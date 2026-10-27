Сын первого президента Египта рассказал о знакомстве с Хрущевым

Tекст: Катерина Туманова

В мае 1964 года 10-летний Хаким с отцом находился в Александрии, где встретил советского лидера во время его визита в Египет по случаю завершения первого этапа строительства Асуанской плотины и перекрытия русла Нила, передает РИА «Новости».

«Он показался мне приятным человеком с хорошим чувством юмора. Он прекрасно шутил, много со мной разговаривал и проявлял ко мне внимание», – отметил сын Насера.

Насер добавил, что познакомился с советским лидером «не по книгам по истории, а благодаря непосредственному человеческому общению». По его словам, между их семьями сложились дружеские отношения: сестра Насера Худа дружила с дочерью Хрущева Радой, а сам он – с внуками первого секретаря Никитой и Алексеем.

«Поэтому воспоминания о советском периоде связаны не только с политикой и историческими событиями, но и с человеческими отношениями между двумя семьями», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал приезд тысяч бизнесменов на форум «Россия – Африка». Главу Президентского совета Ливии встретили в Москве пирогами.

В сентябре президент Владимир Путин назвал Египет надежным другом России.