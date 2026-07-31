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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    31 июля 2026, 13:31 • Новости дня

    Боррель: Члены ЕС не могут единолично остановить участие другой страны в Шенгене

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское законодательство не позволяет отдельным государствам самостоятельно приостанавливать участие других стран в Шенгенской зоне на фоне массового прорыва нелегалов в испанскую Сеуту, заявил экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал угрозы премьер-министра Италии Джорджи Мелони закрыть границы с Испанией, передает РИА «Новости».

    Причиной недовольства Рима стал массовый наплыв нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута.

    «Италия пригрозила приостановить участие Испании в Шенгенской зоне. Но она просто не может этого сделать. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не вправе в одностороннем порядке приостановить участие другого государства-члена в Шенгенской зоне», – написал политик в социальной сети.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с Сеутой. За сутки на территорию автономного города проникли порядка 49 тыс. нелегалов, при этом 19 человек погибли при попытке пересечь границу. Власти направили в регион дополнительные подразделения полиции и военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту.

    Глава МВД Финляндии Мари Рантанен поддержала идею временной приостановки членства Мадрида в Шенгенской зоне.

    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    30 июля 2026, 13:46 • Новости дня
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз направил Киеву новый финансовый транш для приобретения дальнобойных беспилотников, ракет и шведских истребителей, говорится в заявлении ЕК.

    «Еврокомиссия сегодня выделила 3,47 млрд евро Украине в рамках военной части финансирования в размере 90 млрд евро», – говорится в официальном заявлении ведомства. Отмечается, что эти деньги предназначены для покрытия расходов на реактивные дроны дальнего действия, ракеты и истребители Gripen, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро на закупку передовых беспилотников.

    В середине июля Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Украине европейские заводы для производства дронов.

    Весной Швеция подготовила к отправке украинской армии несколько истребителей Jas Gripen 39 за счет кредитных средств ЕС.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    28 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз начал готовить новый пакет санкций на октябрь

    Tекст: Денис Тельманов

    В октябре европейские власти намерены утвердить очередной пакет ограничительных мер, добавив в черный список более тысячи новых организаций.

    Руководство Евросоюза рассчитывает принять 22-й пакет ограничений против России этой осенью, передает ТАСС.

    Инициатива призвана компенсировать слабость предыдущего раунда мер. Ожидается добавление порядка 1,6 тыс. юридических лиц, однако официальных подтверждений от дипломатических служб пока нет.

    В случае утверждения этого решения антироссийский список увеличится сразу в полтора раза. На данный момент в него входят около 3,1 тыс. физических лиц и корпораций со всего мира. Агентство Bloomberg уточняет, что пока неизвестна точная государственная принадлежность новых кандидатов на попадание под рестрикции.

    Журналисты подчеркивают сложность ситуации для западных стран. В публикации отмечается: «Данная идея пришлась на неудачный момент». Ранее европейские государства исключили из 21-го пакета запрет на транспортировку сжиженного природного газа и отказались от эмбарго на импорт российской рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.

    Представители стран объединения исключили многие ключевые меры из документа ради защиты интересов бизнеса.

    Газета Financial Times допустила отказ Брюсселя от формирования новых масштабных пакетов ограничений из-за растущих сложностей.

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    30 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть подход к санкциям против России

    МИД Ирландии: ЕС планирует вводить небольшие пакеты антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность изменения подхода к санкционному давлению на Россию, планируя вводить ограничения чаще, но в меньших объемах, сообщила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.

    Макэнти в беседе с журналистами, обсуждая перспективы 22-го пакета ограничений, заявила, что Евросоюз изучает варианты пересмотра стратегии принятия новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

    «Нам нужно посмотреть, какой подход является наилучшим», – заявила она. Глава ирландского внешнеполитического ведомства пояснила, что Еврокомиссия активно обсуждает учащение санкционных мер против России при сокращении их масштаба. При этом министр признала растущую сложность согласования новых мер из-за их негативного влияния на сами европейские государства.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.

