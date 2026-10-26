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    26 октября 2026, 20:45 • Новости дня

    Путин поручил усовершенствовать меры обеспечения жильем семей на селе

    Путин поручил усовершенствовать меры обеспечения жильем семей на селе
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей, проживающих в сельской местности.

    Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    Правительству совместно с комиссиями Госсовета «Инфраструктура для жизни» и «Семья» предстоит рассмотреть вопрос об улучшении действующих жилищных мер. При этом необходимо учесть дифференциацию условий их предоставления в зависимости от количества детей в семье, а также приоритет индивидуального жилищного строительства.

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Мордовии Артем Здунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года власти объявили о намерении модернизировать процедуру поддержки семей, потерявших жилье в приграничных территориях России.

    Весной прошлого года заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб рассказал об идее предоставления многодетным семьям бесплатного жилья.

    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве

    Ушаков: Путин примет участие в саммите ФСЭГ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин 27 октября примет участие в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    «Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие», – приводит РИА «Новости» слова Ушакова.

    Помощник главы государства добавил, что мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Особый символизм нынешнему саммиту придает то, что он проходит в год 25-летия организации.

    Полноправными членами ФСЭГ выступают Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис президента Ирана сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях форума.

    В субботу посольство Исламской Республики подтвердило приезд Масуда Пезешкиана в Россию 27 октября.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

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    26 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с новыми членами правительства не требуется

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельные встречи с новыми членами правительства, поскольку уже постоянно поддерживает с ними контакт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможных встречах с обновленным составом кабмина, Песков заявил: «Пока нет. Кто там новый? Никого там новых нет. Там все те, кто постоянно в контакте с Путиным».

    Он также напомнил о словах председателя правительства Михаила Мишустина по поводу работы обновленного кабинета министров, передает ТАСС.

    «Вы слышали, что Мишустин сказал – никакого времени на адаптацию. Поэтому здесь эта встреча не требуется», – заключил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Путин ожидает от правительства повышения качества жизни россиян и развития экономики.

    В среду депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения пяти новых кандидатов на посты вице-премьеров и министров правительства России.

    На прошлой неделе Путин одобрил предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.

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    26 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль приветствовал победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Песков: Россия приветствует победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приветствует победу действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах и надеется на продолжение сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы приветствуем победу господина Лулы. Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процессов в рамках БРИКС и других организаций, сотрудничества с Россией на международной арене», – заявил Песков.

    По его словам, в Москве рассчитывают на дальнейшее развитие этих процессов, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве. В ней он отметил, что итоги голосования подтвердили признание лидерских качеств политика и поддержку курса на социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах с результатом 51,79% голосов.

    В своей победной речи да Силва поблагодарил бразильскую молодежь за поддержку.

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    26 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Песков: Решений о смене формата послания Путина Федеральному собранию не было

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле не принимали решений о возможном изменении формата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, возможно ли представление послания в ином виде, например, в письменной форме, пишут «Ведомости».

    «Нет, каких-то решений не принималось на этот счет», – ответил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил, что оглашение послания президента России Федеральному собранию до конца 2026 года не планируется.

    Он также пояснил, что послание будет оглашено тогда, когда глава государства посчитает это необходимым.

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    26 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Путин назвал Газпромбанк одним из крупнейших в России

    Путин провел встречу с главой Газпромбанка Акимовым

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Газпромбанк входит в тройку лидеров в России по объему активов, объему выдаваемых кредитов и по капиталу, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем правления банка Андреем Акимовым.

    «Газпромбанк – один из крупнейших банков страны, одно из крупнейших финансовых учреждений», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что объем активов Газпромбанка составляет 17,6 трлн рублей. Акимов добавил, что капитал финансового учреждения равен 1,8 трлн рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что банк является важным финансовым учреждением, которое участвует во многих ключевых проектах развития экономики России и международных проектах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о запланированной на этот день открытой встрече главы государства Владимира Путина с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.

    В прошлом году представитель Кремля анонсировал обсуждение Путиным вопросов, связанных с деятельностью крупнейшего банка страны, с главой Сбербанка Германом Грефом.

    В 2025 году руководитель Роснано Сергей Куликов доложил президенту России о выходе компании из кризиса ликвидности и планах дальнейшего развития.

