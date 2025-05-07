Премьеру Польши пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка Эрдогана

Rzeczpospolita: Премьеру Польши грозит уголовное дело из-за подарка Эрдогана

Tекст: Ирма Каплан

Ценная реликвия 1745 года, полученная в дар от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, грозит премьер-министру Польши Дональду Туску уголовным делом, так как не была зарегистрирована в особый реестр привилегий польского премьер-министра, пишет газета Rzeczpospolita.

В марте Туск назвал в соцсети подарок турецкого президента символом мира и дружбы между народами и опубликовал его фотографию – это письмо из Польши великому визирю Османской империи Сейиду Хасану-паше, отправленное в 1745 году польским канцлером Анджеем Станиславом Залуским.

Согласно польскому закону, о подарках, стоимость которых превышает 380 злотых (чуть более 8 тыс. рублей), необходимо сообщать в течение 30 дней после получения.

В особый реестр должны быть включены, среди прочего: оплачиваемые должности и деятельность в госучреждениях и частных организациях, спонсируемые поездки и пожертвования, превышающие 50% минимальной заработной платы в 760 злотых (16,3 тыс. рублей).

«В настоящее время письмо находится в канцелярии премьер-министра и будет выставлено для посетителей во время Ночи музеев 17 мая. Подарки, полученные премьер-министром от имени и на благо польского государства, остаются в фондах канцелярии или поступают в музеи или другие государственные учреждения и не представляют собой прямой выгоды для премьер-министра Республики Польша», – сообщили газете в правительственном информационном центре.

Бывший министр Польши по борьбе с коррупцией в первом правительстве Туска Джулия Питера призывает Туска зарегистрировать подарок Эрдогана и сообщить о других подобных вещах, как это делал, к примеру, вице-премьер и министр нацобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Вступив в должность в 2023 году, он объявил о нескольких подарках и указал на большинстве – «передано в фонд Министерства национальной обороны для использования в благотворительных целях», отметила Питера.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в феврале началось расследование в отношении премьер-министра Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников страны по подозрению в организации госпереворота.

Полонист Станислав Стремидловский тогда рассказал о возможных последствиях возбуждения уголовного дела против Туска о госперевороте.