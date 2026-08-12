Россиянам легализовали покупку криптовалюты

Tекст: Ольга Самофалова

Банк России предложил включить в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT, следует из сообщения регулятора.

Согласно закону, при отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее пяти лет, поясняет ЦБ.

Исходя из этих критериев были выбраны Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все эти три криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений.

А вот для неквалифицированных инвесторов есть ограничения. Банк России установил лимит на покупку криптовалют: у каждого посредника – брокера, криптообменника или управляющего – они смогут приобретать такие активы на сумму 300 тысяч рублей в год. Такая норма содержится в проекте указания ЦБ, опубликованном для обсуждения до 24 августа.

Прежде чем совершать сделки, всем инвесторам вне зависимости от их статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.

Россия очень долго не разрешала торговать биткоинами из-за их рискованности и волатильности, да и правового механизма обращения криптовалют не было. Закон в России вступит в силу только с 1 сентября.

В 2022 году криптобиржа FTX пережила настоящий крах. Общие потери капитализации достигли более 2 трлн долларов по сравнению с пиками конца 2021 года.

Буквально недавно – в январе 2026 года – случилось падение биткоина сначала до 83 тыс. долларов, а 1 февраля уже до 76 тыс. долларов. Весной на фоне ближневосточного кризиса он падал и до 70 тысяч. Инвесторы каждый раз теряют огромные средства. Например, компания Strategy потеряла 12,4 млрд долларов в четвертом квартале 2025 года из-за падения средней цены закупки.

«Отношение регулятора к рискам не изменилось. BTC, ETH и USDT выбраны не потому, что они больше не могут обвалиться, а из-за высокой капитализации, ликвидности и длительной истории торгов. Такой фильтр отсекает малоизвестные и легко манипулируемые токены, но не защищает от падения рынка. Кроме того, допуск также не означает признания криптовалют деньгами. Они уже рассматривались российским законодательством как имущество, а теперь получают регулируемый канал обращения в качестве инвестиционного актива», – объясняет Кирилл Писцов, руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам».

ЦБ через тесты и установление лимита при покупке крипты в 300 тыс. рублей в год пытается защитить неквалифицированных инвесторов.

«Эти ограничения способны уменьшить размер возможных потерь, но не предотвратить их. Тестирование не делает человека профессиональным инвестором, а крупная капитализация не гарантирует стабильности цены. Биткоин и Ethereum неоднократно падали на десятки процентов.

Кроме того, лимит предлагается считать отдельно у каждого посредника. Клиент сможет распределить покупки между несколькими брокерами, а кроме того, российские правила не охватывают операции на иностранных площадках», – говорит Писцов.

По его словам, зарубежный опыт показывает, что регулирование помогает бороться с мошенничеством, плохим хранением активов и агрессивной рекламой, но не устраняет ценовой риск. «Исследование BIS показало, что большинство розничных пользователей, вошедших в биткоин в рассматриваемый период, вероятно, потеряли деньги. В России такой сценарий также возможен: лицензия посредника не страхует от падения курса», – предупреждает собеседник.

«При этом риски у трех активов различаются. BTC и ETH подвержены рыночной волатильности. USDT зависит от частного иностранного эмитента, его резервов и санкционной политики, также эмитент способен технически заморозить токены», – говорит эксперт.

Еще одна причина, почему власти ограничивают массовое распространение криптовалют, в том, что они не хотят появления параллельного денежного контура, фактически основанного на частном цифровом долларе, который бы конкурировал с рублем в расчетах, добавляет он.

Криптовалюта не станет в России обычной валютой, заменой рубля или обязательными к приему деньгами. Криптой по-прежнему нельзя будет расплачиваться за обычные товары и услуги внутри России. В крипте нельзя платить зарплату или продавать квартиру.

Исключения предусмотрены только для внешнеторговых расчетов и операций с цифровыми активами. Какой же смысл допускать вообще граждан к крипте?

«Смысл допуска при таких ограничениях практический: граждане получают легальный российский канал покупки криптовалюты, государство – прозрачность операций, а брокеры и биржи – новый источник комиссионного дохода, но присутствие актива на бирже не является рекомендацией ЦБ и не гарантирует его стоимость», – говорит Писцов.