Биржевые цены на газ в Европе продолжили рост

Стоимость тысячи кубометров европейского газа на торгах превысила 716 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF достигла 716,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки 704,9 доллара, показав рост на 1,7%.

Котировки начали активный подъем второго марта на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Своего пика в 853,7 доллара за тысячу кубометров показатель достиг 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа.

Весной и в начале лета динамика оставалась крайне нестабильной. После резкого скачка в марте почти на 60%, в апреле последовало снижение на 14%, затем майский рост и падение на 6% в июне.

Текущие показатели далеки от исторических максимумов прошлых лет. Абсолютный рекорд был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда стоимость достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась до 593 долларов за тысячу кубометров.

Позже цена августовских фьючерсов в Нидерландах достигла отметки в 646 долларов.

В ходе утренних торгов 17 июля показатель вырос до 657 долларов.