тщательный анализ морского трафика в регионе.
По словам командующего, флот точно знает маршруты судов, характер грузов и их принадлежность.
В маневрах задействовали около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Кроме того, привлекли порядка 30 самолетов, вертолеты, беспилотные комплексы морской авиации и более 13 тыс. человек.
Масштабные маневры Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке стартовали 4 августа.
В рамках этих тренировок экипажи боевых кораблей отразили атаки беспилотников в акватории Охотского моря.
Для наблюдения за финальной стадией учений на борт крейсера «Варяг» прибыл президент России Владимир Путин.