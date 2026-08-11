Москва установила дедлайн для Пашиняна

Tекст: Андрей Резчиков

Еревану до конца года предстоит определиться с проведением референдума о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС, заявил во вторник замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. В декабре этот вопрос планируется обсудить на встрече глав государств ЕАЭС в формате Высшего Евразийского экономического совета.

«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов», – сказал дипломат.

Галузин напомнил о совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии от 29 мая, в котором говорилось о необходимости скорейшего проведения голосования в Армении. Кроме того, по его словам, к концу года лидерам стран ЕАЭС представят доклад о возможных последствиях приостановки действия договора о союзе в отношении Еревана.

В Москве неоднократно подчеркивали, что одновременное участие Армении в ЕАЭС и ЕС невозможно. В июне и июле президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отмечал, что вступление в Евросоюз автоматически прекратит взаимодействие Еревана с ЕАЭС и лишит республику связанных с членством преференций.

Сам Пашинян ранее заявлял, что проводить референдум о вступлении Армении в ЕС на данном этапе бессмысленно и нецелесообразно. По его словам, сначала страна должна пройти начальные стадии интеграции – в частности, подать заявку и получить статус кандидата. Голосование сейчас, считает премьер, не будет обладать «практической легитимностью». Якобы это было бы проявлением неуважения к гражданам, поскольку власть предлагала бы им проголосовать за то, чего ЕС еще не предоставил.

А на прошлой неделе, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в киргизском Чолпон-Ате, Пашинян признал невозможность одновременного участия Армении в ЕАЭС и ЕС. Вместе с тем он назвал развитие сотрудничества со странами ЕАЭС одним из ключевых внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Еревана и заявил, что этот курс будет закреплен в программе нового правительства.

В Москве при этом все чаще ставят под сомнение заявления Еревана о сохранении прежнего курса.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил РИА «Новости», что армянские власти используют термин «диверсификация», чтобы скрыть разворот от евразийской интеграции и России в сторону Евросоюза. По его словам, такая политика вводит в заблуждение как партнеров по ЕАЭС, так и граждан Армении.

По мнению экспертов, аргументы Пашиняна о преждевременности референдума могут свидетельствовать не столько о стремлении отложить голосование, сколько о нежелании Еревана проводить его в обозримой перспективе.

«Во-первых, Армения может бесконечно долго получать статус кандидата. Достаточно посмотреть на примеры той же Турции, Украины или Грузии, которые десятилетиями находятся в статусе кандидата без каких-либо гарантий членства. В случае с Арменией нет даже этого статуса, и не факт, что он появится в обозримом будущем», – отметил ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев.

Во-вторых, для Пашиняна любой исход референдума будет крайне неприятным. «Если люди проголосуют за ЕС, это значит, что Армения юридически начнет терять преимущества членства в ЕАЭС, но при этом не получит взамен ничего от Евросоюза. Страна должна будет десятилетиями ожидать, когда ей дадут сначала статус кандидата, потом проведут долгие переговоры и лишь в отдаленной перспективе, возможно, примут в свой состав. Причем далеко не факт, что статус кандидата вообще дадут. И первый вопрос, который возникнет в таком случае: «А зачем ты вообще завел сюда страну?». Даже если формально можно сказать, что люди сами захотели, результат для премьера все равно будет плохим», – рассуждает собеседник.

«Если же люди выскажутся за ЕАЭС, тогда выяснится, что премьер-министр проводит политику, прямо противоположную желаниям собственных избирателей. В таком случае он должен уходить в отставку, чего ему делать совершенно не хочется. Именно поэтому Пашинян и отказывается выносить вопрос на референдум, прикрываясь требованием сначала получить статус кандидата», – пояснил Силаев.

В свою очередь политолог Юрий Светов считает, что поведение армянского руководства – это не просто уклонение от референдума. По его мнению, Ереван пытается повторить сценарий, который ранее использовался в других странах: продвигать европейский вектор через парламент, где у Пашиняна есть большинство, не вынося этот вопрос на прямое голосование граждан.

«При этом он рассчитывает как можно дольше сохранять все экономические преимущества членства в ЕАЭС – прежде всего дешевые энергоносители из России и открытый гигантский российский рынок, одновременно продолжая курс на сближение с ЕС. Он хочет пользоваться привилегиями союза до последнего», – сказал эксперт.

