Боррель: Члены ЕС не могут единолично остановить участие другой страны в Шенгене

Tекст: Мария Иванова

Бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал угрозы премьер-министра Италии Джорджи Мелони закрыть границы с Испанией, передает РИА «Новости».

Причиной недовольства Рима стал массовый наплыв нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута.

«Италия пригрозила приостановить участие Испании в Шенгенской зоне. Но она просто не может этого сделать. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не вправе в одностороннем порядке приостановить участие другого государства-члена в Шенгенской зоне», – написал политик в социальной сети.

Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с Сеутой. За сутки на территорию автономного города проникли порядка 49 тыс. нелегалов, при этом 19 человек погибли при попытке пересечь границу. Власти направили в регион дополнительные подразделения полиции и военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен поддержала идею временной приостановки членства Мадрида в Шенгенской зоне.