    Из-за сложностей при согласовании Брюссель допускает отказ от формирования масштабных пакетов ограничений.

    СМИ писали, что страны ЕС теряют готовность к введению новых мер на фоне возможных последствий для собственного бизнеса

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    30 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 700 долларов

    Биржевые котировки газа в Европе упали до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на топливо по индексу европейского хаба TTF потеряли часть стоимости в ходе торгов, опустившись до минимальных значений за последние недели.

    Торги на лондонской бирже ICE зафиксировали падение котировок до 695 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Открытие сессии началось с отметки 726,2 доллара, однако к середине дня показатель заметно снизился.

    Резкий рост стоимости энергоносителей наблюдался весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение тогда составило 853,7 доллара за 1 тыс. кубометров после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа.

    После весеннего скачка рынок продемонстрировал коррекцию: за апрель топливо подешевело на 14%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов на лондонской площадке ICE увеличилась до 694,9 доллара за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее котировки на европейском хабе TTF опустились ниже отметки в 700 долларов.

    До этого биржевые цены на газ в Нидерландах достигали уровня 681 доллара за тысячу кубометров.

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    29 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 700 долларов

    Стоимость газа на лондонской бирже ICE выросла до 703 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на европейском рынке стоимость голубого топлива увеличилась на 3,6%, достигнув отметки в 703 доллара за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали рост в среду днем, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 680,4 доллара за тысячу кубометров.

    К середине дня показатель достиг 703,3 доллара, что на 3,6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. Динамика роста котировок наблюдается с начала весны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Максимальное значение за время конфликта было зафиксировано 19 марта на отметке 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после резкого сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года, составив 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость августовских фьючерсов приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

    Двумя днями ранее котировки на лондонской бирже опустились до 695 долларов.

    На прошлой неделе цена европейского газа на торгах превысила 716 долларов.

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    29 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Захарова: Россия предупреждала ЕС о невозможности контролировать киевский режим

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об интересе криминальных структур к оружию с Украины, передает радио Sputnik.

    «Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: «Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали»», – подчеркнула дипломат.

    Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия киевских властей.

    Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о поиске итальянскими криминальными структурами доступа к украинским беспилотникам.

    В прошлом году директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне выразил опасения из-за нелегального оборота оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в следовании логике бандитизма.

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    29 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Захарова заявила о неминуемом ударе Киева по Европе изнутри

    Захарова: Киев несомненно ударит по Европе изнутри в той или иной форме

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины обязательно нанесут удар по своим создателям и спонсорам на территории Европейского союза в той или иной форме, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова выразила уверенность в том, что украинские власти обратят свое оружие против западных союзников, передает радио Sputnik. По ее словам, это произойдет неизбежно.

    «В том, что киевский режим нанесет удар – какой он будет, мне сложно сказать, – именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что предпочла бы не делать подобных прогнозов. При этом она отметила, что Владимир Зеленский наверняка не упустит такую возможность.

    Захарова заявила ранее, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия украинских властей.

    Официальный представитель МИД России обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских государствах.

    Российские дипломаты открыто указывали польскому руководству на риски помощи нынешнему киевскому режиму.

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    30 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Евросоюз пообещал Киеву 8,3 млрд евро в обмен на реформы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз пообещал Украине еще 8,3 млрд евро и утвердил набор жестких требований к Киеву для выделения этих денег до конца года, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Брюссель готов направить украинской стороне финансовую помощь до конца текущего года. Для получения этих средств руководство страны обязано выполнить ряд строгих требований, передает ТАСС.

    В официальном заявлении европейской инстанции говорится: «Совет ЕС одобрил план для Украины – дорожную карту амбициозных реформ, которые Украина должна осуществить, прежде чем она получит новые выплаты денег в рамках Фонда для Украины».

