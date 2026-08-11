Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
ЦБ разрешил торги Bitcoin и Ethereum на биржах
Российский регулятор открыл доступ к легальным операциям с крупнейшими криптовалютами, установив годовой лимит в 300 тыс. рублей для неквалифицированных инвесторов.
Банк России официально включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в список криптовалют, доступных для публичного обращения на отечественных торговых площадках. Решение принято на основе анализа рыночной капитализации, объемов торгов и пятилетней истории ценообразования активов за рубежом, говорится на сайте ЦБ.
«Исходя из этих критериев, Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений», – сообщили представители регулятора.
Для неквалифицированных участников рынка введены строгие ограничения. Через брокеров, криптообменники или управляющие компании они смогут приобретать цифровые активы на сумму не более 300 тыс. рублей в год. Соответствующая норма заложена в проекте указания Центробанка.
Перед совершением первых сделок все инвесторы, независимо от их статуса, будут обязаны пройти специальное тестирование на понимание рисков работы с криптоактивами. Общественное обсуждение документа продлится до 24 августа включительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалют в стране.
Накануне председатель ПСБ Петр Фрадков предупредил о риске блокировки токенов USDT для российских пользователей.
В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о праве инвесторов на свободный вывод цифровых активов за рубеж.