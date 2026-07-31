110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Боррель: Члены ЕС не могут единолично остановить участие другой страны в Шенгене
Европейское законодательство не позволяет отдельным государствам самостоятельно приостанавливать участие других стран в Шенгенской зоне на фоне массового прорыва нелегалов в испанскую Сеуту, заявил экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал угрозы премьер-министра Италии Джорджи Мелони закрыть границы с Испанией, передает РИА «Новости».
Причиной недовольства Рима стал массовый наплыв нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута.
«Италия пригрозила приостановить участие Испании в Шенгенской зоне. Но она просто не может этого сделать. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не вправе в одностороннем порядке приостановить участие другого государства-члена в Шенгенской зоне», – написал политик в социальной сети.
Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с Сеутой. За сутки на территорию автономного города проникли порядка 49 тыс. нелегалов, при этом 19 человек погибли при попытке пересечь границу. Власти направили в регион дополнительные подразделения полиции и военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен поддержала идею временной приостановки членства Мадрида в Шенгенской зоне.