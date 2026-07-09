Tекст: Денис Тельманов

Польский евродепутат от партии «Конфедерация» Ева Зайончковская-Герник потребовала остановить вступление Украины в Евросоюз после внесения в базу украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

«Я не позволю себя запугать. В Европейском парламенте я призываю к немедленной приостановке ускоренного вступления Украины в Европейский союз», – заявила политик.

Ранее Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) на заседании Европарламента в ходе обсуждения вступления Украины в ЕС.

Поводом для ее внесения в базу «Миротворца» стали неоднократные негативные высказывания в адрес украинской политики героизации членов УПА*, а также инцидент с флагом.

Депутат подчеркнула, что ее внесли в реестр за защиту польских национальных интересов. По ее мнению, подобные действия в отношении дипломатов Евросоюза являются бандитизмом.

Она выразила надежду, что руководство Европарламента встанет на защиту своих представителей, чья безопасность оказалась под угрозой.

Украинский ресурс «Миротворец» скандально известен публикацией личных данных журналистов, ополченцев ЛНР и ДНР, а также несовершеннолетних и деятелей культуры из разных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне польский депутат Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА на заседании Европарламента.

В конце июня группа европейских политиков инициировала дебаты для осуждения преступлений украинских националистов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил переименовать аэропорт Жешува в честь жертв этой экстремистской организации.