ЦБ разрешил торги Bitcoin и Ethereum на биржах

Tекст: Ольга Иванова

Банк России официально включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в список криптовалют, доступных для публичного обращения на отечественных торговых площадках. Решение принято на основе анализа рыночной капитализации, объемов торгов и пятилетней истории ценообразования активов за рубежом, говорится на сайте ЦБ.

«Исходя из этих критериев, Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений», – сообщили представители регулятора.

Для неквалифицированных участников рынка введены строгие ограничения. Через брокеров, криптообменники или управляющие компании они смогут приобретать цифровые активы на сумму не более 300 тыс. рублей в год. Соответствующая норма заложена в проекте указания Центробанка.

Перед совершением первых сделок все инвесторы, независимо от их статуса, будут обязаны пройти специальное тестирование на понимание рисков работы с криптоактивами. Общественное обсуждение документа продлится до 24 августа включительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалют в стране.

Накануне председатель ПСБ Петр Фрадков предупредил о риске блокировки токенов USDT для российских пользователей.

В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о праве инвесторов на свободный вывод цифровых активов за рубеж.