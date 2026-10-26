Суд дал 25 лет колонии жителю Курска за подготовку покушения на чиновника

Tекст: Денис Тельманов

Осужденный является уроженцем Винницкой области и гражданином России. Ему вменяли покушение на теракт и приготовление к посягательству на жизнь государственного деятеля, передает ТАСС.

«Суд по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначил Мазуру окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет», – сообщили в пресс-службе суда.

Первые семь лет заключения осужденный проведет в тюрьме, а оставшиеся 18 лет – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 1,66 млн рублей и ограничение свободы на полтора года.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован защитой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Южный окружной военный суд приговорил жителя Волгоградской области к пяти годам колонии за оправдание террористических организаций ВСУ.

В пятницу Саратовский областной суд назначил мужчине 19 лет лишения свободы за государственную измену и диверсии по заданию украинской разведки.

На прошлой неделе Южный окружной военный суд отправил в колонию двух жительниц Запорожской области за подготовку теракта против полицейских.