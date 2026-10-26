Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Суд дал 25 лет колонии жителю Курска за подготовку покушения на чиновника
Второй Западный окружной военный суд приговорил предпринимателя Сергея Мазура (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) к 25 годам лишения свободы за подготовку покушения на государственного деятеля Курской области и попытку теракта.
Осужденный является уроженцем Винницкой области и гражданином России. Ему вменяли покушение на теракт и приготовление к посягательству на жизнь государственного деятеля, передает ТАСС.
«Суд по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначил Мазуру окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет», – сообщили в пресс-службе суда.
Первые семь лет заключения осужденный проведет в тюрьме, а оставшиеся 18 лет – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 1,66 млн рублей и ограничение свободы на полтора года.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован защитой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Южный окружной военный суд приговорил жителя Волгоградской области к пяти годам колонии за оправдание террористических организаций ВСУ.
В пятницу Саратовский областной суд назначил мужчине 19 лет лишения свободы за государственную измену и диверсии по заданию украинской разведки.
На прошлой неделе Южный окружной военный суд отправил в колонию двух жительниц Запорожской области за подготовку теракта против полицейских.