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Нашествие медуз парализовало работу крупнейшей французской АЭС
Половина энергоблоков французской АЭС «Гравлин» остановилась из-за медуз
Три реактора атомной электростанции на севере Франции прекратили работу из-за засорения систем фильтрации огромным количеством морских обитателей.
Французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора крупнейшей АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз, передает ТАСС.
В системах фильтрации станции образовались серьезные засоры. «В понедельник, 10 августа, на АЭС «Гравлин» были задействованы предусмотренные меры безопасности в связи с массовым наплывом медуз», – сообщила пресс-служба компании.
Три энергоблока отключились автоматически, а мощность четвертого пришлось снизить. Всего на станции шесть реакторов, при этом пятый ранее вывели в плановый ремонт. В настоящее время полноценно функционирует лишь один энергоблок. Год назад АЭС уже сталкивалась с аналогичной проблемой, когда из-за медуз остановились четыре реактора.
Летнему размножению медуз у побережья способствуют повышение температуры океана и чрезмерный вылов рыбы. Инцидент усугубил рекордное сокращение производства электроэнергии на французских АЭС из-за жары и засухи. В минувшее воскресенье было недоступно 15,6% мощностей атомной генерации страны, что стало максимальным показателем с 2015 года. Энергетикам приходится ограничивать работу станций из-за высокой температуры и низкого уровня воды в реках, используемой для охлаждения оборудования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году рой медуз уже блокировал работу фильтров на французской АЭС «Гравлин».
Месяцем ранее энергетическая компания EDF приостановила эксплуатацию трех ядерных реакторов во Франции из-за аномальной жары. Обмеление рек в Европе приводит к массовой остановке реакторов на атомных электростанциях.