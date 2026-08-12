Командующий ТОФ: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российский лидер наблюдал за завершающей стадией маневров с крейсера «Варяг», передает РИА «Новости».

В ходе визита в Южно-Сахалинск он заслушал подробный доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиины.

«Силы, войска Тихоокеанского флота находятся в постоянной боевой готовности, выполняя задачи по предназначению, они способны обеспечить безопасность Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил адмирал президенту.

Он также добавил, что военные провели тщательный анализ морского трафика в регионе.

По словам командующего, флот точно знает маршруты судов, характер грузов и их принадлежность.

В маневрах задействовали около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Кроме того, привлекли порядка 30 самолетов, вертолеты, беспилотные комплексы морской авиации и более 13 тыс. человек.

Масштабные маневры Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке стартовали 4 августа.

В рамках этих тренировок экипажи боевых кораблей отразили атаки беспилотников в акватории Охотского моря.

Для наблюдения за финальной стадией учений на борт крейсера «Варяг» прибыл президент России Владимир Путин.