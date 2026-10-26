Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Суд утвердил конфискацию 10,6 млн рублей у экс-главы Минсельхоза Карелии
Верховный суд Карелии оставил без изменения решение суда первой инстанции о конфискации 10,6 млн рублей, полученных в качестве взятки, у бывшего министра сельского хозяйства республики Владимира Лабинова.
Инстанция отклонила жалобу защиты на решение об обращении незаконно полученных средств в доход государства, передает ТАСС. В феврале 2025 года Петрозаводский городской суд признал Владимира Лабинова виновным по делу о коррупции. Бывшего главу ведомства приговорили к 15 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 106,4 млн рублей.
Общая сумма взяток, полученных экс-министром, составила 10,6 млн рублей. Суд первой инстанции постановил конфисковать эти деньги в полном объеме, после чего защита попыталась оспорить приговор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.
В апреле суд конфисковал 45 млн рублей у бывшего заместителя министра обороны Павла Попова.
В феврале бывшего министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева признали виновным в получении взяток и превышении полномочий.