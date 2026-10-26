Суд утвердил конфискацию 10,6 млн рублей у экс-главы Минсельхоза Карелии

Tекст: Денис Тельманов

Инстанция отклонила жалобу защиты на решение об обращении незаконно полученных средств в доход государства, передает ТАСС. В феврале 2025 года Петрозаводский городской суд признал Владимира Лабинова виновным по делу о коррупции. Бывшего главу ведомства приговорили к 15 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 106,4 млн рублей.

Общая сумма взяток, полученных экс-министром, составила 10,6 млн рублей. Суд первой инстанции постановил конфисковать эти деньги в полном объеме, после чего защита попыталась оспорить приговор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

В апреле суд конфисковал 45 млн рублей у бывшего заместителя министра обороны Павла Попова.

В феврале бывшего министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева признали виновным в получении взяток и превышении полномочий.