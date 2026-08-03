Экономист перечислил проблемы Европы из-за обмеления рек

Экономист Юшков: Европа оказалась на грани энергокризиса из-за обмеления рек

Tекст: Олег Исайченко

«Страны Европы накрыла аномальная жара, что уже привело к целому ряду последствий. Так, одной из ключевых проблем становится обмеление рек», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, в результате снижается выработка на гидроэлектростанциях, поскольку водохранилища ГЭС также становятся маловодными. «Кроме того, сокращается выработка электроэнергии на атомных станция или АЭС вовсе останавливаются. Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов», – добавил аналитик, упомянув, что венгерская станция «Пакш» в ближайшие дни приостановит работу по этим причинам.

Кроме того, Европа сталкивается с проблемами в области возобновляемой энергетики из-за жары, продолжил Юшков. «Безветренная знойная погода снизила выработку ветряных электростанций. Как это ни странно, но солнечная энергетика тоже дает сбои, поскольку плохо начинают работать аккумуляторы», – указал он.

Впрочем, с последствиями сталкивается и традиционная энергетика. «Поскольку крупные реки начинают мелеть, то возникают трудности с речными перевозками, например, угля», – уточнил Юшков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что через несколько дней река Дунай станет непригодной для судоходства из-за сильной засухи и обмеления. «Сегодня он еще судоходен, но придется снижать осадку, то есть груз, на 50%», – сказал он.

Глава государства также отметил серьезные проблемы на нефтеперерабатывающем заводе компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), связанные с нехваткой воды. В ближайшее время созывается кризисный штаб. Вучич подчеркнул, что возможная остановка сербского НПЗ негативно скажется на темпах экономического роста страны.

2 августа венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Он ввел режим чрезвычайного положения в энергосекторе. Речь может идти о потере 40% генерации. «Давайте с завтрашнего дня будем расходовать электроэнергию еще более осознанно», – обратился к гражданам политик.

Однако в понедельник он допустил допустил продолжение работы «Пакш» до 4 августа.

В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.