Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Общее в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.
Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Всесвятского, Покровскогое Днепропетровской области, Вольнянки и Василевского Запорожской области.
При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Подсреднего, Приколотного, Дорошенково и Федоровки Харьковской области.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Хотенью, Бариловкой и Никольским.
Противник при этом потерял более 300 военнослужащих и три станции РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Лесной Стенки, Донецкого Харьковской области, Райгородка, Черкасского и Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР).
Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих и три станции РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Славянска, Дружковки и Кондратовки ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Степановки, Криниц, Белозерского, Шиловки, Староварваровки и Малотарановки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.
В частности, они освободили запорожскую Мировку.
Днем ранее они взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.