    Уточняется, что данное решение предусматривает выделение дополнительных 8,3 млрд евро на 2026 год.

    Главными условиями для перевода транша названы масштабные политические преобразования. От властей требуют усилить борьбу со взяточничеством и обеспечить соблюдение так называемого верховенства права на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал введение жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

    Брюссель увязал предоставление кредитных средств с проведением масштабных антикоррупционных реформ.

    Позже украинский кабмин убрал ключевые требования европейских партнеров из проекта профильной стратегии.

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    30 июля 2026, 10:26 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах пошла вниз

    Биржевые котировки европейского газа снизились до 704 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в четверг стоимость сентябрьских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе снизилась на 1%, достигнув отметки в 704 доллара за тысячу кубических метров.

    Торги на лондонской бирже ICE демонстрируют отрицательную динамику котировок, передает РИА «Новости»

    о индексу хаба TTF сделки открылись ростом, однако к десяти часам утра московского времени показатель опустился. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 713,7 доллара за тысячу кубометров.

    Удорожание топлива началось второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Своего максимума в 853,7 доллара за тысячу кубометров показатель достиг 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа. В результате мартовские значения подскочили почти на 60% по сравнению с февралем.

    Весной и в начале лета на рынке наблюдалась волатильность: апрельское падение сменилось майским ростом на 5%, а в июне стоимость вновь просела на 6%. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов начала 2022 года, когда котировки пробивали отметку в 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки августовских фьючерсов опустились до 660 долларов.

    В начале недели торги на европейском хабе TTF открылись падением показателей.

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    29 июля 2026, 09:47 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 700 долларам за кубометр

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на лондонской площадке ICE увеличились на 2%, вплотную подобравшись к отметке в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость энергоносителей на европейских площадках демонстрирует рост, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу хаба TTF начали сессию у отметки 680,4 доллара. К 9:25 мск показатель достиг 694,9 доллара за тысячу кубометров, прибавив 2,3%.

    Котировки вновь подбираются к уровню 700 долларов. Ниже этой круглой отметки цены обвалились в начале текущей недели, отступив от пятничных значений в 748 долларов.

    Подорожание газа началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану, за месяц средние цены взлетели почти на 60%. Максимума в 853,7 доллара котировки достигли 19 марта из-за сокращения производства СПГ в Катаре.

    Затем рынок лихорадило: апрельское снижение на 14% сменилось майским ростом на 5%, а в июне цены просели на 6%. Однако текущим показателям далеко до исторических рекордов весны 2022 года, когда газ стоил 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели стоимость газа на европейских биржах упала до 695 долларов.

    В конце прошлой недели котировки по индексу нидерландского хаба TTF достигали 745 долларов за тысячу кубометров.

    Чуть ранее цена европейского топлива на торгах превысила 716 долларов.

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    29 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Пропавшие на Украине сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромный арсенал потерянного киевскими властями вооружения вызвал небывалый интерес у организованных преступных группировок Европы, включая известную итальянскую мафию «Коза ностра».

    Итальянская газета Fatto Quotidiano бьет тревогу из-за масштабной пропажи вооружений с территории Украины, передает РИА «Новости».

    В публикации издания отмечается: «С 2022 года было утеряно или украдено 780 465 единиц оружия, из которых 149 тысяч – только за первые пять месяцев 2026 года».

    Основная часть арсеналов бесследно исчезла на территории Киевской, Николаевской и Донецкой областей. Журналисты подчеркивают, что эти боеприпасы и техника уже активно реализуются на теневом рынке или напрямую переходят под контроль криминальных структур.

    Прокурор Палермо Маурицио де Лучия предупредил о пристальном внимании итальянской организованной преступности к украинскому контрабандному потоку.

    Правоохранитель уточнил, что мафию особенно привлекают современные беспилотные аппараты, способные нести серьезную боевую нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о попытках итальянских криминальных структур получить доступ к украинским беспилотникам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о неоднократных предупреждениях европейских стран со стороны Москвы.