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    26 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на саммитах

    Песков сообщил о множестве двусторонних встреч Путина на предстоящих саммитах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет множество двусторонних встреч на полях предстоящих саммитов Форума стран – экспортеров газа и Россия – Африка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Уже завтра состоится саммит стран – экспортеров газа и затем саммит Россия – Африка с большим количеством двусторонних встреч», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Также во вторник помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг для журналистов, на котором расскажет о международных аспектах предстоящих четырех дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о продолжении подготовки президента Владимира Путина к саммитам Форума стран – экспортеров газа и Россия – Африка.

    В пятницу представитель Кремля упоминал о подготовке российского лидера к этим мероприятиям.

    В апреле Путин пригласил президента Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в предстоящем саммите.

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    26 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    В Ливии сообщили о желании главы Президентского совета встретиться с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи в ходе визита в Москву рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Об этом сообщила канцелярия аль-Менфи.

    «В ходе визита запланирована встреча председателя [Президентского совета] с президентом России Владимиром Путиным, целью которой является укрепление ливийско-российских отношений и обсуждение возможностей для расширения сотрудничества между двумя странами в интересах обеих сторон», – приводит текст заявления ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье закрытые переговоры представителей западных и восточных властей Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком.

    В феврале Песков заявил о проработке возможности проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

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    26 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Газпромбанка Акимовым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о запланированной на понедельник открытой встрече: президент Владимир Путин намерен провести встречу с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.

    «Сегодня из открытых встреч у него будет беседа с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, Газпромбанк является важным финансовым учреждением, участвующим во многих ключевых проектах развития экономики России и международных инициативах.

    Кроме того, у главы государства запланировано несколько непубличных рабочих встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у главы государства проводить отдельные встречи с новыми членами правительства.

    В прошлом месяце президент провел встречу с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. Тогда глава государства назвал ситуацию в отечественном банковском секторе стабильной.

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    26 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Путин продолжает готовиться к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин продолжает готовиться к предстоящим саммитам Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и «Россия – Африка», которые пройдут в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент продолжает готовиться к очень напряженным следующим четырем дням, которые он проведет в Москве. Уже завтра состоится саммит стран – экспортеров газа и затем саммит Россия – Африка с большим количеством двусторонних встреч», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В середине дня помощник президента Юрий Ушаков проведет брифинг для журналистов, на котором расскажет о международной повестке предстоящих мероприятий.

    Восьмой саммит ФСЭГ пройдет в Москве 27 октября, а третий саммит Россия – Африка – 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к участию в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа и третьем саммите Россия – Африка.

    В сентябре президент пригласил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в саммите Россия – Африка.

    В апреле Путин предложил лидеру Конго Дени Сассу-Нгессо посетить предстоящее осеннее мероприятие в Москве.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Кении Уильям Руто планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях третьего саммита Россия – Африка.

    О предстоящих переговорах лидеров двух стран сообщили в посольстве Кении в России, передает РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву для участия в саммите прибыл министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади.

    На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к мероприятию.

    В сентябре президент России пригласил на саммит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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    26 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Ушаков анонсировал приезд тысяч бизнесменов на форум «Россия – Африка»

    Ушаков: Около 4 тыс. предпринимателей пригласили на форум «Россия – Африка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» приглашены около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей из разных сфер, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «В этом году на форум приглашены порядка 4 тыс. российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Пленарное заседание форума пройдет 28 октября в Гостином дворе. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Мероприятие объединяет представителей деловых кругов России и стран Африки, госструктур, СМИ, а также ведущих ученых и экспертов.

    Третий саммит «Россия – Африка» состоится в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день в Москву для участия в саммите прибыли президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента к участию в предстоящем саммите.

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    26 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Ушаков анонсировал совместное выступление Путина и президента Бурунди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин и его коллега из Бурунди Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На первом пленарном заседании вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выступят президент Республики Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе, главы государств и правительств других стран африканского континента, а также председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Помощник российского лидера добавил, что на встрече речь пойдет о приоритетах взаимодействия с государствами континента, совместных проектах в торгово-инвестиционной сфере, культурно-гуманитарном сотрудничестве и образовательных обменах. Второе пленарное заседание пройдет в формате рабочего завтрака.

    Ранее президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с российским лидером на полях мероприятия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о множестве предстоящих двусторонних встреч Владимира Путина.

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    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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