Показательным Светов считает и то, как менялась риторика Еревана после первых сигналов о возможных экономических ограничениях. «Пашинян звонил Владимиру Путину с просьбой: «Не надо этого делать». А теперь уже звучат угрозы о том, что подобные шаги якобы подрывают порядок функционирования ЕАЭС и вообще грозят союзу развалом», – отметил политолог.

«Это откровенно завышенное представление о значимости Армении, – полагает спикер. – Здесь стоит вспомнить принципиально важную историю 2013 года: когда Украина уже стояла на пороге подписания соглашения об ассоциации с ЕС, Виктору Януковичу прямо сказали – в таком случае все торговые привилегии с Россией закрываются. Мы не хотим, чтобы через украинскую территорию к нам хлынули европейские товары.

Чем это обернулось, мы знаем: майдан, свержение Януковича и в конечном счете нынешняя ситуация. С Пашиняном сейчас действуют куда мягче – его заранее предупреждают: «Решай!». Но сама коллизия та же».

Между тем, считает Силаев, у партнеров Армении по ЕАЭС постепенно заканчивается терпение. «До декабря лидеры четверки поручили подготовить доклад о последствиях приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении. Автоматического юридического механизма приостановки нет, но есть политическое решение, зафиксированное в заявлении государств. Там прямо сказано: Армении предлагают определиться, в частности через референдум. Если этого не произойдет, я вполне допускаю, что лидеры четырех стран могут договориться заморозить участие Армении в союзе. И нормы ЕАЭС прекратят свое действие. Да, формального механизма такого нет, но ведь нет и формального механизма для заморозки участия в ОДКБ, что не помешало Еревану ее объявить», – добавил Силаев.

При этом, по словам эксперта, рассчитывать на быстрое вступление в ЕС Еревану также не приходится. «Европейский союз, разумеется, не будет принимать Армению до того, как примет Украину и других кандидатов. Украину же примут, как говорится, когда рак на горе свистнет... В итоге Армения рискует оказаться в подвешенном состоянии: вне преимуществ ЕАЭС и без какой-либо реальной интеграции в ЕС. Европейскую опору ей потерять не суждено, поскольку ее и не было. Но членство в ЕАЭС с его выгодами она постепенно утрачивает. Так что страна действительно приближается к точке, где окажется лишенной обеих опор», – допускает Силаев.

Светов в свою очередь считает эту ситуацию проявлением более широкой проблемы постсоветских государств. «Ключевая проблема – их стойкое убеждение, что Россия нуждается в связях с ними гораздо больше, чем они сами. Мол, Россия никуда не уйдет, можно сидеть хоть на пяти стульях, а Москва все равно будет уговаривать продолжать дружить. Грузия этот путь прошла, Молдавия прошла, Украина прошла. Теперь тот же фокус демонстрирует Армения. С этим надо заканчивать», – считает эксперт.

По его прогнозу, Пашинян даже под давлением экономических рисков не откажется от европейского вектора. «Надо отдать ему должное:

он показал готовность жертвовать тем, что десятилетиями считалось священным для армянской политики. Чего стоит один только Нагорный Карабах…

Пашинян спокойно сказал: «Проживем без Нагорного Карабаха». И пошел на этот шаг. Точно так же он пойдет и на постепенный отказ от экономических связей, полагая, что европейцы компенсируют потери. Ну привезут в Европу некое количество овощей и фруктов, продадут в магазинах – уже подается как успех», – отметил спикер.

Светов напомнил, что Грузия в свое время тоже задавалась вопросом: «Зачем нам русские туристы, зачем торговля с Россией?». «А к чему это привело? Дипломатических отношений нет, а торговля и туристы – есть. Поймет ли Пашинян эту логику вовремя – большой вопрос. Но компромисса, при котором референдум заменят формальными заявлениями о дружбе, не будет. Вся его тактика сводится к тому, чтобы пользуясь благами ЕАЭС, спокойно подготовиться к вступлению в ЕС и в удобный момент наш союз покинуть. Именно поэтому с ним и намерены говорить жестко и предметно», – считает политолог.