    Ранее дипломат назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием.

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    29 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия на этапе технических консультаций приостановила открытие двух кластеров, затрагивающих интеграцию Киева в единый европейский рынок, а также социальную политику, сообщает Financial Times (FT).

    По данным FT, венгерская сторона заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский союз, связанных с экономическими и социальными вопросами, передает ТАСС.

    Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, затрагивающих интеграцию в единый рынок и расширение политики.

    Европейские чиновники полагают, что для сохранения поддержки Венгрии потребуется оказать на нее «политическое воздействие». Кроме того, венгерские власти выступают против ускоренного принятия Киева в сообщество.

    Неназванный представитель Венгрии подчеркнул, что Киев «не должен получать более благоприятное отношение», чем кандидаты с Западных Балкан, десятилетиями ожидающие членства. Процесс переговоров разбит на 33 раздела, объединенных в шесть кластеров, и не дает гарантий приема в Евросоюз.

    Ранее европейские дипломаты перенесли решение вопроса об открытии переговорных кластеров на сентябрь.

    При этом Будапешт согласился на начало обсуждения третьего кластера для Молдавии.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал форсирование присоединения Киева несправедливым по отношению к странам Западных Балкан.

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    31 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленную депортацию нелегалов из испанского анклава в Северной Африке, поручив решение вопроса профильным комиссарам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.

    «Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.

    Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва нелегалов.

    Франция усилила контроль на границе с соседним государством на фоне миграционного кризиса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

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    31 июля 2026, 11:02 • Новости дня
    Сотни мигрантов начали добровольно покидать испанскую Сеуту

    Прорвавшие границу испанской Сеуты марокканцы начали возвращаться на родину

    Tекст: Мария Иванова

    Массово проникшие на территорию испанского анклава молодые люди стали самостоятельно возвращаться обратно в Марокко.

    Сотни нелегалов, ранее нарушивших границу испанского анклава, начали добровольно возвращаться на родину. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у рубежей Сеуты, части из них удалось проникнуть на территорию Испании.

    В ответ на прорыв границы власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Обратный отток людей начался поздно в ночь на пятницу. «Сотни людей, массово вошедших в Сеуту в последние часы, начали добровольно возвращаться в Марокко», – говорится в сообщении агентства.

    Несмотря на отток, в Сеуту продолжают прибывать новые мигранты, однако к утру их число начало сокращаться. Тысячи молодых людей по-прежнему остаются на улицах города. Ранее телеканал Antena3 со ссылкой на источники в Гражданской гвардии сообщал, что границу в четверг могли пересечь порядка 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    В ходе этого миграционного кризиса число погибших в море людей достигло 19 человек.

    На фоне массового наплыва африканцев премьер-министр Италии Джорджа Мелони допустила закрытие границы с Испанией.

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    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Украина начала экспортировать терроризм в самые неожиданные места

    Россия – не единственная цель террора со стороны Украины, он принял поистине международное измерение. Украинские боевики действуют даже там, где своих террористов хватает. Однако Киев все отрицает, включая случаи, когда его поймали за руку, как это произошло в Ираке. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники и приметы на август 2026 года: что можно и нельзя делать

      В августе 2026 года в народном календаре отмечают несколько важных дат: Ильин день, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, Успение Пресвятой Богородицы и день Флора и Лавра. Эти праздники связывали с завершением лета, урожаем, домашним благополучием, здоровьем, семейными обычаями и началом осенних работ. Рассказываем, какие народные праздники будут в августе 2026 года, что было принято делать в эти дни и каких запретов придерживались в старину.

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      В августе 2026 года православных верующих ждут несколько важных дат: Успенский пост, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и три народно-церковных Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. Рассказываем, какие большие церковные праздники отмечают в августе 2026 года, когда они выпадают и какие традиции с ними связаны.

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      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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